"Павуки Путіна". Вбивство Татарського пов'язане з внутрішнім розколом у Росії - Times

Автор фото, Reuters

54 хвилин(и) тому

Лондонська газета Times публікує під заголовком "Павуки Путіна" редакційний коментар про вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський блогер Владлен Татарський (його справжнє ім'я - Максим Фомін), який підтримував війну.

На думку журналістів газети, вбивство Татарського радше пов'язане із внутрішніми розбіжностями в Росії, ніж з діями українських спецслужб.

Times цитує слова радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи смерть Татарського, написав, що "павуки поїдають один одного в банці".

У відповідь на офіційну версію російської влади про те, що вибух нібито організувала Україна, газета пише: "Це було занадто навіть для путінських маніпуляторів новинами. Такі твердження можуть лестити київським службам безпеки, але їхні офіцери вочевидь не мають ані часу, ані можливостей для вербування. агентів в ультранаціоналістичних колах у Росії".

"Вбивство радше демонструє розкол у путінських елітах, бруталізацію внутрішньої політики та бандитську ментальність, що стала переважати у воєнній Росії", - йдеться у редакційній статті Times.

З розколом у російських елітах газета також пов'язує вбивство доньки російського філософа Олександра Дугіна, яке сталося влітку минулого року.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Описуючи такий розкол, журналісти Times нагадують про конфлікт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та ультранаціоналістів, які його підтримують, з чиновниками Міністерства оборони. Фомін пропагував погляди Пригожина - і загинув у кафе, яке раніше йому належало, нагадує газета.

"Перше, що можна запідозрити - це те, що напад організували або внутрішні супротивники групи "Вагнер", або ті, хто заздрить її впливу в Кремлі", - вважає видання.

Як йдеться в редакційній статті, невдоволення у суспільстві не обмежується армією. Газета нагадує, що останнім часом щонайменше 15 високопосадовців великих енергетичних компаній померли за загадкових обставин - падаючи з вікон високих будівель чи моторних човнів.

Хоча всі ці випадки формально описуються як нещасні випадки чи можливі самогубства, насправді вони можуть бути пов'язані зі змінами у розподілі грошових потоків: на тлі економічного падіння в Росії скорочуються можливості щодо "розпилювання", вважає Times.

Газета посилається на публікацію кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича, який до арешту за звинуваченням у шпигунстві описав у своїй газеті, як у російських фінансах наростає конфлікт між необхідністю підтримувати високі військові витрати та виплачувати субсидії - при загальній нестачі робочої сили.

"Так і починають утворюватися тріщини в автократичному режимі, що стає жорсткішим, але не досягає успіху, - робить висновок Times. Путін створив систему, в якій, за його розрахунками, він повинен був правити ще щонайменше 10 років. З кожним днем такий сценарій стає менш імовірним".

Що відомо про Татарського та його вбивство

Владлен Татарський, який брав участь у війні Росії проти України як пропагандист і Z-блогер, а також раніше зі зброєю в руках, загинув внаслідок вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі.

Вибух прогримів на Університетській набережній в "Стріт-фуд барі №1". Там відбувався творчий вечір Татарського. Після вибуху його відвезли в реанімацію, де він помер.

Владлен Татарський, справжнє ім'я якого Максим Фомін, народився у Макіївці на Донеччині. 2011 року його засудили до 12 років позбавлення волі за пограбування банку, але 2014 року Татарський почав воювати на боці самопроголошених "ЛДНР".