Бійка у соборі УПЦ (МП) в Хмельницькому. Що сталося між військовим та священниками

42 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з відео Віктора Бурлика

У соцмережах поширюється відео, в описі якого йдеться, що в Хмельницькому священники УПЦ (МП) у Свято-Покровському кафедральному соборі побили військового.

Поліція затримала 26-річного військового за дрібне хуліганство, а очевидці розповіли, що це була провокація з його боку, пише місцеве видання vsim.ua.

Обласна поліція повідомляє, що проти священника відкрили кримінальне провадження.

У мережі бурхливо реагують на відео бійки, а дехто навіть пропонує місцевим зустрітися ввечері біля собору.

Що відбулося в церкві?

Відео бійки на своїй сторінці опублікував депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик.

За його словами, військовий-доброволець 19-го стрілецького батальйону Артур Ананьєв, який отримав під час бойових дій контузію і черепно-мозкову травму, прийшов до церкви та запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?"

"Що було далі - видно на відео", - пише Бурлик, хоча сам запис починається вже з побиття і на ньому незрозуміло, чи спровокувало його лише запитання.

На відео видно, як принаймні один священник починає бити військового по ногах. Ще один священник та декілька чоловіків у церкві потім допомагають утримувати військового біля стіни, а він знову вигукує своє питання. Люди в церкві просять викликати поліцію.

Потім, пише Бурлик, приїхала поліція та затримала військового за адміністративною статтею 173 про дрібне хуліганство.

Що розповідають у єпархії?

У Хмельницькій єпархії УПЦ представили свою версію подій. Там стверджують, що у церкву прийшов не військовий.

Автор фото, фейсбук Хмельницької єпархії Підпис до фото, Той самий храм, де сталася бійка на відео

Як повідомила єпархія, чоловік нібито напав на священника, зірвав богослужіння, облив та пошкодив Євангеліє в присутності більше 100 прихожан.

На місце події одразу викликали поліцію та повідомили СБУ, говорять у єпархії.

"Дії молодика, який одягнув військову форму, хоч і не має ніякого відношення до воєннослужбовців (так він особисто повідомив працівників поліції) є провокативними, принижують форму українського військового та прямо працюють на російську агресію, дестабілізуючи воєнний стан в Україні та розколюючи український народ", - йдеться у повідомленні.

УПЦ підтримала єпархію, поширивши її пост з поясненням подій.

Очевидці, які були під час війки на богослужінні, також вважають ініціатором конфлікту військового, пише vsim.ua.

Що з'ясувала поліція?

Речниця патрульної поліції Хмельницькой області Вікторія Тимощук розповіла журналістам vsim.ua, що о 10:20 годині в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт із священиком.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу Євангелія, вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції".

Зараз вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ст.173 сказала речниця.

У нацполіції області додали, що за фактом побиття військового, зафіксованим на відео, слідчі почали кримінальне провадження щодо священника.

Усі обставини подій у соборі встановлюються, сказала "Суспільному" начальниця комунікацій обласної поліції. За її словами, чоловік у військовому, якого видно на відео, із заявою про побиття до поліції поки що не звертався.

Ситуація навколо УПЦ (МП)

Відео з бійкою відбулося на наступний день після того, як СБУ в суботу вранці вручила повідомлення про підозру наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту Павлу (Лебедю), у його домі провели обшуки, а ввечері суд призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Це відбувається на тлі спроб влади виселити Українську православну церкву з лаври.

Цьому передували декілька місяців обшуків у церквах УПЦ (МП), а проти окремих священників було запроваджено санкції.

В УПЦ неодноразово називали такі обшуки та санкції незаконними і такими, що переслідують церкву через політичні мотиви.

Собор УПЦ 27 травня заявив, що начебто вирішив стати "незалежним" від Московського патріархату. Однак низка експертів і релігієзнавців ставлять під сумнів цю тезу.

УПЦ - перша за кількістю храмів православна церква в Україні з мільйонами парафіян та близько десяти тисяч культових споруд.