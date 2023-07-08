Ердоган після перемовин із Зеленським: Україна заслуговує членства в НАТО

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський під час зустріч з Ердоганом в ніч з 7 на 8 липня

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслужила право бути членом НАТО.

"Україна заслуговує членства в НАТО. І я хочу в вашій присутності ще раз підкреслити один момент: від настання справедливого миру ніхто не програє", - сказав турецький президент.

Ердоган також сказав, що Туреччина допомагатиме Україні "стати на ноги".

Пресконференція двох президентів прийшла в Стамбулі в ніч з п'ятниці на суботу після перемовин. Раніше на цьому тижні Зеленський відвідав Болгарію, Чехію і Словаччину.

"З моменту, коли почала проявлятися небезпека зіткнення, ми докладали всіх можливих зусиль, щоб запобігти війні, - цитує Ердогана агентство "Інтерфакс-Україна". - А починаючи з днів, коли напруга перейшла до гарячих зіткнень, ми заявили про наше відкидання цієї несправедливої війни, яка суперечить міжнародному праву".

"Від анексії на суперечність міжнародному праву Криму до сьогоднішнього дня ми заявляємо на всіх платформах про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголосив він.

Після заяви Ердогана свою позицію щодо членства України в НАТО висловив і президент США Джо Байден.

За його словами, приєднання України до альянсу можна обговорити тільки після закінчення війни.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз", - сказав Байден в інтерв'ю CNN.

"Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу в НАТО. А поки Україна не в НАТО, США надасть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - додав він.

Наступного тижня в Литві відбудеться саміт НАТО, на який має приїхати і Зеленський. Про це наприкінці тижня офіційно оголосив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський прибув на перемовини до президента Туреччини пізно ввечері - перед тим він відвідав Болгарію, Чехію і Словаччину, а наступного тижня його чекають на саміті НАТО в Литві

На початку червня Зеленський заявляв, що не бачить сенсу брати участь в саміті, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів про те, коли вона може приєднатися до Альянсу.