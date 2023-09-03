"Далі буде легше". Генерал Тарнавський розповів про прорив першої лінії оборони

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розміновувати першу лінію оборони росіян доводилося вручну

Українська армія прорвала першу, найбільш укріплену, лінію оборони російських військових на півдні, просуватися далі має бути легше.

Про це сказав командувач українськими військами на південному напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський в ексклюзивному інтерв'ю The Observer.

Про можливий прорив першої лінії оборони росіян в районі села Роботине останніми днями говорили багато коментаторів, зокрема вищий воєначальник США генерал Марк Міллі. Але від українського командування ця заява пролунала вперше.

"Ми зараз - між першою і другою лініями", - сказав генерал Тарнавський, маючи на увазі район Роботино-Вербове. У першому інтерв'ю, яке він дав після прориву, він розповів, що українські частини тепер розширюють фронт прориву в обидві сторони та закріплюються на відвойованій території.

"У центрі наступу ми зараз закінчуємо знищення частин ворога, які прикривають відступ російських військ за другу лінію оборони", - цитує газета генерала Тарнавського.

За оцінкою Тарнавського, при спорудженні трьох ліній оборони на південному фронті Росія витратила 60% сил і коштів на обладнання першої лінії, і лише по 20% - на дві інші, тому що не очікувала, що українці прорвуть першу.

Тарнавський пояснив журналістам, що до першої лінії українська армія підступалася так повільно, тому що саперам доводилося ночами вручну метр за метром розміновувати поля під щільними обстрілами російської артилерії і безпілотників.

Далі, за його розрахунками, має бути легше, тому що далі йде простір, в якому доводиться пересуватися і російським частинам, і тому мінні поля на цій лінії вже не є суцільною смугою, як перед першою лінією.

Тепер, коли мінний бар'єр подолали, росіяни змушені маневрувати й передислоковувати свої сили, а українські військові змогли знову пересісти на танки та бронетехніку.

Крім того, за оцінкою Тарнавського, російська армія швидко витрачає резерви живої сили.

"Противник підтягує резерви не лише з України, а й із Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться усі їхні найкращі солдати. Це дасть нам імпульс для того, щоб атакувати більше та швидше. У нас все попереду", - сказав Тарнавський.

Танкіст за освітою, Тарнавський має приголомшливий послужний список у боях з російськими військами з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Минулого вересня його призначили командувачем військ, які брали участь у звільненні Херсона, через два місяці місто звільнили.

На питання про повільне просування наступу на східній ділянці фронту Тарнавський сказав, що воно має інші цілі і що Україна готує інші раптові наступи, щоб виснажити сили Москви.

"Щоб досягти успіху в одному напрямку, потрібно ввести ворога в оману. Наступ біля Великої Новосілки мав іншу мету", - сказав Тарнавський.

Утім, він відмовився коментувати, коли Україна зможе досягти головної цілі наступу - виходу на Мелітополь або узбережжя Азовського моря, але додав, що бої триватимуть.

Далі на Мелітополь

Водночас американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що збройні сили продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, але ситуація залишається складною.

"Український генштаб повідомив, що українські війська проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області). Російські воєнні блогери заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь", - зазначено в останньому зведенні ISW.

У заяві 1 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що просування далі ускладнюють додаткові бетонні укріплення та мінні поля росіян.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тренування на "Леопардах" - головній зброї наступу

ISW також зазначає із посиланням на New York Times, яка цитує українських військових, що росіяни розкидають легкозаймисті речовини на замінованих полях і підпалюють їх гранатами з безпілотників.

У той же час командир розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українські артилерійські можливості "рівні або навіть кращі", ніж у російських сил, і вони змогли відтіснити російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, пишуть аналітики.