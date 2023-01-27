У синагозі Єрусалима вбили щонайменше сім людей. Що відомо про напад

18 хвилин(и) тому

Автор фото, RONEN ZVULUN Reuters

Увечері у п'ятницю озброєний чоловік відкрив вогонь по людях у синагозі у Єрусалимі в кварталі Неве Яаков.

Поліція називає це терактом.

Внаслідок нападу загинули щонайменше семеро людей. Ще десять людей поранені, кілька з яких у важкому стані.

Автор фото, RONEN ZVULUN Reuters

У них тяжкі травми, повідомляють в ізраїльській поліції та у медичній службі.

Як йдеться у заяві поліції, нападника застрелили. Однак зараз ловлять його ймовірних спільників. На місці багато поліцейських.

"Йдеться про тяжкий інцидент, начальник поліції виїхав на місце події", - заявив представник єрусалимської поліції.

Як повідомляє місцеве радіо, напад стався близько 20:00 за місцевим часом. Чоловік підійшов до синагоги та відкрив вогонь. При спробі втекти він зіткнувся з автомобілем поліції.

Автор фото, Getty Images

Синагога, де стався напад, розташовується в кварталі Неві Яаков, який ізраїльтяни вважають частиною Єрусалима, в той час, як з точки зору палестинців, він розташований на окупованій території, незаконно зайнятій Ізраїлем за наслідками війни з Йорданією в 1967 році.

Напередодні під час рейду ізраїльських військових з метою затримання палестинських бойовиків у Джанін на Західному березі ріки Йордан вбили кількох людей, у тому числі мирних жителів. За повідомленнями палестинських джерел, загинули дев'ятеро людей, зокрема жінка похилого віку.

Представник угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Газа, заявив агентству Reuters, що дії стрільця були відповіддю на події в Дженіні.