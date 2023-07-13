Нічна атака на Україну. У Києві уламки впали на житлові будинки

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пошкоджений уламками дрона багатоквартирний будинок у Києві

У ніч на 13 липня росіяни завдали масованого удару по Україні безпілотниками і ракетами. Більшість дронів сили ППО збили над Київщиною. У кількох районах столиці уламки пошкодили будівлі, є постраждалі.

Як повідомили у повітряних силах, Росія запустила 20 ударних безпілотників "Шахед" з двох напрямків - Курська та Азовського моря.

Росіяни також завдали удару двома крилатими ракетами "Калібр" та однією балістичною - "Іскандер-М" із Джанкоя в Криму.

Всі дрони та два "Калібри" збили. Безпілотники збивали переважно над Київською областю.

Щодо наслідків пуску "Іскандера", інформація уточнюється, заявили у повітряних силах.

Атака на Київ

Вночі у столиці повітряна тривога лунала понад три години. Близько першої ночі кияни почули гучні вибухи в різних районах містах.

Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у телеграмі, що над Києвом збили 10 запущених із Росії іранських безпілотників "Шахед".

Він також розповів, що уламки збитих дронів впали у чотирьох районах Києва: Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах.

"Попередньо є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих у Дарницькому районі: дівчина 19 років та чоловік 23 років (уламкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. У Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину", - додав Сергій Попко.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нічна атака дронів на Київ

Пізніше в офісі генпрокурора уточнили, що падіння уламків зафіксували у п'яти районах столиці. За попередніми даними, четверо людей постраждали, двох із них госпіталізували з осколковими пораненнями.

У ДСНС розповіли, що виїжджали на виклики за кількома адресами у Києві, але куди саме, рятувальники не уточнили.

За однією адресою пожежу загасили на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Двоє людей постраждали від отруєння газом, але від госпіталізації відмовилися, повідомили у службі надзвичайних ситуацій. У цьому будинку врятували ще одну людину.

В іншому місці столиці уламки дрона пошкодили фасад 25-поверхового житлового будинку на останньому поверсі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх госпіталізували.

Пожежу також загасили в одноповерховій будівлі в іншому районі столиці.

Вночі мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі під час пожежі у багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого. У ДСНС пізніше уточнили, що цей інцидент не пов'язаний з атакою дронів.