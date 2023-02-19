Повітряні кулі над Україною та Молдовою – російські. Британська розвідка каже про нову тактику

55 хвилин(и) тому

Автор фото, КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Аеростати, помічені над Україною, ймовірно, є російськими. Як і повітряні кулі над Молдовою, але з меншою ймовірністю, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Ймовірно, що ці повітряні кулі були російські. Вони, ймовірно, є новою тактикою з боку Росії для отримання інформації про українські системи ППО і для того, щоб змусити українців витрачати цінні запаси ракет земля-повітря та [інших] боєприпасів", - пише розвідка.

Слово "ймовірно" має строгий термінологічний зміст: вірогідності цього твердження аналітики приписують ймовірність у 55-75%.

15 лютого Збройні сили України повідомили, що виявили над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними до них радарними відбивачами і що вони збили щонайменше шість з них.

Кількома днями раніше, 12 лютого, аналогічна куля була помічена над сходом Дніпропетровської області. Пізніше кулі, за повідомленнями, фіксувалися і над іншими областями, зокрема над Рівненщиною.

14 лютого об'єкт "у формі повітряної кулі" став причиною закриття повітряного простору Молдови на кілька годин.

"Є реалістична можливість, що це була російська куля, принесена з українського повітряного простору", - пише розвідка.

Застосування повітряних куль

У середині лютого протиповітряна оборона фіксувала в небі над Україною російські повітряні кулі. Їх запускали з очевидним наміром - щоб вітер ніс їх вглиб української території.

Спочатку їх не збивали та навіть не оголошували повітряну тривогу, але у середу, щоб знищити ці об'єкти на Київщині, задіяли ППО та підняли винищувачі.

Автор фото, TELEGRAM "БРАТЧУК" Підпис до фото, Як пишуть українські Telegram-канали, це все, що залишилося від російської кулі на Київщині

Попри, як здається, всю архаїчність куль та аеростатів, їх використовували протягом десятиліть, а почали понад 150 років тому.

Головна мета не змінилася з тих часів - це розвідка у тому чи іншому вигляді.

Росія навіть має науково-дослідний центр, що займається відповідними розробками.

Це Повітроплавний науково-випробувальний дослідницький центр ВПС у місті Вольськ Саратовської області.

Ця установа діє і зараз - тепер в інтересах російської армії, яка використовувала аеростати у недавніх своїх операціях.

Наприклад, у Сирії росіяни для охорони своїх баз залучали прив'язний аеростат зі спостережним обладнанням.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Таку кулю зафіксували над США

Раніше повідомлення про "китайську шпигунську кулю" надійшли з США. Пентагон зафіксував кілька таких летючих об'єктів і збив один з них.

Пекін довго мовчав, але згодом визнав, що це і справді його куля, але вона ніяка не розвідниця, а мирний метереологічний дирижабль, який відхилився від курсу через погану погоду.