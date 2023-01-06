"Різдвяне перемир'я" по-російськи. ПЦУ вперше служитиме в Лаврі. Теленовини BBC

У випуску 6 січня:

  • "Різдвяне перемир'я", яке анонсував Путін, не протрималося і кількох хвилин
  • Про західну зброю для українських військових - фахівець у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха
  • Як відреагували на ініціативи Росії про "різдвяне перемир'я" на заході?
  • Чому Путін саме зараз заявив про так зване припинення вогню? Кореспондент ВВС у Москві Вілл Вернон
  • За оцінками української розвідки у Росії планують нову хвилю мобілізації. З подробицями Віталій Шевченко
  • Яким буде перше богослужіння Православної церкви України в головному храмі Києво-Печерської лаври
  • Чому це історична подія? Розповідає релігієзнавець Андрій Смирнов

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