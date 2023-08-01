Кінець воєнним податкам, кредити на житло та зміни у мобілізації. Що чекає українців з 1 серпня

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11 хвилин(и) тому

У серпні більшість змін стосуватимуться фінансової сфери. Будуть скасовані податкові пільги для підприємців, запроваджуються нові правила отримання допомоги переселенцям та пільгових кредитів на житло.

Окрім того, відбудуться зміни у мобілізації під час воєнного стану.

Ми зібрали найголовніше з того, що чекає на українців у серпні.

Податки для ФОПів вже не "воєнні"

1 серпня набуває чинності закон, що повертає оподаткування ФОПів на довоєнний рівень, а також частково відновлює податкові перевірки.

Скасовується мораторій на перевірки підакцизних товарів – пального, алкоголю, тютюну, а також грального бізнесу та фінансових послуг. Щодо інших податкових перевірок, зокрема, правильності нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), то заборона на перевірки зберігатиметься.

З 1 серпня підприємці вже не зможуть сплачувати єдиний податок за ставкою 2%, що був запроваджений на час війни для полегшення ведення бізнесу. Платник такого податку може або обрати іншу систему оподаткування, або автоматично залишитись на "довоєнній" ставці - 5%.

Для прифронтових територій право добровільної сплати єдиного податку та ЄСВ зберегли.

Винагороди до Дня незалежності

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До Дня незалежності уряд виплатить разову грошову винагороду від 450 до 3100 гривень ветеранам війни та громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначилися, захищаючи країну.

На винагороду до свята можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, а також нагороджені найвищими державними відзнаками.

Винагорода передбачена учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих ветеранів війни та загиблих захисників і захисниць України.

Щодо пенсій, то у більшості пенсіонерів її розмір у серпні не зміниться, оскільки індексації не планують.

Лише пенсіонери, яким у серпні виповниться 70, 75 або 80 років, отримуватимуть "вікову" надбавку - 300, 456 і 570 гривень відповідно.

Нові правила отримання виплат для переселенців

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З 1 серпня уряд припинить виплату соціальної допомоги тим переселенцям, що перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин.

Обгрунтованими причинами, які мають бути підтверджені документами, уряд вважає службове відрядження, стажування, оздоровлення дитини, лікування, догляд за хворою дитиною тощо.

Кошти не платитимуть також тим, хто повернувся до свого полишеного місця проживання.

Станом на червень статус внутрішнього переселенця отримали понад 4,8 млн українських громадян. Скільки з них обрали місцем проживання інші країни, в уряді не повідомляють.

Для решти внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують допомогу зараз, з 1 серпня виплати продовжать автоматично на пів року, до кінця січня 2024.

Як і раніше, допомога становитиме три тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю і дві тисячі гривень - для усіх інших переселенців.

Пільгові кредити на житло - кому і на яких умовах

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З 1 серпня розширюється перелік категорій українців, які зможуть скористатися пільговим кредитуванням для купівлі житла за програмою єОселя.

Однак ставка кредитування буде вищою, ніж на початку дії програми минулого року - 7% замість 3%.

До списку додали внутрішньо переміщених осіб, а також ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Також програмою єОселя можуть скористатися усі ті громадяни України, які не мають житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї.

Обов'язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність і вік від 18 до 70 років.

Кредити надаватимуть терміном до 20 років. Заявку в "Дії" можна реєструвати вже з першого дня серпня.

Раніше пільгові кредити були запроваджені для військовослужбовців, медичних працівників, педагогів та науково-педагогічних працівників. Ставка кредитування для них була 3%.

За даними голови уряду Дениса Шмигаля, на початок липня пільгових іпотечних кредитів видали на суму більш як 1,2 млрд гривень.

Термінали і "сірі" платежі

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З 1 серпня внести готівку через платіжний термінал можна буде лише після введення номера мобільного телефона платника і одноразового коду, який надійде на мобілку.

Цю вимогу запровадив Національний банк України з метою виведення з тіні зарплат, які надсилають працівникам через термінали.

Таким чином ідентифіковуватимуть відправників грошей, яка б сума не надсилалася. Раніше така процедура стосувалася платежів від п’яти тисяч гривень.

Нова вимога не стосуватиметься перерахунку грошей за комунальні послуги, поповнення телефонів, проїзних документів, оплати штрафів та інших платежів до бюджету, придбання залізничних квитків.

Фахівці кажуть, що багато компаній регулярно перераховують зарплати невеликими платежами співробітникам саме через термінали. Тепер ця інформація має стати відомою Держфінмоніторингу.

Проте є сумніви, чи буде ця новація ефективною, оскільки за бажання можна використовувати сім-карти, придбані без ідентифікації.

Мобілізація: три види повісток

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Мобілізація в Україні триватиме до закінчення воєнного стану, а з 1 серпня з'являться три види повісток.

Перша - повістка для уточнення даних, друга - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.

Третя - мобілізаційне розпорядження. Цю повістку видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. У разі ігнорування такої повістки передбачена кримінальна відповідальність.

У серпні список хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків, знову розшириться. Зокрема, у ньому тепер хворі на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання. Також не підлягтимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток.