Удар по штабу російського флоту в Севастополі. Що відомо про жертви та руйнування

Автор фото, Telegram Підпис до фото, У соцмережах почали з'являтися фото наслідків удару

49 хвилин(и) тому

Так званий "губернатор" анексованого Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив, що по штабу Чорноморського флоту Росії в місті завдали ракетного удару.

Він зазначив, що уламок ракети впав біля театру Луначарського.

За його інформацією, цивільна інфраструктура навколо штабу флоту, а також люди, які перебували в момент удару на вулиці, не постраждали.

Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що внаслідок удару ЗСУ по будівлі штабу Чорноморського флоту загинув один військовослужбовець.

У відомстві також повідомили, що російські засоби ППО збили п'ять ракет під час відбиття атаки на Севастополь.

У міноборони РФ підтвердили, що внаслідок атаки була пошкоджена будівля штабу Чорноморського флоту.

Раніше у телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про гучні вибухи у центрі Севастополя, а також відео диму - ймовірно, внаслідок пожежі у штабі флоту.

Місцеві пабліки повідомляли про рух "швидких" у бік штабу.

Російський провладний телеграм-канал Mash опублікував відео з місця ракетного удару в Севастополі.

Російська державна агенція ТАСС із посиланням на свого кореспондента повідомляє, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту розкидані на сотні метрів, а правоохоронці просять місцевих жителів залишити центральні вулиці Севастополя.

Телеграм-канал "Кримський вітер" також повідомляє про вибухи у Бахчисарайському та Сімферопольському районі, а також районі Первомайського та Красногвардійського.

Зокрема, підписники каналу повідомляють про пожежу у військовій частині в Бахчисараї.

Так званий "губернатор" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що сили ППО збили над півостровом крилаті ракети. Їхню кількість він не уточнив.

Раніше його радник Олег Крючков повідомив, що "за містом" Бахчисараєм сили ППО збили ракету. Від уламків збитої ракети спалахнула трава, стверджує він.

Міноборони РФ раніше також повідомляло про збиття українських ракет та дронів у західній частині Криму.

Тим часом у середу джерела ВВС в СБУ повідомляли, що Україна завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.

Ця база нібито була запасним командним пунктом.

Російська сторона цей удар не коментувала.

За інформацією джерел, це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.

"Військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль", - повідомили вони.

Удару завдали після того, як СБУ підтвердила інформацію про те, що у військовій частині перебувають командири російського флоту.