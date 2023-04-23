"Усі страхи Бо". Чому його назвали найхимернішим фільмом року

Автор фото, A24

Author, Ніколас Барбер

Role, BBC Culture

1 година тому

На прем'єрі фільму Арі Астера "Усі страхи Бо" сценарист і режисер подякував студії A24 за те, що їм "вистачило дурості", щоб профінансувати стрічку. І коли ви побачите фільм - ви зрозумієте, про що казав режисер.

Це фільм не можна назвати поганим – багато в чому він блискучий – але навряд чи ви зможете його подивитися і не запитати, як йому спало на думку зняти таке приголомшливе, позажанрове тригодинне поєднання Едіпової туги, розпачу й абсурдистської чорної комедії без традиційного сюжету чи розвитку персонажів.

Його попередні артхаусні драми жахів, "Спадковість" і "Сонцестояння", також можна назвати дивними, але "Усі страхи Бо" - безумовно, один із найхимерніших фільмів року.

Структурно фільм досить чіткий - він розповідає про тиждень із життя одного персонажа: Бо Вассерманна (Хоакін Фенікс), лисуватого, з черевцем, нещасного самотника середнього віку.

Після прологу, який показує його народження з точки зору дитини, ми бачимо Бо, коли він розповідає своєму життєрадісному психотерапевту (Стівен Мак-Кінлі Гендерсон), що він їде до батьківського дому, щоб відвідати свою матір (Петті Лу Поне) у річницю смерті свого батька (дата, яка згодом набуде вирішального значення).

Терапевт не вірить, що подорож буде легкою, тому що Бо обтяжує почуття провини, але насправді є й більш практичні перешкоди. Бо живе в постапокаліптичній антиутопії, міському пеклі, всіяному згорілими автомобілями, непритомними наркозалежними і трупами, що гниють на вулицях.

Його власна гола квартира - наче притулок від цього дикого Ґотема, але коли він потрапляє туди після сеансу терапії, його зустрічає табличка на дверях із повідомленням про те, що в будівлі вільно гуляє отруйний павук, і гнівні записки від сусіда, який скаржиться на гучність його музики – хоча жодної музики він не вмикає.

Далі все стає дедалі жахливішим.

Ця перша 45-хвилинна частина фільму нагадує людиноненависницький сатиричний фарс про стреси сучасного міського життя.

Друга частина, що за стилістикою нагадує роботи Лінча, переносить глядачів з міста до передмістя, де вони бачать Бо, що одужує від травми в затишному домі аж надто доброзичливого хірурга (Натан Лейн), його тривожної дружини (Емі Райан) та доньки-підлітка (Кайлі Роджерс).

Третя частина показує Бо у казковому лісі, де добра вагітна жінка (Гейлі Сквайрз) знайомить його з мандрівною театральною трупою, і одна з їхніх п’єс перетворюється на зображення життя, яке Бо міг би мати.

Дія останньої частини фільму розгортається у батьківському домі Бо - і у порівнянні з тим, що ми бачимо на екрані, Норман Бейтс із "Психо" Гічгока здається адекватною та врівноваженою людиною.

Під кінець фільму режисер Арі Астер вже навіть не намагається удавати, що розповідає зрозумілу історію, воліючи натомість зобразити на екрані усі свої найтемніші, найінтимніші страхи та фантазії про секс, хворобу, батьківство, гроші, суспільство та смерть - представити їх у калейдоскопічній суміші ситкому, мультфільму, кримінального трилера, фільму про монстрів і науково-фантастичної одіссеї.

У результаті вийшла дуже особиста стрічка, яка перегукується з ранніми фільмами Вуді Аллена, формалізмом Стенлі Кубрика та похмурим сюрреалізмом Роя Андерссона, з домішками Чарлі Кауфмана та Девіда Кроненберга.

Глядачів, безумовно, вразить дивовижна уява та технічна майстерність Астера, потішить його шибеничний гумор і заворожать епатажні образи, які він показує на екрані. А от чи захопить їх фільм – це вже інше питання.

Від самого початку зрозуміло, що дія "Усіх страхів Бо" відбувається в загостреній альтернативній реальності, де немає звичних правил і логіки - складається враження, ніби хтось протягом довгих трьох годин розповідає про свій химерний сон.

Упродовж цих трьох годин герой Фенікса не демонструє нічого, крім смутку та жалю до самого себе, і хоча кожен сегмент фільму сам по собі захопливий, їхнє поєднання не додає нічого істотного до розповіді. Якби Астер просто вирізав другу з трьох годин фільму, він би став від цього тільки більш цілісним.

Тож чому A24 "вистачило дурості", щоб фінансувати таку химерну нісенітницю? Вочевидь тому, що Астер зняв разом зі студією два високоприбуткових і визнаних фільми, тож отримав право побалувати себе.

"Усі страхи Бо" нагадує дві інші нещодавні феєрії зі схожою ексцентричністю та хронометражем - "Бардо" Алехандро Г. Іньярріту та "Вавилон" Дем’єна Шазелла.

Вони майже створили окремий жанр - приголомшливо віртуозні, своєрідні твори, які нагадують про те, що автори іноді можуть реалізувати свої найсміливіші амбіції без особливих обмежень.

Проте в усіх трьох випадках трохи обмежень могли б і не завадити.