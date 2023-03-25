Зеленський пояснив, чому відкладається весняний наступ ЗСУ

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський пояснив, що весняний контрнаступ ЗСУ відкладається, тому що Україні бракує зброї.

Про це він розповів в інтерв'ю японському виданню Yomiuri, і ВВС Україна звернулася за допомогою до японського політолога та журналіста Такаші Хірано, який підтвердив коректність перекладу цитат з японської мови.

Зеленський каже, що для наступу, який планували на весну, українським військовим потрібно більше зброї, зокрема боєприпасів та винищувачів. Це те, на чому він наголошує постійно.

Очікується, що танки, які надала Німеччина та інші країни, потраплять на фронт у квітні, пише японське видання. Зеленський говорить про свій намір використати їх для прориву російської лінії оборони: "Нам потрібні танки для деокупації України".

Визнавши, що ситуація на фронті на сході України "недобра", президент вкотре заявив, що причиною є "дефіцит боєприпасів", і знову закликав США та Європу прискорити постачання боєприпасів, пише японське видання.

Російські військові щодня вистрілюють приблизно втричі більше боєприпасів, ніж ЗСУ, і "ми чекаємо боєприпасів з наших країн-партнерів", - сказав він.

За його словами, вони працюють над забезпеченням військових, щоб змінити ситуацію. Але є проблеми. "Ми ще не можемо почати наступ. Без танків, артилерії та HIMARS ми не можемо відправити наших відважних військових на фронт", - заявив Зеленський, кажучи про серйозну нестачу зброї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Восени Ураїна почала власне виробництво боєприпасів, яких постійно не вистачає

Ситуація на фронті

У суботу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що складну ситуацію на Бахмутському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті ,"вдається стабілізувати".

Британська розвідка теж стверджує, що наступ Росії на Бахмут практично зупинився - і це, ймовірно, передусім говорить про надзвичайне виснаження російських сил, вважають у відомстві.

Про це ж на днях говорив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Росіяни в Бахмуті видихаються, сказав він, і натякнув, що ЗСУ скористаються нагодою для наступу.

Напруга між російським міноборони та ПВК "Вагнер", який активно бере учать в боях за Бахмут, погіршує ситуацію для Москви, пише британська розвідка. У Британії вважають, що Росія змістила акцент на інше місто на Авдіївку та на Кремінну-Сватово.

На цих напрямках, за оцінками британської розвідки, російські військові прагнуть стабілізувати лінію фронту. Все це виглядає на те, що після невдалих спроби наступу, який почався в січні, Росія знову почала оборонятися, вважають у відомстві.