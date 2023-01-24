Масові відставки чиновників. Німеччина надає Україні танки Leopard 2. Теленовини BBC

У випуску 24 січня:

  • Масові відставки чиновників: від офісу президента до міноборони. Кого звільнили?
  • З чим повʼязані такі раптові кадрові чистки та як це коментують у світі? Кореспондент ВВС Джеймс Вотерхауз
  • Що відомо про відставки чиновників на цю годину? Наживо з Києва кореспондентка ВВС Вікторія Жуган
  • Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard-2
  • Перед цим міністр оборони Німеччини та генсек НАТО обговорили передачу танків Україні
  • Не зволікати з рішенням щодо Леопардів закликав Німеччину і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
  • "Білорусам краще і не думати відправляти свої війська в Україну", - Дмитро Кулеба
  • Росія перемагає в інформаційній війні навколо конфлікту в Україні

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