Повінь в Україні. Чому так багато води і чим це загрожує

Автор фото, Чернігівський прикордонний загін Підпис до фото, Cело Радуль на Чернігівщині, 17 квітня

34 хвилин(и) тому

Найближчими днями води в Україні ставатиме більше. Розливи річок завдають клопоту жителям восьми областей - Волинської, Житомирської, Дніпропетровської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської.

За прогнозами синоптиків, вода може підніматися до кінця квітня-початку травня, пік – ще попереду.

В деяких областях села у воді, люди змушені використовувати човни. Є випадки підтоплення переправ і мостів. У столиці водопровідна вода може змінити колір.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій переконують: ситуація контрольована, жертв і потерпілих немає. Але проблемою є затоплення домогосподарств.

Автор фото, ДСНС України

Затоплені села

За даними ДСНС, на сьогодні підтоплено вже близько тисячі домогосподарств, з них майже половина - у Чернігівській області.

Голова Чернігівської обласної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що в регіоні очікують найбільший з 2013 року паводок і не виключають евакуацію людей.

"Вода піднімається. Ми очікуємо цьогоріч паводок на рівень вище, ніж був у 2013 році. Сьогодні сім населених пунктів підтоплені – ті, що по руслу Дніпра", - розповів очільник області.

Автор фото, ДСНС

Якщо вода підніматиметься далі, можуть бути затоплені 22 населені пункти, де живе понад чотири тисячі людей.

Складна ситуація в низці сіл на Черкащині. Зокрема, у селі Хрещатик люди пересуваються на човнах, рятувальники завозять їм продукти. У Київській області підтопило тимчасову переправу до селища Іванків.

Київ: жовта вода і затоплені парки

Соцмережі рясніють фотографіями затоплених парків поблизу Дніпра у Києві. Гідропарк, парк "Наталка" на Оболоні - у воді.

Хоча екологи запевняють, що у цей час це звичне явище для столиці, проте очевидці кажуть, що нині води значно більше.

Автор фото, Олександр Кіліверді Підпис до фото, Вода на Оболоні

"Я все життя живу на Оболоні, з 80-х років. І такого підтоплення на моїй пам'яті не було. На Оболонській набережній рівень води, якого не було вже кілька десятиліть", - розповів ВВС Україна автор фото Олександр Кіліверді.

Київводоканал повідомив, що паводок впливатиме на якість води, вона може змінити колір. Але це, як там запевняють, не становить загрози.

В організації уточнили, що Київська ГЕС почала інтенсивне скидання води, що призвело до "залпового погіршення" її якості у Дніпрі.

"Під час паводка може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість. Тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність", - запевняють у Київводоканалі.

Автор фото, Укргідроенерго Підпис до фото, Київська ГЕС інтенсивно скидає воду

Весняне водопілля – ніких загроз?

Як запевняють в Укргідроенерго, весняне водопілля — природне явище, яке в районі Києва спостерігається постійно, але цього року воно потужне і стрімке.

Наповненню річок сприяли рясні дощі та підвищення рівня підземних вод.

"На фоні тотального зневоднення в світі подібне явище виглядає надприродно. Хоча фахівці запевняють, що природа має певну циклічність. Подібне явище відбувається раз в десять років. Так, весна 2013 року також відзначалась високою водністю", - пояснюють в Укргідроенерго "Вечірньому Києву".

Еколог організації "Екологія. Право. Людина" Богдан Кученко каже, що на збільшення води вплинула більша кількість опадів, починаючи ще з осені минулого року.

"Воді, яка прибуває, особливо на Поліссі, немає куди подітися. Переважно це вода, що йде з верхів'я Десни, яка впадає у Дніпро, тобто з Росії і Білорусі. Повінь більша, ніж ми спостерігали останні 10 років. А в Києві, цілком можливо, вона буде більшою за перідод з 1989 року", - розповів він ВВС Україна.

Водночас Богдан Кученко не вважає, що наслідки будуть катастрофічними.

Екологи про людський фактор

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі телемарафону заявила, що однією з причин великої води є не лише природні явища, але й порушення правил користування прибережними смугами, водоохоронними смугами, заплавами.

Київський еколог Михайло Петелицький вважає, що через збіг факторів є висока імовірність, що повінь 2023 року буде найбільшою з початку незалежності України.

За його словами, саме зараз рівень води перетинає відмітку 2013 року і продовжує зростати.

Михайло Петелицький каже, що рівень води у Києві підвищений - не тільки через дощі і ґрунтові води, але й внаслідок забудови природних заплав, які здатні були б зменшувати наслідки повеней.

"Піднявши гідронамивом практично увесь лівий берег Дніпра, в Києві було створено досить вузький коридор, який не дозволяє річці розливатися на широкі простори, як це було в минулі століття, адже цілі житлові масиви виросли на місці колишньої заплави Дніпра", - пише він у фейсбуку.