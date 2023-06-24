Як Захід реагує на заколот Пригожина в Росії

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Облаштований у Москві блокпост

Уже майже добу чимало політиків та урядовців в Україні та в багатьох країнах світу уважно спостерігають за подіями в Росії. Головне питання, яке хвилює всіх, чим це закінчиться?

Ще в п'ятницю голова "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що ПВК розпочинає "марш справедливості", після того, як російська армія нібито вдарила по табору найманців, а ФСБ порушила справу про збройний заколот. Вже до ранку суботи Пригожин оголосив, що його прихильники захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та збили гелікоптери міноборони Росії. А потім виклав відео, на якому веде переговори із представниками міністерства оборони та генштабу у штабі Південного військового округу.

У центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, посилені заходи безпеки запровадили і в інших областях на шляху від Ростова до Москви. Міноборони Росії закликало бойовиків "Вагнера" здатися, а президент Росії Володимир Путін в екстреному зверненні вранці 24 червня назвав те, що відбувається, зрадою та ударом у спину.

Як повідомляють, колона ПВК "Вагнер" рухається в напрямку Москви і має прибути туди пізніше.

Розповідаємо, як на ці події реагують на Заході.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у своєму твітері написав, що країна не буде розглядати заявки на перетин кордону чи видачу віз росіянам, які захочуть покинути Росію "у зв'язку з поточними подіями".

Естонія оголосила, що посилює охорони свого кордону з Росією, а глава естонського уряду наголосила, що перебуває на зв'язку зі своїми колегами з Латвії, Литви та Фінляндії.

Кая Каллас також закликала громадян Естонії не в'їжджати на територію Росії.

Чимало інших країн, зокрема Польща, США та Британія, заявили, що уважно спостерігають за ситуацією.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак також закликав "усі сторони бути відповідальними та захищати мирних жителів".

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком ситуації та перебуваємо на зв'язку з нашими союзниками. З деякими з ним я говоритиму пізніше сьогодні. Головне зараз для всіх сторін - виявляти відповідальність та захищати цивільних. Це все, що я можу сказати зараз", - повідомив Ріші Сунак ВВС у першій половині дня в суботу.