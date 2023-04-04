"Павуки Путіна". Вбивство Татарського пов'язане з внутрішнім розколом у Росії - Times
Лондонська газета Times публікує під заголовком "Павуки Путіна" редакційний коментар про вибух у Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув російський блогер Владлен Татарський (його справжнє ім'я - Максим Фомін), який підтримував війну.
На думку журналістів газети, вбивство Татарського радше пов'язане із внутрішніми розбіжностями в Росії, ніж з діями українських спецслужб.
Times цитує слова радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, який, коментуючи смерть Татарського, написав, що "павуки поїдають один одного в банці".
У відповідь на офіційну версію російської влади про те, що вибух нібито організувала Україна, газета пише: "Це було занадто навіть для путінських маніпуляторів новинами. Такі твердження можуть лестити київським службам безпеки, але їхні офіцери вочевидь не мають ані часу, ані можливостей для вербування. агентів в ультранаціоналістичних колах у Росії".
"Вбивство радше демонструє розкол у путінських елітах, бруталізацію внутрішньої політики та бандитську ментальність, що стала переважати у воєнній Росії", - йдеться у редакційній статті Times.
З розколом у російських елітах газета також пов'язує вбивство доньки російського філософа Олександра Дугіна, яке сталося влітку минулого року.
Описуючи такий розкол, журналісти Times нагадують про конфлікт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та ультранаціоналістів, які його підтримують, з чиновниками Міністерства оборони. Фомін пропагував погляди Пригожина - і загинув у кафе, яке раніше йому належало, нагадує газета.
"Перше, що можна запідозрити - це те, що напад організували або внутрішні супротивники групи "Вагнер", або ті, хто заздрить її впливу в Кремлі", - вважає видання.
Як йдеться в редакційній статті, невдоволення у суспільстві не обмежується армією. Газета нагадує, що останнім часом щонайменше 15 високопосадовців великих енергетичних компаній померли за загадкових обставин - падаючи з вікон високих будівель чи моторних човнів.
Хоча всі ці випадки формально описуються як нещасні випадки чи можливі самогубства, насправді вони можуть бути пов'язані зі змінами у розподілі грошових потоків: на тлі економічного падіння в Росії скорочуються можливості щодо "розпилювання", вважає Times.
Газета посилається на публікацію кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича, який до арешту за звинуваченням у шпигунстві описав у своїй газеті, як у російських фінансах наростає конфлікт між необхідністю підтримувати високі військові витрати та виплачувати субсидії - при загальній нестачі робочої сили.
"Так і починають утворюватися тріщини в автократичному режимі, що стає жорсткішим, але не досягає успіху, - робить висновок Times. Путін створив систему, в якій, за його розрахунками, він повинен був правити ще щонайменше 10 років. З кожним днем такий сценарій стає менш імовірним".
Що відомо про Татарського та його вбивство
Владлен Татарський, який брав участь у війні Росії проти України як пропагандист і Z-блогер, а також раніше зі зброєю в руках, загинув внаслідок вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі.
Вибух прогримів на Університетській набережній в "Стріт-фуд барі №1". Там відбувався творчий вечір Татарського. Після вибуху його відвезли в реанімацію, де він помер.
Владлен Татарський, справжнє ім'я якого Максим Фомін, народився у Макіївці на Донеччині. 2011 року його засудили до 12 років позбавлення волі за пограбування банку, але 2014 року Татарський почав воювати на боці самопроголошених "ЛДНР".
Особливо широко розійшлася його цитата з Кремля наприкінці вересня 2022 року, де блогер записав звернення на підтримку дій російської влади: "Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо!"