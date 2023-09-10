Американка Коко Гауфф перемогла білоруску на US Open. Новій зірці тенісу всього 19
У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу американка Коко Гауфф обіграла Аріну Соболенко з Білорусі. Для Гауфф це перший титул на турнірах Великого Шлему.
У фіналі US Open Коко Гауфф обіграла Соболенко з рахунком 2:6, 6:3, 6:2. Соболенко, не дивлячись на поразку в фіналі, за результатами Відкритого чемпіонату США стане першою ракетою світу.
Для Гауфф же це перша перемога в турнірах Великого Шлему. Торік вона поступилася польській тенісистці Ізі Свьонтек у фіналі Roland Garros.
Гауфф стала наймолодшою американкою, яка перемогла на US Open після 17-річної Серени Вільямс у 1999 році.
"Я відчуваю себе трохи в шоці в цей момент", - сказав Гауфф після перемоги на чемпіонаті.
"Ви знаєте, що поразка на Відкритому чемпіонаті Франції (минулого року - Ред.) розбила мені серце, але я зрозуміла, що Бог веде тебе крізь труднощі та випробування, і це робить цей момент ще солодшим, ніж я можу собі уявити", - заявила тенісистка.
Хто така Коко Гауфф?
Корі (Коко) Гауфф з 8 років постійно перемагала на невеликих змаганнях. У 12 вона виграла престижний Junior Orange Bowl. У 13 років Коко стала наймолодшою в історії фіналісткою юніорського US Open, а через пів року перемогла на юніорському Roland Garros.
Гауфф - наймолодша дівчина, яка очолює юніорський жіночий рейтинг Всесвітньої тенісної асоціації (WTA).
У американки швидко накопичилися й інші, цілком дорослі досягнення. На юніорському Вімблдоні 2018 року їй вдалося подати зі швидкістю 193 кілометри за годину - це третій результат в історії тенісу після сестер Вільямс.
У 2015 році Гауфф стала головною сенсацією першого тижня Вімблдона. По-перше, вона була наймолодшою тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію турніру, це дозволило їй потрапити в головну сітку. По-друге, в першому турі американка зустрілася з Вінус Вільямс.
Гауфф нерідко порівнюють з Вільямс через фізичні дані - незвичайний високий зріст, сильний удар справа, потужна подача. Коко вистачило двох сетів, щоб обіграти тенісистку, якою вона захоплювалася з дитинства.
Після перемоги юна американка розплакалася на корті, поки її тато-тренер і мати сходили з розуму від радості в боксах біля корту. Потиснувши Вінус руку, Гауфф сказала: "Дякую тобі за все, що ти зробила. Мене би не було тут без тебе".
Реакція на перемогу
19-річну переможницю US Open уже привітав експрезидент США Барак Обама. Він написав у твіттері (зараз Х): "Ми пишаємося тобою на корті та поза ним - і ми знаємо, що все найкраще у тебе ще попереду".
Переможниця Відкритого чемпіонату США 2017 року, американка Слоан Стівенс назвала Гауфф "вражаючою", а легенда боксу Майк Тайсон сказав: "Коко! Ти зробила це! Америка і весь світ святкують!"
А колишня перша ракетка Великої Британії Анабель Крофт додала: "Я думаю, що люди багато чекали від неї, і їй доводилося справлятися з величезним тиском. Було незвично слухати, як вона трохи огризається на людей, але, думаю, це також показало, який у неї сильний характер, і саме тому вона стала чемпіонкою".