Уряд звільнив Ганну Маляр і всіх інших заступників міністра оборони

1 година тому

Автор фото, Міноборони

Кабмін 18 вересня на своєму засіданні звільнив заступницю міністра оборони Ганну Маляр, йдеться в заяві уряду.

Також він звільнив усіх заступників міністра оборони.

Зокрема звільнили Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу.

Також звільнили Костянтина Ващенка з посади державного секретаря міністерства оборони.

Минулого тижня новим керівником Міноборони став Рустем Умєров. Співрозмовники в уряді вказували, що він мав план замінити усіх заступників та привести нову команду.

Ганна Маляр стала заступником міністра оборони у серпні 2021 року. До цього була тренеркою підрозділів СБУ зі стратегічних комунікацій, а також брала участь у телепроєктах як юристка-криміналістка.

У міністерстві оборони очолювала напрямок стратегічних комунікацій та інформаційної політики.

За час роботи на посаді міністра вона активно дописувала у соціальні мережі про успіхи ЗСУ на фронті. Іноді ці дописи випереджали офіційні повідомлення Генштабу ЗСУ і призводили до непорозумінь.

Деякі з її повідомлень військові називали передчасними і хибними. Ганна Маляр одразу після свого призначення вела інформаційну компанію, спрямовану на те, аби в соцмережах не поширювали наслідки ракетних ударів Росії по Україні і погрожувала кримінальною відповідальністю за такі дії.

Минулого четверга вона потрапила у скандал, коли раніше за генштаб та військових повідомила про звільнення села Андріївка біля Бахмута.

Деякі співрозмовники в оборонній сфері припускали, що уряд може звільнити усіх заступників міністра, щоб потім перепризначити тих, з ким Рустем Умєров згоден працювати.

При цьому видання УП з посиланням на джерела в уряді вказує, що жоден із заступників на посаду може не повернутись.