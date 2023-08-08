"Спецоперація" і "український неонацизм". У Росії переписали підручник історії

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чиновники пояснили, що це буде єдиний державний підручник з історії

У Росії опублікували нові підручники історії для старшокласників. У них переписали розділи про події останніх 50 років і додали нові - про вторгнення Росії в Україну.

Україну в підручнику називають "ультранацистською" державою, а вторгнення пояснюють необхідністю захистити Донбас. Про новий підручник пише українська і західна преса, зокрема The Guardian.

Один з авторів книги, помічник російського президента Володимир Мединський, заявив, що це буде єдиний державний підручник з історії. "За великим рахунком, це перший подібний підручник після розпаду СРСР", - цитують його слова ЗМІ,

Після приходу до влади Володимира Путіна Кремль посилив контроль над історичним наративом у школах, й ця тенденція помітно прискорилася після вторгнення в Україну, пише The Guardian.

Війну все частіше пояснюють молодим росіянам як частину історичної місії Москви.

Представляючи новий підручник для 10-ти і 11-класників на пресконференції в Москві, міністр освіти Росії Сергій Кравцов заявив, що матеріал має на меті "донести до школярів цілі [наступу на Україну]", повідомляє британське видання.

"Завдання демілітаризації та денацифікації, школярі мають переконатися, що це дійсно так", - сказав Кравцов, повторюючи слова Володимира Путіна, коли він розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Підручник, який охоплює період з 1945 року до теперішнього часу, спішили надрукувати до 1 вересня. Його написали "всього за п'ять місяців", заявив російський чиновник.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У підручнику цитують промову Путіна, в якій він виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну

"Після завершення спеціальної військової операції [в Україні], після нашої перемоги ми будемо доповнювати цю книгу", - цитує Кравцова британське видання.

Окремі розділи розповідають про те, як російські солдати "рятували мир" у 2014 році, коли Москва анексувала Крим. Автори книги також засуджують західні санкції, називаючи їх гіршими, ніж похід Наполеона на Росію у 1812 році.

Як видно з опублікованих ЗМІ фото сторінок, у підручнику багато уваги приділено українському "неонацизму". Як стверджують автори, "декілька поколінь в Україні, починаючи з 1990-х років, виховували у неприязні до Росії, на неонацистських ідеях".

У книжці є і така цитата - "Вулицями прибалтійських міст (а пізніше й України) почали регулярно маршувати ветерани створених Гітлером національних частин СС та їхні наступники".

Минулого року у російських школах запровадили новий предмет - "Розмови про важливе", мета якого - виховувати у дітей патріотизм.

Свою версію історії Росія почала активно впроваджувати і у школах на окупованих територіях України. Докладно про це ми писали у цьому матеріалі.