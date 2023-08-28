ЗСУ повністю звільнили Роботине. Чим важливе це село

38 хвилин(и) тому

Автор фото, ГЕНШТАБ

Українські війська повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Цю інформацію раніше неофіційно повідомляли низка експертів та профільних телеграм-каналів.

Роботине - це дуже важливий населений пункт, важкі бої за який тривали три місяці.

"На півдні ми здійснюємо наступ. Це основний наш напрямок наступу. По Запорізькій і Херсонській областях ворог перебуває в обороні. Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - повідомила Маляр.

Вона уточнила, що мова йде про наступ у напрямках Новоданилівки і Новопрокопівки, а також Малої Токмачки і Очеретуватого.

"Це ті напрямки, по яких зараз просуваються наші сили, попри шалений опір ворога", − наголосила Маляр.

Автор фото, ВВС

22 серпня Ганна Маляр офіційно підтвердила, що ЗСУ вже перебувають в самому населеному пункті. Тоді з'явилось відео прапору України в селі, проте бої в ньому тривали.

Російське міноборони натомість тоді твердило, що саме РФ має успіхи біля цього населеного пункту.

Роботине - це невеличке село, яке вони у важких боях утримували з березня минулого року. Влітку цього року саме тут почався український контрнаступ.

Чим важливе Роботине?

Роботине - невеличке село, площею 3 кв. км, де до війни офіційно жили менш як 500 людей. Однак під час російсько-української війни воно набуло надзвичайно важливого тактичного значення.

Справа в тому, що населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 км. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь - одна з головних цілей українського контрнаступу.

Автор фото, Ганна Маляр

Ще на початку червня 2023 саме в напрямку Роботиного почалися активні дії українського війська. Одним з головних рушіїв була новостворена 47-а механізована бригада "Магура".

Її задачею було подолати щільні мінні поля та укріплення росіян перед селом і вийти до головної лінії оборони РФ, що пролягає відразу за Роботиним.

Але контрнаступ у червні пішов відверто не за планом. Колони українських військ стали мішенню для російської артилерії та ударних вертольотів. Західна бронетехніка українців підривалася на мінних полях і потрапляла під удар російських безпілотників.

Автор фото, Getty Images

Це суттєво загальмувало рух ЗСУ на цьому напрямку. Однак згодом українське командування знайшло вихід із ситуації. По-перше, відмовилось від тактики проведення атак великими бронетанковими колонами, а по-друге, вирішило обійти Роботине зі сходу і заходу.

План спрацював, українцям вдалось вклинитись в російську оборону між селами Роботине і Вербове та вийти на цій ділянці до головної лінії оборони РФ.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Роботине розглядати як один з імовірних напрямків наступу навесні. Зараз ЗСУ вже прорвались тут через мінні поля й загородження до першої лінії оборони північніше Токмака

У таких умовах російські війська в Роботиному потрапили в складну ситуацію, опинившись в напівоточенні.

Західні оглядачі вказують, що для прориву російської оборони в Роботиному Україна використала стратегічні резерви, зокрема 82-у десантну бригаду.

Як вказують експерти, після Роботиного українські сили вже розпочали пробивання головної лінії російської оборони на Запоріжжі.

Український військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець звертає увагу, що армії РФ не вистачає резервів, щоб стримати український наступ біля Роботиного.