Шикарне життя на Заході. Як родина лідера "Вагнера" Пригожина уникає санкцій - FT

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1 година тому

Західним урядам виявилося непросто накласти санкції на родичів засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, навіть попри те, що ці родичі брали активну участь у його бізнесі. Про те, як так сталося, розповідає британське видання Financial Times.

Хоча Пригожина вважають одним із найвідоміших обвинувачених у воєнних злочинах, його найближчим родичам приділяли на диво мало уваги.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну діти Пригожина могли вільно пересуватися по ЄС та насолоджуватися розкішним життям за кордоном попри те, що їхній батько та його компанії перебували під санкціями Заходу з 2016 року.

Проте, на відміну від багатьох прокремлівських російських олігархів, чиї родичі просто живуть за рахунок своїх статків, члени родини Пригожина, на думку західних чиновників, роками відігравали активну роль у його численних бізнесах.

Минулого року США заявили, що дочка Пригожина Поліна, його син Павло та дружина Любов "відіграють різні ролі в бізнесі Пригожина", який отримує вигоду від "свого привілейованого статусу в російській еліті". Павло, згідно з повідомленнями його батька в соцмережах, воював разом з Вагнером у Сирії та був нагороджений "Чорним хрестом Вагнера".

Російські корпоративні дані показують, що всі діти Пригожина мали акції в компаніях свого батька.

Коли російські танки увійшли в Україну минулого року, США, ЄС і Велика Британія наклали санкції не лише на близьких до Кремля росіян, але й на їхні родини. Двоє дітей Пригожина та його дружина перебувають під санкціями США та ЄС, а його мати потрапила під санкції Британії, ЄС та Канади за підтримку "Вагнера".

Однак хоча міжнародне обурення діяльністю "Вагнера" за останній рік тільки зросло, накласти фінансові обмеження на родину Пригожина виявилося важче, ніж очікували на Заході, пише FT.

Мистецтво, коні та приватні літаки

Минулого місяця мати Євгена Пригожина, 83-річна Віолетта Пригожина, яка 2018 року відкрила власну мистецьку галерею у Санкт-Петербурзі, здобула несподівану перемогу в суді ЄС.

Її адвокати переконали суддів у Люксембурзі, що вона не мала економічних зв’язків зі своїм сином чи його основною компанією "Конкорд". Санкції з неї зняли, а Раду ЄС зобов’язали сплатити їй судові витрати.

Успіх Пригожиної в оскарженні санкцій ЄС показав, наскільки складно притягти членів сімей таких людей до відповідальності за дії їхніх родичів.

"Це недбалість, - цитує FT Пятраса Ауштрявічюса, члена Європейського парламенту з Литви. - Пригожин і багато російських олігархів і державних чиновників відкрито працюють проти Заходу, і водночас вони та їхні родини насолоджуються західною розкішшю".

Він вважає, що м’який підхід до сім’ї Пригожиних сприяв тому, що бос "Вагнера" зміг побудувати таку масштабну приватну військову компанію.

"Ми не помітили та недооцінили приватну армію Пригожина, - каже він. - Ми не ухвалили потрібні рішення у потрібний час".

FT також пише, що згідно з даними Міжнародної федерації кінного спорту (FEI), з 2014 року дві дочки Пригожина, Вероніка та Поліна, брали участь у сотнях кінних змагань за межами Росії - у Німеччині, Франції, Португалії, Італії, Бельгії та Іспанії.

Жоден з коней, на яких дочки Пригожина їздили на цих змаганнях, не був зареєстрований у FEI під ім'ям Пригожина. Кілька заводчиків і дресувальників, які продавали або працювали з цими кіньми, не змогли підтвердити FT кінцевих власників цих тварин, але сказали виданню, що вважають, що вони належать Поліні.

Наприкінці 2019 року, коли на особисте майно Пригожина, включно з його приватним літаком, наклали санкції, майже всіх коней, на яких їздили доньки Пригожина, раптово перереєстрували на Федерацію кінного спорту Росії під іменами інших людей, пише FT.

Виклик для ЄС

ЄС сподівався надолужити згаяний час, запровадивши торік санкції проти членів родини Пригожина. Але ці санкції виявилися менш ефективними, ніж очікували спочатку.

ПВК "Вагнер" не існує як єдина юридична особа - це розгалужена мережа взаємопов'язаних компаній, які мають різний ступінь наближення до його групи "Конкорд".

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Така розгалужена структура стала викликом для західних урядів у спробах обмежити діяльність Пригожина.

Згідно з апеляцією матері Пригожина проти санкцій ЄС, її єдина участь у бізнесі сина полягала в тому, що вона володіла акціями "Конкорда" з 2008 по 2017 рік. Вона також стверджувала, що не мала впливу на компанію в цей час.

Проте корпоративні документи та облікові записи художньої галереї Віолетти показують зв'язки між нею та бізнес-імперією її сина. У 2021 році, згідно з російськими податковими документами, галерею перевіряла невелика петербурзька консалтингова компанія під назвою "Акцент", яка також є аудитором майже всіх компаній Євгена Пригожина.

Витік електронних листів також показав, що чоловік Віолетти обіймав керівну посаду в одній з компаній групи "Конкорд". Також із витоку стало відомо, що Віолетта допомагала сину оскаржувати санкції проти себе.

Не остання крапка

Водночас рішення суду ЄС на користь матері Пригожина може не стати останньою крапкою у цій історії. Представник ЄС каже, що Брюссель може оскаржити рішення Європейського суду протягом двох місяців.

Чинні санкції проти родини Пригожина все ж мали певний вплив: дочки боса "Вагнера" більше не можуть насолоджуватися кінним спортом на Середземному морі.

Коні, на яких вони змагалися, не брали участі в міжнародних змаганнях з конкуру після вторгнення Росії в Україну, і тепер вони також підпадають під заборону FEI на участь росіян і білорусів у змаганнях.

Тим часом Пригожин винаходить нові способи уникнути санкцій.

Вероніка, його молодша донька, якій у березні виповнилося 18 років, тепер єдина з його найближчих родичів, хто не потрапив під західні санкції Заходу. І родина Пригожиних, як виглядає, вирішила цим скористатися. Російські корпоративні дані показують, що наприкінці минулого року Вероніка стала власницею компанії, яка контролює готель у Санкт-Петербурзі.

Тим часом мати Пригожина Віолетта продовжує виставляти свої картини маслом у своїй галереї. У грудні минулого року, коли "Вагнер" стирав з лиця землі Бахмут, вона відкрила нову виставку, присвячену збереженню пам’яток культури.

Одна з робіт у її колекції мала назву "Пальміра у 2022 році" - пейзаж стародавнього сирійського міста в пустелі, старожитності якого знищила "Ісламська держава". Згодом контроль над містом взяли російські війська, включно з бойовиками "Вагнера", і воно стало однією з головних іноземних баз для найманців її сина.

У пресрелізі шоу під назвою "Рятуй, а не руйнуй" Віолетта зазначила, що "хотіла б подякувати всій своїй родині, яка допомогла створити цю виставку".