Росіяни вдарили по Харкову, постраждало п'ятеро людей. Що відомо?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через обстріли серйозно постраждала будівля університету

Зранку в неділю дві російські ракети поцілили по центру Харкова, повідомляє місцева влада. За їхніми даними, в результаті постраждало 5 людей.

"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа", - написав приблизно о 8-ій ранку керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На той час він повідомив про трьох поранених: 54-річну жінку та двох чоловіків 51 та 55 років. Жінку з осколковими пораненнями поклали в лікарню, а чоловікам допомогли на місці.

Пізніше Синєгубов розповів про ще одного пораненого чоловіка 58 років.

Ракета влучила під фундамент житлової чотириповерхівки у Київському районі міста, розповів кореспондент "Суспільного": у будинку встояли стіни, але вилетіли всі вікна. Є пошкоджені машини, одну з яких рознесло вщент.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Один із поранених чоловіків

Друга ракета поцілила у центральний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. На фотографіях видно, як удар зруйнував два верхні поверхи головної будівлі.

Пізніше влада повідомила, що четвертим постраждалим виявився охоронець університету. "Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці", - розповів Синєгубов.

Цей університет вже не вперше обстрілюють, починаючи з 24 лютого, російські обстріли зруйнували декілька його корпусів, розповів "Суспільному" ректор Володимир Бабаєв.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, По цьому університету росіяни б'ють уже не вперше, каже ректор, але сьогодні постраждала головна будівля

"Головний корпус - пряме попадання, три поверхи зруйновані. Архітектурний корпус - вікна, двері, обладнання. В адміністративному корпусі повилітали вікна, двері. Музейний корпус пошкоджений, багато експонатів сховали. Я - оптиміст, ми все зробимо. А цю сволоту переможемо", - сказав він.

Київська окружна прокуратура Харкова відкрила розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, росіяни використали ракети С-300, які вилетіли з території Бєлгородської області РФ.

У цих будівлях не було військових, лише цивільні, запевняє мер Харкова Ігор Терехов.

Автор фото, Харківська ОВА

Він каже, що загрози обвалу для житлових будинків поруч, які постраждали через обстріл, немає.