Масові відставки чиновників. Німеччина надає Україні танки Leopard 2. Теленовини BBC
У випуску 24 січня:
- Масові відставки чиновників: від офісу президента до міноборони. Кого звільнили?
- З чим повʼязані такі раптові кадрові чистки та як це коментують у світі? Кореспондент ВВС Джеймс Вотерхауз
- Що відомо про відставки чиновників на цю годину? Наживо з Києва кореспондентка ВВС Вікторія Жуган
- Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard-2
- Перед цим міністр оборони Німеччини та генсек НАТО обговорили передачу танків Україні
- Не зволікати з рішенням щодо Леопардів закликав Німеччину і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
- "Білорусам краще і не думати відправляти свої війська в Україну", - Дмитро Кулеба
- Росія перемагає в інформаційній війні навколо конфлікту в Україні
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