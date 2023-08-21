Нова атака на Москву і вибух у Ростові. Дрон збили біля дому Маргарити Симоньян

1 година тому

Автор фото, T.ME/VOROBIEV_LIVE

Міноборони РФ стверджує, що вранці в понеділок російській ППО вдалося зірвати атаку двох українських безпілотників на Москву. Це друга за чотири дні подібна атака, в п'ятницю дрон долетів до Краснопресненської набережної столиці.

На цей раз дрони прилетіли в Московську область не рано вранці, як це частіше бувало до цього, а ближче до часу пік. Хоча 11 серпня дрон долетів ще пізніше і впав після 11 ранку в Москві на Карамишівській набережній.

Російське міноборони звітує, що на цей раз два дрони впали на підльоті до столиці в 6:50 і в 8:16. Перший дрон, за версією відомства, заглушили засобами радіоелектронної боротьби, другий - збили. Перший впав біля села Покровське в Рузському районі, другий - в Істринському районі Підмосков'я.

Де саме, міноборони не уточнило, але невдовзі головна редакторка пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила в своєму телеграм-каналі, що дрон нібито впав поруч із її домом.

"Той безпілотник, який збили в Істринському районі, впав на сусідній з нами вулиці. Дякую нашій ППО, що без жертв і руйнувань", - написала вона, виклавши фото.

Автор фото, T.ME/MARGARITASIMONYAN

Попередня атака безпілотника трапилася в п'ятницю, 18 серпня, й тоді дрон зміг долетіти до столиці та впав на території виставкового комплексу "Експоцентр" на Краснопресненській набережній. З одного боку від "Експоцентра" розташований діловий комплекс "Москва-Сіті", який літом атакували вже двічі (одну і ту ж вежу з міністерствами), а з іншого боку - Білий дім, де розташований уряд Росії.

Як і в п'ятницю, в понеділок одночасно з повідомленням про нову атаку призупинили роботу всі чотири московських аеропорти, а не тільки "Внуково", розташований на київському напрямку і "Домодедово", що на південному. В п'ятницю таке відбулося вперше.

У понеділок посадка і виліт літаків не відновлювалися після падіння першого безпілотника. Робота всіх аеропортів була відновлена до 9:00, повідомляє Росавіація.

Там же заявили, що через обмеження на запасні аеродроми довелося перенаправити 45 пасажирських рейсів (і два вантажних). У той же час, згідно з даними сервісу "Яндекс. Розклад", в понеділок затримали чи скасували понад 90 рейсів.

Влада заявляє, що під Істрою постраждали дві людини. Уламки впали на садовий будинок.

"Є двоє постраждалих - чоловік госпіталізований, жінка від госпіталізації відмовилася. Також вибиті вікна в трьох будинках", - написав губернатор Андрій Воробйов.

Мер Москви Сергій Собянін, який зазвичай першим офіційно повідомляє про атаки безпілотників, на цей раз обмежився лаконічною заявою, причому тільки про один дрон. "Силами ППО збили безпілотник при спробі підльоту до Москви. Руйнувань і постраждалих немає", - написав він.

Атаки дронів на Москву тривають з травня, літом вони почастішали. Українська влада не визнає свою причетність до них.

Невідомий вибух у Ростові

Ближче до обіду вибух прогримів в іншому російському місті, Ростові-на-Дону. Губернатор стверджує, що це був "перехід літака на надзвук".

Жителі Ростова-на-Дону почули гучний звук, схожий на вибух, повідомляє 161.ru. За даними видання, його чули з усіх районів міста.

За іншими даними, вибухів було навіть декілька.

"РИА Новости" з посиланням на своїх кореспондентів також повідомило про "гучний звук" в Ростові-на-Дону, який чули в різних районах.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв в своєму телеграм-каналі запевнив, що ніякого вибуху не було, а звук, який чули жителі, викликаний "переходом літака на надзвук".

При цьому російський "воєнкор" Юрій Котенок в своєму телеграм-каналі написав, що над Ростовом-на-Дону нібито спрацювала система ППО. Він стверджує, що збили три українські ракети: "Для атаки на місто противник знову спробував задіяти зенітні ракети С-200, переобладнані в ударний варіант. Раніше вони застосовувалися для обстрілів Таганрога та Кримського мосту".

На цих вихідних дрони прилітали і в інші регіони Росії - Курську, Бєлгородську області.

Автор фото, телеграм Романа Старовойта Підпис до фото, Пошкоджений Курський вокзал

У Курську серйозні пошкодження отримав центральний вокзал. Хоча дрон вдарив по будівлі вночі, в моменту вибуху в ньому було 50 пасажирів, 5 з яких постраждали, заявляла регіональна влада. Постраждав також зал очікування, дах, фасад і одна з платформ, підтверджували опубліковані фото.