Ракетний удар по Покровську. Сім загиблих, понад 60 поранених
Росія ввечері 7 серпня завдала два ракетних удари по центру Покровська на Донеччині. У результаті обстрілу сім людей загинули, понад 60 дістали поранення, у місті пошкоджені і зруйновані житлові та адміністративні будівлі.
Станом на сьому ранку відомо про сім загиблих і 67 поранених, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Раніше влада повідомляла про 57 постраждалих.
Серед загиблих - 5 мирних жителів, працівник ДСНС і військовий. Серед поранених - 29 цивільних, у тому числі двоє дітей віком 17 і 11 років, 29 працівників поліції, 7 рятувальників та двоє військових, розповів очільник обласної адміністрації.
За його словами, росіяни завдали два удари балістичними ракетами "Іскандер" - о 19:15 та 19:52 по центру Покровська. Зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування і готель.
Під час першої атаки у житловому будинку було знищено кілька квартир та перекриття між верхніми поверхами, а в одній із квартир почалася пожежа. Через пів години росіяни знову вдарили ракетою по іншому цивільному об'єкту поряд, повідомили в офісі Генерального прокурора напередодні.
Внаслідок удару загинув заступник начальника ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко, якому було 52 роки.
"Половину свого життя він віддав службі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого", - написав у телеграмі глава МВС Ігор Клименко.
Серед поліцейських, поранених у Покровську, - герой фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир, розповів режисер фільму Мстислав Чернов у своєму фейсбуку.
Поліцейський потрапив під повторний обстріл, коли прибув на місце першого ракетного удару.
"Ризикуючи собою, він постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як ми вирвались з оточення, він продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області", - написав Чернов.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що російські ракети вдарили по "звичайному житловому будинку". Президент окремо вшанував пам'ять загиблого рятівника і подякував співробітникам ДСНС, які рятують життя у різних регіонах України.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що щонайменше двоє мирних жителів також загинули внаслідок удару російських керованих бомб по "приватних будинках" у Харківській області у понеділок увечері.
За його словами, під час атаки п'ятеро людей отримали поранення.
Напади відбулися через день після того, як російська "керована бомба" влучила у центр переливання крові на північному сході України, вбивши двох людей, за словами чиновників.
Покровськ розташований приблизно за 40 км від нинішньої лінії фронту і за 70 км від Донецька.