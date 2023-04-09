Виток секретних документів про війну в Україні: що відомо і як це сталося

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У п'ятницю в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів, які цього разу стосуються не лише України, а й Близького Сходу та Китаю. Про це повідомила газета New York Times. Раніше видання виявило перший витік: фото ймовірних документів Пентагону та НАТО щодо підготовки українського наступу.

Журналісти-розслідувачі з групи Bellingcat частково дослідили шлях поширення секретних документів онлайн.

Чиновники у кількох країнах зараз намагаються оцінити збитки від розкриття інформації та не можуть зрозуміти, як опубліковані документи так довго залишалися непоміченими, пише Washington Post.

Кілька десятків сторінок суворо засекречених документів опублікували 28 лютого та 2 березня на платформі Discord. Однак, дізналися про це лише цього тижня після публікацій NYT.

Що у документах

Друга порція секретних матеріалів - це понад 100 документів, які стосуються американської нацбезпеки щодо України, Близького Сходу та Китаю.

З них випливає, що США стежать як за російською владою, так і за чиновниками з України та з країн-союзників, пише видання New York Times, яке проаналізувала матеріали.

Зокрема, з цього витоку видно, що США отримує інформацію майже з кожної російської спецслужби. Наприклад, в одному з документів із позначкою "Цілком таємно" обговорюються плани російського Генштабу, як протидіяти натівським танкам в Україні.

З матеріалів також випливає, що американські спецслужби в режимі реального часу попереджали Київ про точний час російських ударів і навіть про конкретні цілі атак, щоб Україна змогла захиститись.

Наприклад, як пише Washington Post, згідно з одним із документів, американська розвідка знала про план міністерства оборони Росії завдати ударів по позиціях українських військ у двох місцях у конкретний день у лютому.

Звіти розвідки вказують і на те, що Сполучені Штати стежать за найвищим військовим та політичним керівництвом України.

Як стався витік

Поки що не вдалося виявити основне джерело витоків, але журналісти Bellingcat змогли простежити поширення документів на різноманітних інтернет-форумах протягом останніх місяців ще до того, як про них повідомили проросійські канали Telegram, а потім і світові ЗМІ.

Частина документів з'явилася на популярній серед геймерів платформі обміну повідомленнями Discord. Розслідувачі поспілкувалися з трьома членами спільноти Discord. Вони розповіли, що за останні місяці на інших серверах Discord з'явилося дуже багато документів.

4 березня на сервері Discord під назвою «Мапа Землі Minecraft» з'явилися 10 документів. Майнкрафт - це популярна комп'ютерна гра, в яку грають мільйони гравців по всьому світу. Після короткої суперечки про Minecraft Maps і війну в Україні, один із користувачів Discord написав: "ось, у вас є деякі витоку документів", додавши 10 документів про Україну, деякі з яких мали гриф "Цілком таємно".

Але ще до цього, 1 і 2 березня, користувач під ніком WowMao опублікував документи на сервері Discord. Там було понад 30 секретних документів.

Потім документи з'явилися на інших сайтах, таких як 4Chan, далі Telegram, Twitter і останнім часом у великих медіа по всьому світу.

Bellingcat також поспілкувався з членами спільноти Discord, які стверджували, що секретні документи з'явилися також на видаленому зараз сервері, який часто називають "Thug Shaker Central".

Один з учасників Thug Shaker Central під ніком "Vakhi " сказав Bellingcat, що вони є першоджерелом витоку документів. За словами Вакхі та двох інших користувачів сервера, ці файли є лише "верхівкою айсберга " порівняно з кількістю документів, опублікованих на Thug Shaker Central.

Від цього сервера не залишилося жодних слідів, окрім свідчень цих користувачів і розрізнених посилань на його існування на 4chan.Bellingcat не може незалежно перевірити всю інформацію, якою поділилися ці користувачі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пентагон намагається знайти джерела витоку

Чим це загрожує

Витік інформації може потенційно завдати реальних збитків військовим зусиллям України, якщо допоможе Москві перекрити джерела інформації.

Це вже ускладнило відносини із союзними країнами та викликало сумніви у здатності Америки зберігати свої секрети, зазначає NYT.

Раніше в коментарі NYT високопоставлений співробітник розвідки назвав витік "кошмаром для "П'яти очей", маючи на увазі альянс країн, які активно обмінюються розвідданими (США, Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада).

У п'ятницю вище керівництво Пентагону обмежило доступ до розвідданих, повідомили газеті Washington Post два джерела. Один із них описав ці заходи як надзвичайно суворі та припустив, що це свідчить про паніку серед керівництва Пентагону.

Якщо Вашингтон обмежить доступ союзників до майбутніх розвідувальних звітів, вони можуть взагалі опинитися у стані без інформації, побоюється представник європейської розвідки.

Міністерство юстиції США в суботу заявило, що почало розслідування витоку:

"Ми зв'язалися з міністерством оборони з цього приводу та розпочали розслідування", - повідомив агентству AFP представник міністерства юстиції.

У заяві Пентагону в четвер йшлося, що міністерство оборони вивчає інформацію про можливий витік. У п'ятницю, коли виявили нову порцію документів, представники Пентагона заявили, що їм нема чого додати.

Однак джерела з органів, які відповідають за національну безпеку, визнали, що влада шукає джерело витоку. Є побоювання, що злитих документів буде ще більше.

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Що було у першій порції злитих документів

Перша порція документів була присвячена планам США та НАТО сприяти підготовці армії України перед контрнаступом на російську армію.

Ці матеріали були датовані не пізніше 1 березня, що, як зазначили експерти, ставило під сумнів їхню актуальність.

У цих документах не йдеться про дату та місце майбутнього наступу. Але в них є інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати до наступу та яку кількість техніки вони отримають. Вони також мають такі відомості, як щоденна витрата боєприпасів до HIMARS.

Ці документи відредагували, щоб применшити кількість російських втрат, та збільшити кількість українських, вважають співрозмовники NYT та агентства Reuters.

Про те, що документи могли зазнати зміни, говорить той факт, що на одному зі слайдів російські втрати вбитими оцінюються в 16-17 тисяч, а українські - 71,5 тисяч, пише газета. Оцінка російських втрат виглядає неправдоподібно заниженою: ще 17 березня ВВС за відкритими джерелами знала імена 17 375 осіб (а 3 березня - 16 071).

Реальна кількість загиблих вища, а західні офіційні особи називали цифри у кілька разів більше.

Ця фальсифікація може вказувати на спробу дезінформації на користь Росії. Секретні документи з'являлися у проросійських каналах.

Агентство Reuters з посиланням на трьох американських чиновників також зазначає, що за цим витоком стоїть Росія чи проросійські елементи.

Видання New York Times назвало її "першим проривом російської розвідки з початку війни".

Водночас в Україні документи назвали підробкою. "Це фотошоп і віртуальні псевдозливи. Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Незабаром", - заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.