Над Чорним морем зіткнулися російський літак і американський безпілотник

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Американський ударний безпілотник MQ-9

Над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником. Це змусило ВПС США збити свій безпілотний літальний апарат, повідомили американські військові.

Зазначається, що безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити.

Згідно із заявою європейського командування армії США, у вівторок о 7:03 за середньоєвропейським часом два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне та непрофесійне" перехоплення дрону.

Один із російських літаків, йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон.

"Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до падіння і повної втрати MQ-9, - сказав командувач ВПС США генерал Джеймс Хекер. - Це небезпечна і непрофесійна дія росіян мало не призвело до падіння обох літаків".

Хекер додав, що літаки США та союзників продовжать здійснювати польоти в міжнародному повітряному просторі - у відповідності до міжнародних законів. "Агресивні дії" російського екіпажу "небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації", наголосив генерал.

У Білому домі заявили, що президента Джо Байдена проінформовано про інцидент. Російська влада атаку на американський розвідувальний дрон поки не коментувала.

Що це за безпілотник?

MQ-9 Reaper (з англ. — "жнець") — модульний розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems (підрозділом корпорації General Dynamics) для використання у військово-повітряних силах і ВМС США та Британії. Перший політ відбувся 2 лютого 2001 року.

Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Максимальна висота польоту складає 13 000 м. Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9 Reaper дорівнює 24 годин.

Його довжина 11 метрів, розмах крил - 20 метрів. Може мати на озброєнні до 4 ракет класу "повітря - земля" і 2 авіабомби.