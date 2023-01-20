"Рамштайн-8": Україна без танків Leopard, але зі зброєю. Як пройшла зустріч? Теленовини BBC

56 хвилин(и) тому

У випуску 20 січня:

На американській авіабазі у Німеччині відбулося засідання "Рамштайн"

Які прохання висловила українська сторона?

Міністр оброни США Ллойд Остін - про новий пакет військової допомоги

Головна інтрига зустрічі - чи оголосить Німеччина про постачання Україні танків Leopard-2

Чому Німеччина вагається: надавати танки Україні чи ні?

Підбиваємо результати восьмого Рамштайну із експертами

Німеччина не хоче розізлити Росію?

В переддень Рамштайну європейські країни - країни НАТО - заявили про великий пакет допомоги для України.

Британія готова надати танки Челенджери-2. Чому Німеччині не достатньо було наслідувати приклад Британії?

Звідки Україні отримати інші танки, якщо Німеччина не дозволятиме їх реекспортувати?

Чи справді західні танки такі потрібні Україні вже зараз? І що вони здатні змінити на полі бою? Розповідає колишній командувач силами США у Європі, генерал Бен Гожес

Чи зможуть інші країни - відправити в Україну Леопарди - без згоди Німеччини?

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