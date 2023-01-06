"Різдвяне перемир'я" по-російськи. ПЦУ вперше служитиме в Лаврі. Теленовини BBC
У випуску 6 січня:
- "Різдвяне перемир'я", яке анонсував Путін, не протрималося і кількох хвилин
- Про західну зброю для українських військових - фахівець у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха
- Як відреагували на ініціативи Росії про "різдвяне перемир'я" на заході?
- Чому Путін саме зараз заявив про так зване припинення вогню? Кореспондент ВВС у Москві Вілл Вернон
- За оцінками української розвідки у Росії планують нову хвилю мобілізації. З подробицями Віталій Шевченко
- Яким буде перше богослужіння Православної церкви України в головному храмі Києво-Печерської лаври
- Чому це історична подія? Розповідає релігієзнавець Андрій Смирнов
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