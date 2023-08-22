Кава перемагає чай. Чому у Британії змінюються традиції

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британське чаювання вийшло з моди?

1 година тому

Дедалі більше британців п'ють каву замість чаю - традиційного англійського напою, показало дослідження споживчого ринку Statista Global Consumer Survey.

63% респондентів сказали, що регулярно п'ють каву, а 59% - що чай (очевидно, ці категорії споживачів перетинаються, тобто частина з них п'ють і те й інше). В опитуванні взяли участь 2400 осіб.

За даними Kantar, за рік (до березня 2023 року) супермаркети продали майже вдвічі більше упаковок кави, ніж чаю – 533 млн проти 287 млн грн.

"Чаювання о п'ятій вечора" більше не в моді?

Автор фото, Nurphoto Підпис до фото, Кава більше, ніж чай, підходить сучасному швидкому ритму життя, кажуть експерти

"Річ у тому, що чай стає старомодним напоєм. Він все ще поширений у країні, але чашка кави додає трохи більше екстазу", — пояснює результати дослідження експерт у галузі гастрономії Ейді Сміт.

"У вживанні кави набагато більше нюансів. Різноманітність варіантів приготування і подачі, а також гамма смаків допомогли їй зайняти дуже високе місце у наших уподобаннях. Що може зрівнятися з мистецтвом подачі латте у світі чаю? Мистецтво заварювання чайного пакетика? Я так не думаю", – каже Сміт.

Кавові гіганти, як, наприклад, компанія Nespresso охоче підхопили висновки експертів.

За їхніми словами, люди вже давно не запрошують один одного зустрітися за чашкою чаю – тепер зазвичай кличуть на каву.

Однак багато британців, які залишили коментарі по цій темі, упевнені, що перевага кави пов'язана з її більш відчутним тонізуючим ефектом, який настільки необхідний в умовах сучасного ритму життя.