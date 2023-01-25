Танки для України: США передадуть Abrams, Німеччина – Leopard. Скільки і коли? Теленовини BBC

23 хвилин(и) тому

У випуску 25 січня:

Уряд Німеччини оголосив про рішення передати Україні танки Leopard 2. Заява канцлера Шольца

Що таке Leopard 2?

США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams. Заява Байдена

Які характеристики у Abrams?

Як зустріли ці повідомлення в Україні? Включення кореспондентки ВВС з Києва

Чи справді Леопарди з'являться на фронті щонайменше за 3 місяці?

Яка реакція німців на передачу бойових танків? Аналізує експерт

Чи означає поставка танків, що Захід змирився із думкою: щоби зупинити російську агресію Україні треба піти в контрнаступ?

Скільки часу займе навчання українських військових?

Реакція Росії на рішення відправити в Україну бойові танки

Що Росія може протиставити?

Європейський суд прийняв справу проти Росії щодо MH-17. Що це значить?

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