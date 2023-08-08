Ракетний удар по Покровську. Сім загиблих, понад 60 поранених

1 година тому

Автор фото, Телеграм/Ігор Клименко/МВС Підпис до фото, Росія двома ракетами вдарила по житлових будинках у центрі Покровська

Росія ввечері 7 серпня завдала два ракетних удари по центру Покровська на Донеччині. У результаті обстрілу сім людей загинули, понад 60 дістали поранення, у місті пошкоджені і зруйновані житлові та адміністративні будівлі.

Станом на сьому ранку відомо про сім загиблих і 67 поранених, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Раніше влада повідомляла про 57 постраждалих.

Серед загиблих - 5 мирних жителів, працівник ДСНС і військовий. Серед поранених - 29 цивільних, у тому числі двоє дітей віком 17 і 11 років, 29 працівників поліції, 7 рятувальників та двоє військових, розповів очільник обласної адміністрації.

За його словами, росіяни завдали два удари балістичними ракетами "Іскандер" - о 19:15 та 19:52 по центру Покровська. Зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування і готель.

Під час першої атаки у житловому будинку було знищено кілька квартир та перекриття між верхніми поверхами, а в одній із квартир почалася пожежа. Через пів години росіяни знову вдарили ракетою по іншому цивільному об'єкту поряд, повідомили в офісі Генерального прокурора напередодні.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Серед поранених - близько трьох десятків цивільних, у тому числі двоє дітей

Внаслідок удару загинув заступник начальника ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко, якому було 52 роки.

"Половину свого життя він віддав службі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого", - написав у телеграмі глава МВС Ігор Клименко.

Серед поліцейських, поранених у Покровську, - герой фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир, розповів режисер фільму Мстислав Чернов у своєму фейсбуку.

Поліцейський потрапив під повторний обстріл, коли прибув на місце першого ракетного удару.

"Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", - написав Чернов.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що російські ракети вдарили по "звичайному житловому будинку". Президент окремо вшанував пам'ять загиблого рятівника і подякував співробітникам ДСНС, які рятують життя у різних регіонах України.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Росія завдала повторного удару, коли на місці першого обстрілу вже працювали надзвичайники

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що щонайменше двоє мирних жителів також загинули внаслідок удару російських керованих бомб по "приватних будинках" у Харківській області у понеділок увечері.

За його словами, під час атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Напади відбулися через день після того, як російська "керована бомба" влучила у центр переливання крові на північному сході України, вбивши двох людей, за словами чиновників.