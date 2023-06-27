Десант на Дніпрі, взяття Рівнополя і оточення Бахмуту. Як іде контрнаступ ЗСУ?

Автор фото, Reuters

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

43 хвилин(и) тому

Поки російська влада була заклопотана придушенням заколоту ПВК "Вагнер", на українському фронті не відбулося значних проривів. Але відразу на кількох напрямках ЗСУ вдалося покращити свої позиції і просунутися вперед.

Зокрема активні дії відбулися на Херсонщині, біля Бахмуту і на півдні Донецької області.

Слід зауважити, що Росія зі свого боку активізувалась на півночі Луганщини. Тут ЗС РФ почали свій наступ зі сторони Сватового в сторону Куп'янська (Харківська область) і зі сторони Кремінної в бік Лиману (Донецька область).

Київ запевняє, що українські війська стримують наступ противника.

"Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось", – зазначила 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на інших ділянках українські сили рухаються вперед.

"Нашим військам зараз справді важко. Дуже", - наголосила вона.

Плацдарм на Херсонщині

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дим від вибухів біля зруйнованого Антонівського мосту на Херсонщині, 8 червня. Артилерійські обстріли в цьому районі тривають щоденно.

Минулого тижня російські "воєнні блогери" і телеграм-канали почали повідомляти про створення "українського плацдарму" на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Начебто бійці ЗСУ змогли вдало форсувати ріку і закріпитися в районі Антонівського мосту біля окупованого міста Олешки.

Слід зауважити, що приблизно з середини квітня підрозділи ЗСУ декілька разів переправлялись через Дніпро, а також вели бої за острови в дельті ріки.

Однак жодного разу не вдавалось закріпитися на окупованому березі і створити плацдарм.

Підрив росіянами Каховської ГЕС затопив більшість островів в дельті Дніпра. На думку міноборони України, РФ пішла на цей крок саме для того, щоб нівелювати загрозу для себе з цього напрямку і перекинути свої резерви з Херсонщини на Запоріжжя і Донбас.

Але, як виглядає, цей задум не вдався і підрив не позбавив українців можливості форсувати річку.

Офіцер ЗСУ, що служить на Херсонському напрямку, підтвердив ВВС Україна факт висадки українських бійців, зокрема, прикордонників і підрозділів тероборони, на лівому березі Дніпра.

Він зазначив, що російська армія постійно поливає вогнем артилерії і авіації місце їхньої дислокації, але поки що ЗСУ позиції втримують.

Це підтверджують і телеграм-канали російських "воєнних блогерів". За їхніми даними, на лівому березі висадилось близько 120 бійців ЗСУ. Їх прикриває українська артилерія з правого берега Херсонщини.

"Ворог (ЗСУ - Ред.) робить спроби перегрупуватись на дачах. Ми раніше писали про їхню присутність там і що вони знаходяться під контролем. Техніку не перекинуть – це неможливо", – зазначає російський телеграм-канал "Архангел спецназа Z" (майже 900 тис. підписників).

Автор фото, DeepState Підпис до фото, Українські війська створили плацдарм на лівому березі Дніпра біля міста Олешки і намагаються утримати його

Щодо можливості перекинути техніку на цьому плацдармі українські експерти мають зовсім іншу думку.

Військовий історик і аналітик Михайло Жирохов вважає дуже ймовірним, що збройним силам вдалося переправити бронетехніку через Дніпро.

"По ночах туди (на плацдарм) перекидається бронетехніка. За моїми даними, там вже два танки є", – сказав він ВВС Україна.

"Звісно, це не висадка в Нормандії 1944-го року, але ось це підсилення бронетехнікою переводить ситуацію там на інший рівень".

Але, зазначає експерт, українських сил на цій ділянці зараз все одно недостатньо, щоб розвивати наступ на російські позиції. Поки що бійці ЗСУ заклопотані не тим, щоб розширити захоплений плацдарм, а тим, щоб втримати його.

Наявність бронетехніки на плацдармі співрозмовник ВВС серед військових з Херсонського напрямку не спростовував, але і не підтвердив.

Українська влада ці заяви офіційно не коментувала. Однак джерело ВВС України в керівництві міноборони заявило, що "військовим ще потрібен час, щоб закріпитися на позиціях" і важливо надати "2-3 дні інформаційної тиші".

Зрізаний виступ

Автор фото, 31 омбр ЗСУ Підпис до фото, Бійці 31-ї бригади ЗСУ звітують про звільнення села Рівнопіль на Донеччині 25 червня. Кадр з відео

Про інше значне досягнення на фронті Київ повідомив вже офіційно. Заступниця міністра Ганна Маляр 26 червня заявила про звільнення від окупації села Рівнопіль на Донеччині.

За даними ВВС Україна, звільнення цього населеного пункту відбулося ще декілька днів тому.

Але чим же важлива деокупація цього села площею менше ніж 1 кв. км, в якому проживало, за офіційними даними, менш як 100 людей?

Річ у тім, що Рівнопіль залишався єдиним населеним пунктом, який досі утримували російські війська на так званому "Времівському виступі".

Це ділянка фронту на межі Запорізької і Донецької областей в районі селища Велика Новосілка і його передмістя – Времівка.

Саме тут 4 червня почався наступ українських сил. За тиждень ЗСУ вдалось звільнити низку сіл і фактично зрізати весь "Времівський виступ". Єдина ділянка, що ще залишалася під контролем росіян – ділянка біля Рівнополя.

Як вказує військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, російські війська декілька разів пробували проводити контратаки біля Рівнополя, щоб повернути втрачені позиції. Але без успіху.

"Після, принаймні, двох невдалих спроб "контратакувати", підрозділи російського 394-го мсп (мотострілецького полку – Ред.) були вимушені відійти з цих висот на південь, зайнявши нові позиції по ланцюжку ставків західніше с. Старомайорське", – повідомив він 27 червня.

Автор фото, DeepState Підпис до фото, За три тижні наступу ЗСУ вдалось повністю зрізати "Времівський виступ" на межі Запорізької і Донецької областей

Рух на цьому напрямку, який генштаб ЗСУ називає "Бердянським", продовжується, але у дуже низькому темпі.

Поступ ЗСУ уперся в російську лінію оборони біля села Старомайорське. Українці намагаються обійти його з флангів. Зокрема, 27 червня генштаб ЗСУ повідомив, що біля села Приютне (8 км на захід від Старомайорського) українські сили "мали успіх".

Ще західніше бійці ЗСУ намагаються наступати в Запорізькій області в сторону окупованих Токмака і Василівки. Тут бої йдуть за селище Роботіне (20 км на північ від Токмака) і Жереб'янка (10 км на північний схід від Василівки).

Станом на 27 червня, про звільнення цих населених пунктів говорити не доводиться, війська РФ чинять відчайдушний спротив, вказують джерела ВВС Україна.

Аналітик Михайло Жирохов взагалі вважає, що на цій ділянці фронту українські війська "загрузли" і зараз відбувається переформатування тактики.

"Зараз ми бачимо переформатування самої операції. Тактику тут потрібно змінювати, – каже він. – На жаль, з початку операції були допущені декілька дуже суттєвих помилок, були переоціненні можливості західної техніки і новостворених бригад ЗСУ та недооцінена інженерна підготовка позицій росіянами".

Оточення Бахмуту

Автор фото, 3 ошбр ЗСУ Підпис до фото, Основні бойові дії на флангах Бахмуту веде 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ. Її кістяк складають колишні бійці "Азову".

Російська влада ще 20 травня повідомила, що повністю захопила місто Бахмут на Донеччині. Бої за місто тривали майже 10 місяців.

Однак українська сторона не просто заперечила "повне захоплення" міста, вона повідомила, що підрозділи ЗСУ почали наступ на флангах Бахмуту.

Противник потрапив в "мишоловку", заявив тоді командувач українського угруповання генерал Олександр Сирський.

За місяць, що минув з того часу, бійцям ЗСУ дійсно вдалося суттєво просунутися на флангах, щоправда, про оточення Бахмуту ще не йдеться.

На північ від міста росіяни зупинили українців біля сіл Берхівка і Ягідне, на півдні бої йдуть біля Кліщіївки і Курдюмівки.

За останні дні саме на цьому напрямку ЗСУ вдалось підтиснути противника.

Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький 25 червня повідомив, що українці розгромили батальйон російських військ і повністю зачистили плацдарм РФ на західному березі каналу "Сіверський Донець – Донбас".

Цей канал проходить від району Слов'янська вниз до Горлівки, приблизно в 6 км від західних околиць Бахмуту. Взимку 2023 року росіяни змогли перетнути його, створити плацдарм і рухались від окупованих Курдюмівки та Кліщіївки в сторону Костянтинівки.

Генштаб ЗСУ каже, що наступ на Бахмутському напрямку продовжується успішно.

"Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах",- сказано в заяві генштабу 27 червня.

Також серед успіхів останніх днів можна зазначити деокупацію невеликої території біля села Красногорівка, що біля Мар'їнки - передмістя Донецька.

Головна особливість - вперше ЗСУ після початку великої війни вдалося звільнити територію, яка перебувала в окупації останні 9 років.

"Для нас це має не лише символічне значення, а і деяке покращення тактичного положення. Ворога ж такі новини деморалізують", - сказав речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Автор фото, DeepState Підпис до фото, Українська армія намагається обійти Бахмут з флангів і змусити росіян залишити окуповане місто

Джерело ВВС в керівництві міноборони наголошує, що стадія "промацування оборони" противника продовжується. Коли слабке місце знайдуть, тоді Київ спрямує туди стратегічні резерви.

Йдеться про підготовлені і озброєні західною бронетехнікою бригади ЗСУ.

Щоправда, темпи українського наступу викликають питання у західних союзників.

Американське видання The New York Times заявило, що адміністрація президента Джо Байдена стурбована повільним прогресом українських військ. Але водночас закликає "запастись терпінням" і "не робити поспішних висновків".

Своєю чергою, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вказав на суттєву обставину - успіхи України у перші тижні контрнаступу значно більші за успіхи росіян за останні пів року.

"У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", - заявив він.