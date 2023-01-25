Танки для України: США передадуть Abrams, Німеччина – Leopard. Скільки і коли? Теленовини BBC

У випуску 25 січня:

  • Уряд Німеччини оголосив про рішення передати Україні танки Leopard 2. Заява канцлера Шольца
  • Що таке Leopard 2?
  • США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams. Заява Байдена
  • Які характеристики у Abrams?
  • Як зустріли ці повідомлення в Україні? Включення кореспондентки ВВС з Києва
  • Чи справді Леопарди з'являться на фронті щонайменше за 3 місяці?
  • Яка реакція німців на передачу бойових танків? Аналізує експерт
  • Чи означає поставка танків, що Захід змирився із думкою: щоби зупинити російську агресію Україні треба піти в контрнаступ?
  • Скільки часу займе навчання українських військових?
  • Реакція Росії на рішення відправити в Україну бойові танки
  • Що Росія може протиставити?
  • Європейський суд прийняв справу проти Росії щодо MH-17. Що це значить?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.