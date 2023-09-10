Американка Коко Гауфф перемогла білоруску на US Open. Новій зірці тенісу всього 19

1 година тому

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У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу американка Коко Гауфф обіграла Аріну Соболенко з Білорусі. Для Гауфф це перший титул на турнірах Великого Шлему.

У фіналі US Open Коко Гауфф обіграла Соболенко з рахунком 2:6, 6:3, 6:2. Соболенко, не дивлячись на поразку в фіналі, за результатами Відкритого чемпіонату США стане першою ракетою світу.

Для Гауфф же це перша перемога в турнірах Великого Шлему. Торік вона поступилася польській тенісистці Ізі Свьонтек у фіналі Roland Garros.

Гауфф стала наймолодшою американкою, яка перемогла на US Open після 17-річної Серени Вільямс у 1999 році.

"Я відчуваю себе трохи в шоці в цей момент", - сказав Гауфф після перемоги на чемпіонаті.

"Ви знаєте, що поразка на Відкритому чемпіонаті Франції (минулого року - Ред.) розбила мені серце, але я зрозуміла, що Бог веде тебе крізь труднощі та випробування, і це робить цей момент ще солодшим, ніж я можу собі уявити", - заявила тенісистка.

Хто така Коко Гауфф?

Корі (Коко) Гауфф з 8 років постійно перемагала на невеликих змаганнях. У 12 вона виграла престижний Junior Orange Bowl. У 13 років Коко стала наймолодшою в історії фіналісткою юніорського US Open, а через пів року перемогла на юніорському Roland Garros.

Гауфф - наймолодша дівчина, яка очолює юніорський жіночий рейтинг Всесвітньої тенісної асоціації (WTA).

У американки швидко накопичилися й інші, цілком дорослі досягнення. На юніорському Вімблдоні 2018 року їй вдалося подати зі швидкістю 193 кілометри за годину - це третій результат в історії тенісу після сестер Вільямс.

У 2015 році Гауфф стала головною сенсацією першого тижня Вімблдона. По-перше, вона була наймолодшою тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію турніру, це дозволило їй потрапити в головну сітку. По-друге, в першому турі американка зустрілася з Вінус Вільямс.

Гауфф нерідко порівнюють з Вільямс через фізичні дані - незвичайний високий зріст, сильний удар справа, потужна подача. Коко вистачило двох сетів, щоб обіграти тенісистку, якою вона захоплювалася з дитинства.

Після перемоги юна американка розплакалася на корті, поки її тато-тренер і мати сходили з розуму від радості в боксах біля корту. Потиснувши Вінус руку, Гауфф сказала: "Дякую тобі за все, що ти зробила. Мене би не було тут без тебе".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після перемоги Коко не змогла втримати емоцій

Реакція на перемогу

19-річну переможницю US Open уже привітав експрезидент США Барак Обама. Він написав у твіттері (зараз Х): "Ми пишаємося тобою на корті та поза ним - і ми знаємо, що все найкраще у тебе ще попереду".

Переможниця Відкритого чемпіонату США 2017 року, американка Слоан Стівенс назвала Гауфф "вражаючою", а легенда боксу Майк Тайсон сказав: "Коко! Ти зробила це! Америка і весь світ святкують!"