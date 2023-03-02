"Диявольський грибок": чому Jack Daniels припинив будівництво складу

Author, Макс Маца

Role, BBC News

21 хвилин(и) тому

Автор фото, HANDOUT Підпис до фото, Грибок вкриває поверхні вивісок, будівель і дерев поблизу спиртових заводів

Компанія Jack Daniels була змушена припинити будівництво складу через скарги сусідів. Жінка, яка мешкає поруч, заявила, що через випари алкоголю на поверхнях зʼявляється грибок.

Крісті Лонг з округу Лінкольн у штаті Теннессі стверджувала, що її майно вкрив грибок, який виглядає як чорна скоринка на всіх поверхнях.

Це - проблема для людей у цьому районі, сказав BBC News її адвокат.

Грибок, який споживає пари етанолу, росте на поверхнях біля пекарень і лікеро-горілчаних заводів по всьому світу.

Лонг, яка керує місцем для проведення заходів поруч із декількома складами Jack Daniels, серед яких і той, що будується, каже, що вторгнення грибка змусило її витратити купу грошей на миття.

Вона подала до суду на місцеве управління зонуванням території, заявивши, що воно не затвердило належним чином дозволи на склади.

Деякі обурені місцеві жителі тепер закликають Jack Daniel's Tennessee Whiskey, який належить компанії Brown-Forman із Луїсвілля, встановити повітряні фільтри для боротьби з цією проблемою.

Джейсон Холлеман, адвокат, який представляє інтереси Лонг, каже, що компанії, які займаються виробництвом віскі, часто говорять про процес випаровування. Вони називають його "часткою ангелів", не згадуючи про утворену в результаті цвіль.

"Якщо ви підете на одну з цих екскурсій на лікеро-горілчаний завод, вони розкажуть вам про частку ангелів, яка потрапляє в атмосферу", - каже він.

"Але, на жаль, це також призводить до диявольського грибка".

Суду округу Лінкольн розпорядився припинити будівництво після того, як зʼясував, що процес отримання дозволів не був повністю завершений.

Холлеман сказав, що він збирається звернутися до суду з проханням заборонити використання шести нещодавно побудованих складів, які також розташовані поблизу власності Лонг.

Автор фото, HANDOUT Підпис до фото, Грибок не щадить нічого

Прессекретарка Brown-Forman Елізабет Конвей сказала газеті Lexington Herald-Leader: "Ми поважаємо постанову суду і з нетерпінням чекаємо співпраці з округом Лінкольн над оновленими дозволами".

"Винокурня Jack Daniels і надалі дотримуватиметься правил і галузевих стандартів щодо проєктування, будівництва та отримання дозволів на наші бочкові цехи в Lincoln Co".

Brown-Forman не відповів на запит BBC News щодо подальших коментарів.

Віскі Jack Daniels Tennessee Whisky засновано в окрузі Мур, розташованому по сусідству з округом Лінкольн, у 1866 році.

Грибок, від якого страждають сусіди лікеро-горілчаних заводів, має назву Baudoinia compniacensis - на честь директора Французької асоціації винокурів, який виявив його поблизу коньячних заводів у 1870-х роках.

Грибок став винуватцем скарг і судових позовів від Шотландії до Канади та Карибського басейну.

Раніше федеральні агенти в Теннессі шукали грибок як ознаку того, що неподалік виробляється нелегальний алкоголь – самогон, каже пан Холлеман.

Промисловість віскі в штаті Теннессі розвивається разом із житловою забудовою, що призводить до нових конфліктів між винокурнями та власниками будинків.