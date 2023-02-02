Ракетний удар по Краматорську. Путін планує наступ і погрожує Заходу. Теленовини ВВС

У випуску 2 лютого:

  • Російські військові вдарили по центру Краматорська. Людей закликають евакуюватися
  • Росія може піти у новий наступ на Україну напередодні річниці повномасштабного вторгнення, - міністр оборони України Резніков
  • Що відбувається у Бахмуті? Чи можуть російські військові спробувати оточити місто?
  • Яка ситуація у Вугледарі?
  • В Американському інституті вивчення війни вважають, що Росія намагається розпорошити українські війська напередодні наступу. Так, як це раніше робили у Запорізькій області. Це підготовка до атаки?
  • Чи можуть росіяни піти в наступ на Запорізьку область?
  • "Наші війська катували українців". Зізнання російського офіцера у спеціальному репортажі ВВС
  • Путін поїхав у Волгоград і пригрозив Заходу
  • Молдова стане наступною Україною, - міністр закордонних справ Росії Лавров
  • До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Україна сподівається на новини щодо вступу до ЄС
  • Вже завтра відбудеться саміт лідерів України та ЄС. Чого чекати?
  • Стан здоров'я Михеїла Саакашвілі стрімко погіршується. Зеленський закликає надати йому медичну допомогу

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