В Україні стрімко зростає кількість хворих і померлих від Covid-19

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34 хвилин(и) тому

За останній тиждень, з 10 по 16 березня, захворюваність на Covid-19 в Україні зросла на понад 21%. Про це у відповіді на запит BBC News Україна розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Загалом за останній тиждень зареєстрували понад 18,6 тисяч випадків, 4479 пацієнтів госпіталізували. За цей час 101 людина померла, понад 85% з них - літні люди.

У минулі тижні кількість померлих ще не досягала позначки сто померлих за сім днів.

Ще тиждень тому реєстрували майже 15,4 тисячі випадків, і це в рази більше у порівнянні з кінцем січня-початком лютого, коли реєстрували 3-3,5 тисячі випадків захворювання на тиждень.

В МОЗ очікують, що ближче до квітня кількість виявлених випадків має піти на спад, і знову зросте восени.

"Тобто коронавірус усе більше переходить у сезонну вірусну інфекцію, і щеплення проти COVID-19 може стати частиною рутинної вакцинації перед початком кожного епідсезону, особливо необхідної для пріоритетних груп населення", - наголошує Ігор Кузін.

За його словами, загалом з початку повномасштабного вторгнення від Covid-19 померли 6 тисяч людей.

Раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації проти COVID-19 Федір Лапій вказував, що у лютому показник кількості смертей був меншим.

"Маємо зростання кількості померлих і госпіталізованих. Зараз доходимо до кількості 100 померлих осіб у тиждень. Це вдвічі менше, ніж восени, однак є зростання", – заявляв Лапій 15 березня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначає, що щеплення проти Covid-19 може стати частиною рутинної вакцинації перед початком кожного епідсезону

Кількість щеплень за час повномасштабної війни суттєво зменшилася

Ігор Кузін повідомив, що щеплення в Україні не зупиняли попри повномасштабну війну, але відбулося значне просідання у темпах вакцинації - кількість щеплень зросла влітку 2022 року, але потім суттєво скоротилася.

Зокрема, в умовах обстрілів енергоінфраструктури люди стали менше вакцинуватися.

"Якщо на початку жовтня 2022 року ми бачили 150-200 тисяч щеплень на тиждень, то станом на зараз — 28-30 тисяч щеплень на тиждень", - повідомив головний санітарний лікар.

На його думку, поточний рівень вакцинації населення недостатній, аби мати колективний імунітет проти COVID-19.

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Як зараз відбувається перебіг хвороби

За словами Ігоря Кузіна, ранні варіанти штаму "омікрон" рідше, ніж "дельта", спричиняли важку хворобу. Вони частіше інфікували верхні дихальні шляхи, ніж нижні, тобто не вражали легені так агресивно, як "дельта".

Наслідки захворювання для здоров’я сильно залежать від стану імунної системи людини.

"Літні люди та люди з хронічними хворобами все одно можуть важко хворіти, отримати ускладнення та померти. Крім того, нові підваріанти "омікрону", як-от BA.5, знову вражають нижні дихальні шляхи", - повідомив головний санітарний лікар.

Він закликає вакцинуватися, щоб уберегти себе від важкого перебігу хвороби та госпіталізації.