Корнет, якого важко поранило у перукарні Луганська. Що відомо про головного силовика "ЛНР"

1 година тому

Автор фото, Reuters

Під час вибуху в луганському салоні краси був поранений так званий виконувач обов'язків "голови МВС" в анексованій Росією Луганській області Ігор Корнет.

Як повідомив так званий в.о. "голови ЛНР" Леонід Пасечник, внаслідок вибуху постраждали 7 людей.

За його словами, поранених госпіталізували, четверо чоловіків перебувають у тяжкому стані, зокрема і Корнет.

За попередніми даними, в салоні краси на вулиці Демьохіна спрацював вибуховий пристрій.

Корнет фактично керував усіма силовиками, адже в так званій "ЛНР" не було міністерства оборони і ці функції виконувало МВС.

Автор фото, REUTERS/Stringer

Аналіз

Ілля Барабанов, кореспондент ВВС

Ігор Корнет, про замах якого в Луганську повідомляють російські інформаційні агентства, - був одним із найвпливовіших силовиків самопроголошеної "ЛНР".

До 2014 року він працював звичайним слідчим кримінального розшуку МВС України, потім приєднався до сепаратистів, коли на сході України почалися протести за підтримки Росії. Вже у серпні 2014 року він став "міністром внутрішніх справ" самопроголошеної республіки.

У 2017 році тодішній так званий голова самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький спробував позбутися занадто самостійного силовика, звинуватив Корнета у захопленні чужого будинку і відправив його у відставку.

Міністр зі звільненням не погодився, ввів у центр Луганська силовиків та провів арешти в оточенні Плотницького. Російська влада, яка зазвичай виступає проти "кольорових революцій", у цьому конфлікті несподівано для багатьох підтримала саме Корнета, а не Плотницького.

Переворот у так званій "ЛНР" завершився втечею Плотницького із самопроголошеної республіки, відтоді він проживає десь у Воронезькій області.

Автор фото, Reuters

Вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у квітні минулого року, з'являлися повідомлення, що Корнета нібито затримала російська ФСБ і відправила до СІЗО, але продовження історія не мала.