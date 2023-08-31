Прихистив українських біженців. Що відомо про нового міністра оборони Британії

Автор фото, PA Підпис до фото, Грант Шаппс біля Даунінг-стріт 10, де він незабаром отримає нове призначення

1 година тому

Новим міністром оборони Великої Британії Ріші Сунак призначив Гранта Шаппса. Він заступив на місце Бена Воллеса і пообіцяв "продовжувати підтримку України з боку Великої Британії".

В Україні імʼя Гранта Шаппса може бути відомим ще з весни минулого року. Тоді на початку повномасштабної війни британський політик прийняв у себе родину українських біженців.

А лише тиждень тому напередодні Дня незалежності України він приїжджав до Києва, де пообіцяв кредитну гарантію від Лондона на майже 200 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб українські електростанції мали паливо.

Він написав у твіттері, що "побачив у Києві народ, який рішуче виступив проти тиранії Путіна та агресії Росії".

Британія є одним з найголовніших союзників України у її боротьбі проти російської агресії, і отже, питання, хто опиниться на посаді міністра оборони, важливе для українців.

Що відомо про нового міністра?

54-річний Грант Шаппс - досвідчений британський політик. У різні роки був міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, державним секретарем з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Його також вважають одним із найбільш впевнених і здібних комунікаторів уряду.

Утім, попри його впевнену манеру та погляди консерватора, Шаппс не був випускником привілейованої приватної школи та престижного університету, як більшість його колег-торі.

Він жартує, що його диплом Манчестерської політехніки, означає "Не мати ступеня".

Шаппс одружений, він батько трьох дітей і двоюрідний брат гітариста The Clash Міка Джонса.

Майбутній британський політик народився у Вотфорді та отримав освіту в місцевій гімназії.

У підлітковому віці він потрапив під опіку місцевого члена парламенту Роудса Бойсона, який заохочував його будувати кар’єру в бізнесі, а потім піти у політику.

Шаппс вивчав бізнес і фінанси у Манчестерській політехніці. У 20 років під час поїздки до США він ледь не загинув в автокатастрофі - майже тиждень пролежав у комі. Він одужав.

Через десять років у нього діагностували лімфому Ходжкіна. Він пройшов курс хіміотерапії і повністю одужав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шаппс виступає з промовою перед Консервативною партією у 2013 році на посаді її віце-голови

Після трьох невдалих спроб він зміг потрапити в парламент у 2005 році, а вже у 2012 обійняв посаду співголови Консервативної партії.

Був міністром без портфеля в уряді Девіда Камерона і всього шість днів обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Ліз Трасс.

Коли премʼєром-міністром Британії став Ріші Сунак, Шаппс обійняв посаду держсекретаря з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії, а після розформування відомства - міністра з енергетичної безпеки.

31 серпня під час запланованої перестановки у кабінеті Ріші Сунак призначив його міністром оборони Великої Британії.

Безпечна пара рук

Аналіз кореспондентки ВВС у Лондоні Ірени Таранюк

Хоч би хто прийшов на заміну Бену Воллесу на посаду голови оборонного відомства, його чи її чекали невигідні порівняння.

Бен Воллес, який 31 серпня офіційно пішов з посади міністра оборони Сполученого Королівства, був найпопулярнішим урядовцем у кабінеті прем’єрів Бориса Джонсона, Ліз Трасс і частково Ріші Сунака.

Він має славу ветерана, який добре розуміє потреби збройних сил, який став лідером і "двигуном" створення міжнародної коаліції союзників України ще до початку російського вторгнення, такого собі бравого вояки, прямолінійного і порядного, який чесно каже, що думає – тому, мовляв, і потрапив у дипломатичну халепу на Вільнюському саміті НАТО.

Новий міністр Грант Шаппс у цьому відношенні є цілковитою протилежністю до свого попередника. Він не має досвіду роботи в оборонному секторі і не мав жодного стосунку до військових справ.

До парламенту, де він представляє округ Уелін-Гетфілд (що в графстві Гартфордшир на північ від Лондона), високодостойний (Right Honorable) Грант Шаппс уперше потрапив у 2005 році.

Тоді консерватори були в опозиції, а сам він, вихідець із комерційного середовища і гарний комунікаційник, був заступником голови партії. Вже за два роки став міністром тіньового уряду з питань житла. Після виборів 2010 року Шаппс обіймав цілу низку міністерських посад – і міністром без портфеля, і заступником міністра з питань міжнародного розвитку.

Зоряний час у його кар’єрі настав після виборів 2019 року, коли він очолив міністерство транспорту – і завдяки своїм комунікативним вмінням часто представляв уряд на телеефірах, які в очах урядових прессекретарів мали репутацію потенційно проблемних.

Як от під час скандалів довкола горезвісних вечірок на Даунінг-стріт. Його імідж "блакитноокого відмінника" дозволяв йому з вишуканою незворушністю втікати від дошкульних питань. Тоді ж за ним закріпилася репутація "безпечної пари рук".

У 2022 Грант Шаппс недовго був міністром внутрішніх справ, а від жовтня минулого року був міністром з питань бізнесу, енергетики і промислової стратегії. Саме на цій посаді у серпні (22-23) він відвідав Київ, де підписав низку угод про постачання ядерного палива на українські реактори, щоб зменшити залежність від російських постачань.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Грант Шаппс побував у Києві напередодні Дня незалежності

На посаді міністра транспорту Шаппс був єдиним представником кабінету міністрів, який відкрив свій дім для української родини – трьох поколінь із бабусі, матері і сина, а також їхнього собаки.

В інтерв’ю він якось сказав, що його не треба переконувати у потребі допомагати біженцям – він у себе вдома на власні очі бачить наслідки політичних прорахунків.

Хоча прихисток українським родинам згодом дали й інші члени британського парламенту, Грант Шаппс був першим урядовцем, який це зробив.

Безперечно те, що його знання про Україну якщо не глибші, то персональніші, ніж у його попередника на посаді міністра оборони. Він продовжуватиме політику уряду Сполученого Королівства на підтримку Києва і в перших заявах запевнив британських військовослужбовців у тому, що захищатиме в уряді їхні інтереси.

Бен Воллес мав репутацію міністра, який був на боці військових і суворої правди, зокрема в підтримці України.

Грант Шаппс на інших міністерських посадах заробив репутацію вправного політика. Попервах йому не уникнути порівнянь із харизматичним, хоч і важким Воллесом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Раніше Грант Шаппс понад три роки був міністром транспорту