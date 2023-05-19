Чим завершився скандал довкола літературного фестивалю в Нью-Йорку, куди одночасно запросили і українських, і російських авторів

Підпис до фото, Артем Чапай, Ірина Цілик і Артем Чех

Author, Мирослава Пеца

Role, BBC Україна

35 хвилин(и) тому

Уже тривалий час українські митці, за невеликими винятками, намагаються уникати зустрічей, круглих столів і будь-яких спільних заходів із представниками Росії, хай би які політичні погляди ті не декларували. Але інколи спроби поєднати українських та російських митців на одній події завершують скандалами, як це сталося з літературним фестивалем World Voice Festival у Нью-Йорку.

Сам фестиваль, який проводила громадська організація PEN America, завершився тиждень тому. Але незабаром у пресі з’явилися повідомлення, що російсько-американський автор Маша Ґессен подали у відставку (вона надає перевагу гендерно-нейтральним займенникам) з посади заступника голови опікунської ради PEN America. І не в останню чергу - через позицію організаторів фестивалю, а саме – підтримку позиції української делегації, яка не захотіла ділити майданчик із представниками Росії.

На адресу трьох українських авторів, які брали участь у фестивалі, у пресі пролунали звинувачення у "жорстокості" та "ультиматумах" щодо росіян.

ВВС Україна спробувала розібратися у ситуації.

Що сталося у Нью-Йорку?

PEN America World Voices Festival запросила українських авторів через сестринську організацію в Україні - PEN Ukraine. У Нью-Йорку хотіли почути голоси трьох українських авторів - Ірини Цілик, Артема Чеха та Артема Чапая. Прикметно, що обидва Артеми є діючими військовослужбовцями. За словами виконавчої директорки PEN Ukraine Тетяни Терен, під час війни Росії проти України для американських організаторів було важливим надати слово саме військовим.

Підпис до фото, Артем Чех, УНІАН

Запрошення для Цілик, Чеха та Чапая PEN America надіслала ще у січні. Пані Терен заявляє, що від самого початку організатори знали, що українці не братимуть участі у спільних подіях з росіянами, і погодилися з такою позицією. Вони навіть надали PEN Ukraine список учасників фестивалю для ознайомлення.

Але приїхавши до Нью-Йорка, українці довідалися, що у програмі фестивалю з'явилася подія "Втеча від тиранії: Письменництво в екзилі" (Escape from Tyranny: Writing in Exile). Модератором дискусії мали виступити російсько-американський автор Маша Ґессен, а учасниками – двоє росіян і один представник Китаю.

На той час Маша Ґессен ще виконували роль заступника голови опікунської ради PEN America.

Щоби розв'язати проблему, організатори запропонували як українській, так і російсько-китайській делегації винести свої події за межі фестивалю. Обидві делегації відмовилися. Зрештою, організатори вирішили залишити у рамках фестивалю саме український захід.

У відповідь на це Маша Ґессен оголосили про відставку з посади заступника голови опікунської ради PEN America.

Реакція в Америці

У коментарі виданню The Atlantic, яке першим написало про скандал на фестивалі, Маша Ґессен назвали скасування панелі за участі росіян зрадою цінностей організації, додаючи, що не могли дивитися у вічі російським колегам: "Я почувався, ніби мене просили сказати цим людям, що, оскільки вони росіяни, то не можуть сидіти за великим столом. Їм доводиться сидіти за маленьким столом збоку".

При цьому Маша Ґессен окремо наголосили, що не звинувачують українців.

"Я не виступаю проти вимог українських учасників. Вони ведуть оборонну війну всіма доступними їм засобами. Моя проблема пов'язана виключно з реакцією PEN", - сказали Ґессен у коментарі New York Times.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маша Ґессен

Натомість автор статті в The Atlantic Гел Бекерман побачив у ситуації довкола фестивалю спроби "цензурувати", "бойкотувати" та "замовчувати" російську культуру після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Учасник від України Артем Чапай відкидає такі звинувачення: "Ми не пропонували нікого кенселити, а пояснили ситуацію і запропонували їм [організаторам] самим шукати вихід".

Той самий автор – Гел Бекерман - у липні проведе подію під назвою "Неідеальне минуле: Осмислення України та її непростої єврейської спадщини" разом з колишньою москвичкою, а тепер професоркою Піттсбурзького університету Іриною Рейн.

У відповідь на відставку Маші Ґессен PEN America випустила заяву, у якій висловила жаль щодо рішення Ґессен і опосередковано взяла на себе відповідальність за плутанину в організації фестивалю. Зокрема, PEN America вважала, ніби українці не хочуть зустрічатися з росіянами в рамках однієї події, а не всього фестивалю.

У першій редакції заяви PEN America взагалі написала, що ухвалювала рішення, зважаючи на нібито загрозу заборони на повернення для українських авторів, якщо їх побачать на одній події з росіянами.

Підпис до фото, Ірина Цілик, УНІАН

У коментарі ВВС Україна Ірина Цілик сказала, що їй було неприємно таке дізнатися.

"Про жодне покарання при поверненні в Україну взагалі не йшлося. І акцентувати на тому, що тут якийсь український ГУЛАГ для українських авторів, - це очевидне перекручення інформації", - каже авторка.

ВВС Україна зв’язалася з PEN America для роз’яснень і там повідомили, що вилучили з заяви твердження про загрозу заборони на повернення до України.

Зміщення фокусу?

Артем Чапай, який уже понад рік боронить Україну від російської агресії, у коментарі ВВС Україна висловив жаль, що на тлі скандалу сама дискусія про війну в рамках фестивалю пройшла непоміченою. Для того, щоби приїхати на цю подію, йому довелося отримувати дозвіл від командування.

"Неприємно, що замість говорити про історію мого брата в окупації, росіяни перетягли увагу до своїх проблем", - каже Артем.

Його брат разом з родиною з дітьми місяць провів під російською окупацією на Чернігівщині. Координував його вивезення власне Артем, хоча на той час уже перебував у війську.

Чапай розповідає, наскільки страшними були ті дні, коли всі думки були лише про рідного брата. Утім, наголошує він, на фестивалі ця історія привернула набагато менше уваги за скандал навколо одночасної участі російської та української делегацій.

Підпис до фото, Артем Чапай, УНІАН

Ще одна учасниця української делегації Ірина Цілик називає такі ситуації, як на фестивалі у Нью-Йорку - зміщенням акцентів:

"Усе частіше панує дискурс про те, що українці через всі свої пережиті травми є жорстокими, нездатними до емпатії, що ми нібито всіх готові чесати під одну гребінку без розбору, - каже Ірина. - Російські інтелектуали все частіше, все голосніше на різних майданчиках західних нині грають в цю гру, тягнуть на себе ковдру віктимності, створюють образ такої собі подвійної жертви".

"Як на мене, весь цей дискурс звучить дуже небезпечно і маніпулятивно", - додає вона.

Тим часом PEN Ukraine продовжує дискусію з сестринською організацією в Америці щодо того, що саме сталося у Нью-Йорку. Заява виконавчої ради PEN Ukraine має заголовок "Ми відповідаємо перед своїм народом" і на прикладах пояснює, чому, на думку її членів, участь українців на спільних майданчиках із росіянами є не лише не на часі, але й аморальною ідеєю.