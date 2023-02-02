Ракетний удар по Краматорську. Путін планує наступ і погрожує Заходу. Теленовини ВВС
У випуску 2 лютого:
- Російські військові вдарили по центру Краматорська. Людей закликають евакуюватися
- Росія може піти у новий наступ на Україну напередодні річниці повномасштабного вторгнення, - міністр оборони України Резніков
- Що відбувається у Бахмуті? Чи можуть російські військові спробувати оточити місто?
- Яка ситуація у Вугледарі?
- В Американському інституті вивчення війни вважають, що Росія намагається розпорошити українські війська напередодні наступу. Так, як це раніше робили у Запорізькій області. Це підготовка до атаки?
- Чи можуть росіяни піти в наступ на Запорізьку область?
- "Наші війська катували українців". Зізнання російського офіцера у спеціальному репортажі ВВС
- Путін поїхав у Волгоград і пригрозив Заходу
- Молдова стане наступною Україною, - міністр закордонних справ Росії Лавров
- До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україна сподівається на новини щодо вступу до ЄС
- Вже завтра відбудеться саміт лідерів України та ЄС. Чого чекати?
- Стан здоров'я Михеїла Саакашвілі стрімко погіршується. Зеленський закликає надати йому медичну допомогу
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