Урізання доплат військовим. Як бійці біля Херсона вмить стали "тиловиками"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Завдання визначати перелік "районів бойових дій" покладена на генштаб

1 година тому

Українська влада з початку лютого суттєво зменшила розмір доплат для військових і правоохоронців. Тепер грошове забезпечення буде залежати від місця перебування бійця і його залученості до бойових дій. Однак із цим вже почали виникати проблеми.

Рішення про зміну розміру і порядку грошових виплат 20 січня ухвалив Кабінет міністрів. Зокрема, воно стосувалося додаткових нарахувань бійцям сил оборони, які вони отримують з початку повномасштабної війни.

Фактично уряд зобов'язав керівників відповідних міністерств та державних органів самостійно визначати порядок і умови виплати додаткової винагороди для військових та інших силовиків, які не перебувають в зоні бойових дій.

Тож вони можуть позбавляти їх доплат або суттєво зменшувати її розмір.

Для бійців, які беруть безпосередню участь у бойових діях в районі ведення воєнних дій, доплати і далі мають становити 100 тисяч на місяць.

Бійці, які перебувають в районі ведення воєнних дій, але не беруть в них участі, мають зберегти доплату тільки на рівні 30 тисяч гривень.

"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - було сказано в заяві міноборони.

Але виявилось, що в умовах активної фази війни достатньо непросто чітко визначити, який район є "тиловим", а який – "бойовим".

Згідно з документом генштабу, який є у розпорядженні ВВС, низка зон, де тривають бойові дії, такими не визнаються. А отже і доплати у бійців там можуть зникнути.

В "тилу", але під обстрілами

"Хоча ми у досить гарячій точці, щодня працюємо і по нас прилітає, з нас можуть зняти бойові на нашій ділянці у 100 тисяч", - розповідає ВВС News Україна офіцер, який вже понад пів року воює на Херсонщині.

Раніше бійці там отримували 100 тисяч доплат бойових, проте в лютому ситуація змінилась.

Він каже, що тепер зона бойових дій - це тільки лівий берег Херсонської області, тобто "росіяни тут воюють ніби самі із собою".

"Це смішно, адже бойова робота йде постійно і прильоти по нас постійно", - додав він.

Показово, що доплату у розмірі 30 тисяч з них не зняли. "Ніхто толком не може нам нічого пояснити, всі думають, що ця доплата - це все", - додав співрозмовник.

BBC News Україна отримала від своїх джерел копію наказу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 2 лютого, яким визначено райони воєнних (бойових) дій на січень 2023 року. Саме за ним здійснюється виплата за січень у лютому.

Офіцери розуміють цей наказ так, що перебування тільки в цих районах дає право на виплату додаткових 100 тис. гривень бійцям сил оборони.

Але виплати лютого показали, що ті, хто перебуває за межами цих районів, але у безпосередній близькості, доплату у 30 тисяч отримали.

Автор фото, фейсбук Валерій Залужний Підпис до фото, Райони бойових (воєнних) дій визначені наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 2 лютого

До прикладу, в переліку цих районів є територіальні громади біля Сватового і Кремінної (Луганська область), Лиману, Бахмуту, Горлівки, Вугледару, Авдіївки (Донецька область), Василівки, Енергодару, Гуляйполя, Оріхова і Пологів (Запорізька область).

Тут дійсно останніми місцями йдуть активні бойові дії, російська армія намагається наступати, а ЗСУ тримають оборону і контратакують за можливості.

Але в наказі Залужного визначено також декілька районів Харківської і Херсонської областей.

Наприклад, зоною бойових дій на Харківщині зазначено район сіл Дворічна і Петропавлівка біля Куп'янська, а на Херсонщині – виключно лівобережні території біля Нової Каховки, Голої Пристані і Олешків.

Виходить, що українські правоохоронці і військові, які перебувають на протилежному боці Дніпра, вважаються ледь не "тиловиками" і позбавлені доплат у сто тисяч гривень.

Хоча майже щоденно армія РФ завдає артилерійських ударів по українських позиціях на правобережжі Херсонщини. Те саме можна сказати про прикордонні райони на Харківщині, наприклад біля міста Вовчанськ, де фіксується велика кількість російських обстрілів.

Автор фото, Юрій Бутусов Підпис до фото, Шеврон на руці вбитого російського військового. За словами Юрія Бутусова, бойове зіткнення відбулось на тій частині Херсонщини, яка формально не є "зоною бойових дій".

На ці обставини вказує і головний редактор "Цензор.Нет", військовий блогер Юрій Бутусов.

Він підтверджує, що дійсно деякі ділянки фронту, де йдуть бойові дії, не включені до формального переліку таких районів.

"Військовослужбовці звернулись до мене з проханням повідомити, що декілька ділянок, де фактично ведуться бойові дії у Херсонській та Харківській областях, до цього переліку не включені", – пише Бутусов на своїй сторінці в фейсбуці.

За його словами, наприклад, на Херсонщині українські війська змогли зірвати дії росіян на певній ділянці, яка не входить в перелік "районів бойових дій".

"Плани ворога на цій ділянці успішно зірвано, і тому межі району бойових дій було б справедливо уточнити".

Він зазначає, що це питання "принципове" і має бути вирішене командуванням Збройних сил.

Про таку ж проблему в себе на сторінці у фейсбук повідомив і військовий з Херсонщини Роман Набожняк.

В пресслужбі генштабу ЗСУ сказали BBC News Україна, що алгоритм визначення районів бойових дій є "чутливим" і може мати гриф ДСК (для службового користування), тобто є засекреченим.