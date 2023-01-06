"Різдвяне перемир'я" по-російськи. ПЦУ вперше служитиме в Лаврі. Теленовини BBC

1 година тому

Ви також можете подивитись випуск на YouTube .

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.