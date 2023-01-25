Танки для України: США передадуть Abrams, Німеччина – Leopard. Скільки і коли? Теленовини BBC
У випуску 25 січня:
- Уряд Німеччини оголосив про рішення передати Україні танки Leopard 2. Заява канцлера Шольца
- Що таке Leopard 2?
- США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams. Заява Байдена
- Які характеристики у Abrams?
- Як зустріли ці повідомлення в Україні? Включення кореспондентки ВВС з Києва
- Чи справді Леопарди з'являться на фронті щонайменше за 3 місяці?
- Яка реакція німців на передачу бойових танків? Аналізує експерт
- Чи означає поставка танків, що Захід змирився із думкою: щоби зупинити російську агресію Україні треба піти в контрнаступ?
- Скільки часу займе навчання українських військових?
- Реакція Росії на рішення відправити в Україну бойові танки
- Що Росія може протиставити?
- Європейський суд прийняв справу проти Росії щодо MH-17. Що це значить?
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