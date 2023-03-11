Зеленському не дозволили виступити на врученні "Оскарів". МЗС назвало це "прикладом лицемірства"

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1 година тому

Володимиру Зеленському відмовили в онлайнвиступі під час вручення цьогорічного "Оскару". Про це повідомляє низка американських ЗМІ. Джерела в Офісі президента підтвердили BBC News Україна цю інформацію.

Як повідомляє Variety, американська кіноакадемія відмовляє Зеленському вже вдруге. За даними джерел видання, представник агентства William Morris Endeavor Майк Сімпсон, який комунікує з відомими кіноцеремоніями, звертався до американської кіноакадемії з проханням включити в програму церемонії вручення Оскарів виступ Зеленського, але йому відмовили.

У кіноакадемії від коментарів виданню Variety відмовилися.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував відмову Зеленському у виступі в інтерв'ю німецькому виданню.

BBC News Україна звернулася до організаторів церемонії "Оскар" з проханням про коментар щодо ситуації.

Відмова надійшла попри те, що раніше Зеленський вже виступав на престижних церемоніях - в Каннах, на Венеційському та Берлінському кінофестивалях, на врученні Греммі. На церемонії "Золотий глобус" у січні актор Шон Пенн представив Зеленського, який подякував "вільним людям вільного світу - тим, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу".

За даними Variety, існує опозиція наданню Зеленському права на виступ. Джерела видання кажуть, що торік співпродюсер церемонії вручення "Оскарів" Вілл Пакер висловив стурбованість тим, що Голлівуд огортає Україну увагою, оскільки постраждалі від конфлікту - білі. Навпаки, Голлівуд ігнорує війни по всьому світу, які впливають на людей з іншим кольором шкіри, стверджував він. Пакер не відповів на запит про коментар.

Наразі невідомо, чим обґрунтовано цьогорічну відмову виступити на "Оскара", однак Академія традиційно вважає за краще зосереджуватися на внеску кінематографічної спільноти та триматися подалі від політики.

Раніше Зеленському також відмовили у виступі на кінофестивалі в Торонто. Представник кінофестивалю TIFF тоді заявив, що фестиваль "не коментує дискусії з високопосадовцями, урядовцями чи посольствами". Речник додав, що фестиваль "солідарний з українцями як тут, так і за кордоном, і пишається тим, що демонструє глибину та креативність українських кінематографістів на цьогорічному фестивалі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними видання Variety, проти онлайнвиступу Зеленського на врученні "Оскарів" у 2022 році виступав співпродюсер церемонії Вілл Пакер

Реакція в Україні

Рішення американської кіноакадемії розкритикував в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я думаю, якщо "На західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм у той час, коли президенту Зеленському, який воює, очолює країну, яка бореться у найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", ви не знайдете кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів кіноіндустрії".

На думку Кулеби, слова "сміхотворно" не достатньо, щоб описати це лицемірство.

"Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто кажу, люди, коли ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що коли ви п’єте шампанське і носите гарні сукні з діамантами, і ніхто не хоче чути справжню історію війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - сказав очільник дипломатії.