Прихистив українських біженців. Що відомо про нового міністра оборони Британії
Новим міністром оборони Великої Британії Ріші Сунак призначив Гранта Шаппса. Він заступив на місце Бена Воллеса і пообіцяв "продовжувати підтримку України з боку Великої Британії".
В Україні імʼя Гранта Шаппса може бути відомим ще з весни минулого року. Тоді на початку повномасштабної війни британський політик прийняв у себе родину українських біженців.
А лише тиждень тому напередодні Дня незалежності України він приїжджав до Києва, де пообіцяв кредитну гарантію від Лондона на майже 200 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб українські електростанції мали паливо.
Він написав у твіттері, що "побачив у Києві народ, який рішуче виступив проти тиранії Путіна та агресії Росії".
Британія є одним з найголовніших союзників України у її боротьбі проти російської агресії, і отже, питання, хто опиниться на посаді міністра оборони, важливе для українців.
Що відомо про нового міністра?
54-річний Грант Шаппс - досвідчений британський політик. У різні роки був міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, державним секретарем з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії.
Його також вважають одним із найбільш впевнених і здібних комунікаторів уряду.
Утім, попри його впевнену манеру та погляди консерватора, Шаппс не був випускником привілейованої приватної школи та престижного університету, як більшість його колег-торі.
Він жартує, що його диплом Манчестерської політехніки, означає "Не мати ступеня".
Шаппс одружений, він батько трьох дітей і двоюрідний брат гітариста The Clash Міка Джонса.
Майбутній британський політик народився у Вотфорді та отримав освіту в місцевій гімназії.
У підлітковому віці він потрапив під опіку місцевого члена парламенту Роудса Бойсона, який заохочував його будувати кар’єру в бізнесі, а потім піти у політику.
Шаппс вивчав бізнес і фінанси у Манчестерській політехніці. У 20 років під час поїздки до США він ледь не загинув в автокатастрофі - майже тиждень пролежав у комі. Він одужав.
Через десять років у нього діагностували лімфому Ходжкіна. Він пройшов курс хіміотерапії і повністю одужав.
Після трьох невдалих спроб він зміг потрапити в парламент у 2005 році, а вже у 2012 обійняв посаду співголови Консервативної партії.
Був міністром без портфеля в уряді Девіда Камерона і всього шість днів обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Ліз Трасс.
Коли премʼєром-міністром Британії став Ріші Сунак, Шаппс обійняв посаду держсекретаря з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії, а після розформування відомства - міністра з енергетичної безпеки.
31 серпня під час запланованої перестановки у кабінеті Ріші Сунак призначив його міністром оборони Великої Британії.
Безпечна пара рук
Аналіз кореспондентки ВВС у Лондоні Ірени Таранюк
Хоч би хто прийшов на заміну Бену Воллесу на посаду голови оборонного відомства, його чи її чекали невигідні порівняння.
Бен Воллес, який 31 серпня офіційно пішов з посади міністра оборони Сполученого Королівства, був найпопулярнішим урядовцем у кабінеті прем’єрів Бориса Джонсона, Ліз Трасс і частково Ріші Сунака.
Він має славу ветерана, який добре розуміє потреби збройних сил, який став лідером і "двигуном" створення міжнародної коаліції союзників України ще до початку російського вторгнення, такого собі бравого вояки, прямолінійного і порядного, який чесно каже, що думає – тому, мовляв, і потрапив у дипломатичну халепу на Вільнюському саміті НАТО.
Новий міністр Грант Шаппс у цьому відношенні є цілковитою протилежністю до свого попередника. Він не має досвіду роботи в оборонному секторі і не мав жодного стосунку до військових справ.
До парламенту, де він представляє округ Уелін-Гетфілд (що в графстві Гартфордшир на північ від Лондона), високодостойний (Right Honorable) Грант Шаппс уперше потрапив у 2005 році.
Тоді консерватори були в опозиції, а сам він, вихідець із комерційного середовища і гарний комунікаційник, був заступником голови партії. Вже за два роки став міністром тіньового уряду з питань житла. Після виборів 2010 року Шаппс обіймав цілу низку міністерських посад – і міністром без портфеля, і заступником міністра з питань міжнародного розвитку.
Зоряний час у його кар’єрі настав після виборів 2019 року, коли він очолив міністерство транспорту – і завдяки своїм комунікативним вмінням часто представляв уряд на телеефірах, які в очах урядових прессекретарів мали репутацію потенційно проблемних.
Як от під час скандалів довкола горезвісних вечірок на Даунінг-стріт. Його імідж "блакитноокого відмінника" дозволяв йому з вишуканою незворушністю втікати від дошкульних питань. Тоді ж за ним закріпилася репутація "безпечної пари рук".
У 2022 Грант Шаппс недовго був міністром внутрішніх справ, а від жовтня минулого року був міністром з питань бізнесу, енергетики і промислової стратегії. Саме на цій посаді у серпні (22-23) він відвідав Київ, де підписав низку угод про постачання ядерного палива на українські реактори, щоб зменшити залежність від російських постачань.
На посаді міністра транспорту Шаппс був єдиним представником кабінету міністрів, який відкрив свій дім для української родини – трьох поколінь із бабусі, матері і сина, а також їхнього собаки.
В інтерв’ю він якось сказав, що його не треба переконувати у потребі допомагати біженцям – він у себе вдома на власні очі бачить наслідки політичних прорахунків.
Хоча прихисток українським родинам згодом дали й інші члени британського парламенту, Грант Шаппс був першим урядовцем, який це зробив.
Безперечно те, що його знання про Україну якщо не глибші, то персональніші, ніж у його попередника на посаді міністра оборони. Він продовжуватиме політику уряду Сполученого Королівства на підтримку Києва і в перших заявах запевнив британських військовослужбовців у тому, що захищатиме в уряді їхні інтереси.
Бен Воллес мав репутацію міністра, який був на боці військових і суворої правди, зокрема в підтримці України.
Грант Шаппс на інших міністерських посадах заробив репутацію вправного політика. Попервах йому не уникнути порівнянь із харизматичним, хоч і важким Воллесом.