Кривий Ріг, Костянтинівка, Сумщина: нові атаки шахедів, С-300 та авіації з керованими бомбами

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Винищувач С-35, з яких росіяни вночі обстріляли Сумщину

1 година тому

У ніч на 24 березня Росія завдала масованого повітряного удару по прикордонних областях України і Кривому Рогу. Під час атак росіяни застосували різні види зброї, серед яких безпілотники, С-300 і керовані бомби.

Через обстріли загинули пʼять людей у Констянтинівці і двоє - у Білопіллі Сумської області.

Керовані бомби

Удар по Сумщині російські сили завдали винищувачами Су-35, з яких випустили керовані авіабомби.

Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Близько 10 літаків Су-35 – це російський найновіший винищувач – атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами".

За його словами, ці бомби становлять велику загрозу, адже літаки, які їх запускають, не входять у зону ураження протиповітряної оборони, а самі бомби можуть летіти на відстані до 40 км.

Крім авіаційної атаки, по місту Білопілля, що за 10 км від російського кордону, росіян вдарили з "Градів" і ствольної артилерії, повідомляє Сумська ОВА.

За даними влади, з "Градів" було 80 "прильотів", а зі ствольної артилерії - 20.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, девʼять поранені.

Міський голова Юрій Зарко розповів у коментарі Суспільному, що близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл. "Були помічені шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4".

За його словами, загинув сторож школи, ще одна людина дістала важке поранення - ій відірвало ногу.

Пізніше поліція Сумської області повідомила про другого загиблого. 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад отримав "поранення, несумісні з життям" під час патрулювання.

В місті багато пошкоджених житлових будинків.

Як розповів BBC News Україна Юрій Ігнат, керовані авіабомби - це кориговані боєприпаси вагою від 500 кг до 1,5 тонни. Винищувачі, з яких запускають ці бомби, не підлітають достатньо близько, щоб потрапити у зону дії ППО, а тому зараз Україна не може їх збивати.

За словами Ігната, для захисту від керованих бомб потрібні як винищувачі типу F-16, які зможуть відганяти російські літаки, так і засоби протиповітряної оборони, які мають надійти від західних партнерів. Такі як Patriot та SAMP-T з дальністю ураження 150 км по аеродинамічних цілях.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Наслідки нічного удару по Костянтинівці на Донеччині

Костянтинівка і Кривий Ріг

Під ударом ракет середньої дальності опинилося місто Костянтинівка на Донеччині.

Як повідомила Донецька ОВА, одна ракета влучила у пункт обігріву.

Спершу прокуратура повідомила про 3 загиблих жінок. Але пізніше ДСНС уточнила, що в результаті удару росіян по Костянтинівці загинули 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіки.

Три жінки, які стали жертвами атаки, приїхали з Бахмута, Часового Яра та Опитного, рятуючись від боїових дій.

Росія продовжує ракетні атаки міста, що неподалік від лінії фронту. Наприкінці січня вона обстріляла ракетами С-300 центр міста, тоді загинули троє людей і понад десяток були поранені.

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Автор фото, ДСНС

Тим часом на Дніпропетровщині вночі атаки шахедами зазнав Кривий Ріг. У місті лунали гучні вибухи.

Місцева влада повідомила, що п'ять із шести дронів влучили в ціль. Про постраждалих не повідомляють, але є руйнування.