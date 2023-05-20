Пригожин заявив, що захопив Бахмут. У ЗСУ кажуть - це неправда
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута. У ЗСУ заявляють - це неправда, українські військові продовжують битву за місто.
Пригожин зробив свою заяву на відеозверненні в телеграм-каналі, додавши, що його найманці планують до 25 травня оглянути місто, після чого передадуть його кадровим російським військовим, а бійці "Вагнера" вийдуть з Бахмута і зроблять перерву на відпочинок та перепідготовку.
ЗСУ категорично заперечують заяви Пригожина про захоплення міста.
"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи є в південно-західній частині міста та ведуть бойові дії", - сказав ВВС Україна речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.
Ситуація в Бахмуті критична, бої важкі, написала пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор", - написала вона у своєму телеграм-каналі.
Раніше Пригожин не раз робив заяви про взяття найманцями тих чи інших українських населених пунктів, що в результаті не підтверджувалося.
У міністерстві оборони Великої Британії заявляли, що є висока ймовірність, що за останні декілька днів командування російських військ перекинуло на бахмутський напрямок щонайменше декілька бойових підрозділів.
Російське командування, судячи з усього, досі вважає захоплення Бахмута своїм ключовим тактичним завданням, це дозволить Москві "заявити про хоч якісь успіхи" на фронті, вважають у британському міноборони.
Минулого тижня стало відомо, що російські сили біля Бахмута, що штурмують місто вже понад 10 місяців, почали втрачати позиції на флангах - з півдня та півночі.
Міністерство оборони РФ офіційно визнавало "зміну позицій" біля Бахмуту, фактично свій частковий відступ. Українська влада заявляла, що ЗСУ вдалось відкинути противника на цьому напрямку і "ворог фактично біжить".
Але ситуація, схоже, постійно змінюється.
Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронта в Україні. Там загинуло багато військових з обох сторін.
Бої за місто тривають з серпня минулого року. Попри поступове просування, повністю взяти Бахмут росіянам все ще не вдавалося.
Росіяни везуть ще більше військ та зброї в Бахмут. Яка ситуація на найгарячішій ділянці фронту
Інститут вивчення війни каже, що росіяни привезли в Бахмут термобаричні артилерійські системи "Сонцепек". На підсилення до вагнерівців приїхали регулярні російські війська. Ситуація в Бахмуті і далі складна, але українська сторона запевняє, що ЗСУ досі в місті тримають оборону.