"Ти зробив це". У Японії тепло вітають Зеленського після рішення по F16

47 хвилин(и) тому

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"Ти зробив це", - такими словами Володимира Зеленського привітав у Японії прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак через декілька годин після того, як США оголосили, що дозволять союзникам надати Україні літаки-винищувачі, зокрема F16.

"Це те, до чого український президент закликав протягом кількох місяців і наштовхнувся на деяку стриманість з боку деяких на Заході, побоюючись, що це може призвести до ескалації конфлікту та залучення Росії до більш агресивної позиції", - пише Кріс Мейсон, політичний оглядач ВВС.

Ще в лютому президент Джо Байден казав журналістам, що "наразі виключає можливість відправки передових винищувачів в Україну". На днях New York Times писала, що США ще навіть не дозволяють європейським країнам почати навчання українських пілотів.

Тим не менш, після раптового травневого турне президента Зеленського по європейським столицям він заявив про створення найближчим часом "коаліції винищувачів", а після його візиту до Саудівської Аравії, де він намагався схилити на бік України більше арабських країн, стало відомо про "історичне", як сказав Зеленський, рішення адміністрації Байдена.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський прибув у Японію

"Схоже, що Санта Клаус реально існує", - відреагував на рішення про F16 міністр оборони України Олексій Резніков, опублікувавши своє відео, де він напередодні Нового року просить в Санта Клауса допомогти Україні виграти війну проти Росії.

"Це дипломатичний тріумф для України", - робить висновок у Хіросімі політичний оглядач ВВС Кріс Мейсон.

Драма в японській пресі - приїде чи не приїде?

Коли Зеленський виступав перед Лігою арабських держав, було остаточно невідомо, чи полетить він далі в японську Хіросіму, де цими днями проходить саміт країн Великої сімки.

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"Приїде чи не приїде?" - кореспондентка ВВС в Хіросімі Тесса Вонг каже, що останні 24 години в японській пресі тільки й говорили про цю "драму" з візитом Зеленського.

"Навіть коли новинні агентства намагалися підтвердити це, від українських офіційних осіб надходили сигнали, які збивали з пантелику. Спочатку казали, що він в Києві та підключиться по відеозв'язку, як і планувалося, потім сказали, що приїде, потім сказали, що залишиться (вдома - Ред.)".

Ніхто не був впевнений, коли Зеленський прибуде, пише кореспондентка, аж поки зображення із фотографією його французького літака, який приземляється в аеропорту Хіросіми, раптово не спалахнуло по телевізору скрізь, викликавши хвилювання серед преси.

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"Тепер, коли він тут, його зірковий вплив додає родзинки до безтурботної дипломатичної процедури - можливо, навіть загрожує затьмарити її", - каже Тесса Вонг.

Але навряд чи лідери G7 будуть проти, вважає кореспондентка. Війна в Україні має стати головним пунктом порядку денного на саміті лідерів.

"Їхні санкції досі не змогли зупинити російське вторгнення, і обіцянка в п'ятницю "позбавити" Росіюресурсів для її "військової машини" залишається розпливчастою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До Зеленського у Японії максимально багато уваги

"Але з урахуванням того, що світові лідери буквально стоять плече до плеча із Зеленським, оскільки вони обіцяють допомогти йому з його проханням про "коаліцію винищувачів", розрахунок полягає в тому, щоб послати твердий меседж Москві: ми налаштовані серйозно".

Чого Зеленський хоче досягти у Хіросімі

У Кремлі вже відреагували на рішення Байдена по F16, заявивши, що Захід піде на "колосальний ризик", якщо надасть Україні винищувачі, сказав заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, якого цитує російське інформаційне агентство ТАСС.

Але схоже на те, що союзники вже не ставляться до цих заяв Росії так само серйозно та боязко, як колись.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Лідери Великої сімки в Японії

У будь-якому разі, попри дозвіл Байдена постачати літаки, питань все ще багато - коли, скільки і хто надасть Україні сучасні винищувачі? Задля "дискусії щодо практичного втілення" плану союзників по винищувачам, як сказав Зеленський, він і прилетів до Хіросіми.

Майже одночасно з приїздом Зеленського лідери G7 видали заключне комюніке саміту. Журналісти очікували, що це станеться в неділю, але "схоже, приїзд Зеленського пришвидшив процеси, і лідери хочуть розчистити палубу, перш ніж вступати з ним у переговори", пише Тесса Вонг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До Японії Зеленський прилетів на французькому літаку, про який домовився в Парижі під час вечері з президентом Франції, пише японська преса з посиланням на джерела

У 40-сторінковому документі лідери G7 вкотре засудили "нелюдську війну в Україні", закликали до справедливого миру, пообіцяли посилити допомогу для України, збільшити ціну, яку заплатить за розв'язання цієї війни Москва і ті, хто підтримує її військові дії, а також закликали Китай вплинути на Росію.

Деталей про нові анонсовані санкції поки що немає.

За ті декілька годин, поки Зеленський у Хіросімі, він уже зустрівся із Ріші Сунаком, який привітав його як старого друга. Тільки у понеділок вони особисто зустрічалися з ним в Лондоні.

Увагу прикувала зустріч Зеленського і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони зустрічаються вперше з 24 лютого, і це була одна з цілей українського президента в Японії.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Зеленський і Моді

На відміну від більшості країн світу, Індія досі не виступила з безумовним засудженням російського вторгнення в Україну.

"Особиста поява - це шанс для нього переконатися, що він не поїде з порожніми руками, що він повернеться до Києва з угодами щодо зброї, яких він хоче, включно з летальною зброєю від Японії", - каже директор дослідницького центру G7 Джон Кіртон.

Але головні розмови та заяви, схоже, ще попереду.

Очікується, що завтра президент Зеленський виступить перед лідерами G7 з промовою.

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