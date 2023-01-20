"Рамштайн-8": Україна без танків Leopard, але зі зброєю. Як пройшла зустріч? Теленовини BBC
У випуску 20 січня:
- На американській авіабазі у Німеччині відбулося засідання "Рамштайн"
- Які прохання висловила українська сторона?
- Міністр оброни США Ллойд Остін - про новий пакет військової допомоги
- Головна інтрига зустрічі - чи оголосить Німеччина про постачання Україні танків Leopard-2
- Чому Німеччина вагається: надавати танки Україні чи ні?
- Підбиваємо результати восьмого Рамштайну із експертами
- Німеччина не хоче розізлити Росію?
- В переддень Рамштайну європейські країни - країни НАТО - заявили про великий пакет допомоги для України.
- Британія готова надати танки Челенджери-2. Чому Німеччині не достатньо було наслідувати приклад Британії?
- Звідки Україні отримати інші танки, якщо Німеччина не дозволятиме їх реекспортувати?
- Чи справді західні танки такі потрібні Україні вже зараз? І що вони здатні змінити на полі бою? Розповідає колишній командувач силами США у Європі, генерал Бен Гожес
- Чи зможуть інші країни - відправити в Україну Леопарди - без згоди Німеччини?
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