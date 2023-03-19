На Херсонщині підірвали поліцейського-колаборанта, який міг катувати місцевих. Що про нього відомо

Москаленко

Автор фото, Oleg Baturin

На тимчасовій окупованій Херсонщині вбили так званого "командира взводу" російських силовиків, колаборанта Сергія Москаленка, якого журналісти вважають причетним до катування людей у Новій Каховці.

Ввечері 17 березня неподалік від будівлі Ювілейної сільської ради на окупованій частині Херсонської області вибухнула машина, повідомляли українські телеграм-канали.

Вони припускали, що в цій машині міг бути Москаленко, а ввечері 19 березня це підтвердив слідчий комітет РФ, де відкрили кримінальну справу "за фактом вбивства командира" так званого "взводу новокаховського відділення внутрішніх справ", а також зазіхання на вбивство його доньки і дружини - "начальниці штабу" цього ж відділення.

Коли машина спалахнула, всередині була сім'я Москаленка.

За даними російських слідчих, невідомий заклав спеціальний пристрій під крило автомобіля, яким керував чоловік. Коли він з дружиною і донькою їхав по селищу Ювілейне Олешківського району, "стався підрив" - чоловік загинув на місці, а жінки отримали поранення, заявляють російські слідчі.

Під крило автомобіля вибухівку заклали в Скадовську, написав у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Що відомо про Москаленка?

За даними новокаховського журналіста Олега Батуріна, до війни 42-річний Москаленко був власником приватної охоронної фірми "Ягуар", а з березня 2022 року працював "начальником ізолятора тимчасового утримування" у поліцейському відділку, який відкрили росіяни в окупованій Новій Каховці.

29 вересня СБУ повідомила про підозру Сергію Москаленку. За добровільну згоду обійняти посаду в незаконно створеному органі йому загрожувало від 12 до 15 років в'язниці.

Батурін стверджує, що "поліцейський відділок" Москаленка функціонує як катівня.

Автор фото, скріншот відео слідкома РФ

"(Москаленко - Ред.) був причетний до викрадень та катувань багатьох мирних жителів Каховського району", - написав у фейсбуці журналіст, який у березні минулого року сам провів вісім днів у катівні в Новій Каховці.

Він стверджує, що про причетність Москаленка до катування українців йому розповів житель Нової Каховки, який каже, що з березня будівля поліції перетворилася на катівню.

"Затриманих там били, катували електричним струмом. Щоночі російські військові і місцеві колаборанти виводили полонених до підвалу, ставили обличчям до стіни і стріляли в них із пістолета. Намагались стріляти над головою або біля вух. Так вони робили й зі мною. Після цих пострілів у мене був сильний шум у вухах, я майже нічого не міг чути. Деяких полонених вони розстрілювали по-справжньому. "Відповідав" за ці катування Сергій Москаленко", - цитує Батурін свідчення чоловіка.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко каже, що спочатку Москаленко "складав для збройних сил РФ списки, до яких входили українські активісти, поліцейські, ветерани АТО", а пізніше отримав посаду в Новокаховському "відділенні поліції".

"Там же він облаштував катівню", - пише Цаплієнко в своєму телеграм-каналі.

Містечко Нова Каховка Херсонської області перебуває під російською окупацією з 24 лютого.

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