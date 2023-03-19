На Херсонщині підірвали поліцейського-колаборанта, який міг катувати місцевих. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, Oleg Baturin

На тимчасовій окупованій Херсонщині вбили так званого "командира взводу" російських силовиків, колаборанта Сергія Москаленка, якого журналісти вважають причетним до катування людей у Новій Каховці.

Ввечері 17 березня неподалік від будівлі Ювілейної сільської ради на окупованій частині Херсонської області вибухнула машина, повідомляли українські телеграм-канали.

Вони припускали, що в цій машині міг бути Москаленко, а ввечері 19 березня це підтвердив слідчий комітет РФ, де відкрили кримінальну справу "за фактом вбивства командира" так званого "взводу новокаховського відділення внутрішніх справ", а також зазіхання на вбивство його доньки і дружини - "начальниці штабу" цього ж відділення.

Коли машина спалахнула, всередині була сім'я Москаленка.

За даними російських слідчих, невідомий заклав спеціальний пристрій під крило автомобіля, яким керував чоловік. Коли він з дружиною і донькою їхав по селищу Ювілейне Олешківського району, "стався підрив" - чоловік загинув на місці, а жінки отримали поранення, заявляють російські слідчі.

Під крило автомобіля вибухівку заклали в Скадовську, написав у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Що відомо про Москаленка?

За даними новокаховського журналіста Олега Батуріна, до війни 42-річний Москаленко був власником приватної охоронної фірми "Ягуар", а з березня 2022 року працював "начальником ізолятора тимчасового утримування" у поліцейському відділку, який відкрили росіяни в окупованій Новій Каховці.

29 вересня СБУ повідомила про підозру Сергію Москаленку. За добровільну згоду обійняти посаду в незаконно створеному органі йому загрожувало від 12 до 15 років в'язниці.

Батурін стверджує, що "поліцейський відділок" Москаленка функціонує як катівня.

Автор фото, скріншот відео слідкома РФ

"(Москаленко - Ред.) був причетний до викрадень та катувань багатьох мирних жителів Каховського району", - написав у фейсбуці журналіст, який у березні минулого року сам провів вісім днів у катівні в Новій Каховці.

Він стверджує, що про причетність Москаленка до катування українців йому розповів житель Нової Каховки, який каже, що з березня будівля поліції перетворилася на катівню.

"Затриманих там били, катували електричним струмом. Щоночі російські військові і місцеві колаборанти виводили полонених до підвалу, ставили обличчям до стіни і стріляли в них із пістолета. Намагались стріляти над головою або біля вух. Так вони робили й зі мною. Після цих пострілів у мене був сильний шум у вухах, я майже нічого не міг чути. Деяких полонених вони розстрілювали по-справжньому. "Відповідав" за ці катування Сергій Москаленко", - цитує Батурін свідчення чоловіка.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко каже, що спочатку Москаленко "складав для збройних сил РФ списки, до яких входили українські активісти, поліцейські, ветерани АТО", а пізніше отримав посаду в Новокаховському "відділенні поліції".

"Там же він облаштував катівню", - пише Цаплієнко в своєму телеграм-каналі.

Містечко Нова Каховка Херсонської області перебуває під російською окупацією з 24 лютого.