Пригожин заявив, що захопив Бахмут. У ЗСУ кажуть - це неправда

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові в Бахмуті

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута. У ЗСУ заявляють - це неправда, українські військові продовжують битву за місто.

Пригожин зробив свою заяву на відеозверненні в телеграм-каналі, додавши, що його найманці планують до 25 травня оглянути місто, після чого передадуть його кадровим російським військовим, а бійці "Вагнера" вийдуть з Бахмута і зроблять перерву на відпочинок та перепідготовку.

ЗСУ категорично заперечують заяви Пригожина про захоплення міста.

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи є в південно-західній частині міста та ведуть бойові дії", - сказав ВВС Україна речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Ситуація в Бахмуті критична, бої важкі, написала пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Раніше Пригожин не раз робив заяви про взяття найманцями тих чи інших українських населених пунктів, що в результаті не підтверджувалося.

У міністерстві оборони Великої Британії заявляли, що є висока ймовірність, що за останні декілька днів командування російських військ перекинуло на бахмутський напрямок щонайменше декілька бойових підрозділів.

Російське командування, судячи з усього, досі вважає захоплення Бахмута своїм ключовим тактичним завданням, це дозволить Москві "заявити про хоч якісь успіхи" на фронті, вважають у британському міноборони.

Минулого тижня стало відомо, що російські сили біля Бахмута, що штурмують місто вже понад 10 місяців, почали втрачати позиції на флангах - з півдня та півночі.

Міністерство оборони РФ офіційно визнавало "зміну позицій" біля Бахмуту, фактично свій частковий відступ. Українська влада заявляла, що ЗСУ вдалось відкинути противника на цьому напрямку і "ворог фактично біжить".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Понівечений Бахмут

Але ситуація, схоже, постійно змінюється.

Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронта в Україні. Там загинуло багато військових з обох сторін.