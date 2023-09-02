"Принцеса війни" втрачає підтримку. Як прем'єрка Естонії страждає через "російські зв'язки" її чоловіка

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уряд Каї Каллас надає значну підтримку Україні

Author, Юрі Вендік

Role, BBC

25 хвилин(и) тому

Одна з найяскравіших політиків у коаліції союзників України зіткнулася з найбільшою кризою довіри за час свого керівництва урядом Естонії. Більшість естонців вважають, що Кая Каллас має піти у відставку через скандал навколо "російських зв'язків" бізнесу її чоловіка. З формальної точки зору все було законно, але критики Каллас упевнені, що її моральний авторитет остаточно втрачений.

Скандал розпочався після того, як естонська преса наприкінці серпня дізналася, що чоловік Каллас пов'язаний із фірмою, яка, своєю чергою, пов'язана з бізнесом у Росії.

Після нападу Росії на Україну Каллас стала однією із найпомітніших політиків у коаліції союзників України, і скандал навколо неї одразу потрапив і на сторінки великих світових видань.

"Прем'єр-міністр Кая Каллас безпосередньо та особисто бере участь у транзитній торгівлі з Росією. Та сама принцеса війни, яка два роки всім розповідала, що Естонія – у стані війни, і що під час війни все стає чорно-білим", – заявив лідер опозиційної популістської Націонал-консервативної партії (ЕКРЕ) Мартін Хельме.

Цю тезу - "Каллас говорила вдома і в Європі, що будь-який бізнес з Росією, і не тільки підсанкційний, є аморальним, а сама заробляла на Росії" - взяли на озброєння багато опонентів естонського прем'єра всередині країни та за її межами.

Однак це формулювання - "Каллас заробляла на Росії" - наразі виглядає явним перебільшенням.

Як розгортався скандал

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рух фур мостом через прикордонну річку Нарова не зупиняється: далеко не весь бізнес з Росією — під санкціями, і ним займається не лише фірма, з якою пов'язаний чоловік Каллас

Згідно з поясненнями причетних і фактами, які поки що вдалося знайти естонській пресі, справа коротко виглядає так:

Пункт перший: чоловік Каї Каллас, Арво Халлік, має інвестиційну фірму Novaria Consulting.

Пункт другий: ця фірма (тобто, фактично Халлік) мала міноритарний — трохи менше чверті акцій — пакет у транспортній фірмі Stark Logistics. При цьому Халлік ще й працював в останній фінансовим директором. Коли спалахнув скандал, Халлік свій пакет одразу продав самій фірмі.

Пункт третій: ця транспортна фірма обслуговувала естонську компанію Metaprint, перевозила з Естонії вантажі для її російського заводу, який виробляє флакони для аерозолів. Але це не просто договірні відносини: в обох фірм один власник.

Пункт четвертий: керівники причетних фірм пояснюють, що Metaprint вже давно згортає роботу в Росії, і кількість рейсів, які для неї виконувала Stark Logistics, впала з довоєнних десятків на тиждень до одного-двох на тиждень.

Сама Кая Каллас каже, що про цей напрям у бізнесі чоловіка нічого не знала, а у Поліції безпеки (КаПо), яка регулярно перевіряє посадових осіб Естонії, у тому числі й щодо їхньої вразливості перед спробами шантажу, питань до неї не було.

"У мого чоловіка справді був міноритарний пакет у транспортному підприємстві, і вони свою діяльність у Росії закінчили через місяць після початку війни. Саме тому, що це неправильно з погляду моралі", - вкотре пояснювала Каллас цього тижня в інтерв'ю естонському радіо.

"Далі вони займалися тим, що допомагали заводу свого головного співвласника "збирати речі" у фінансовому сенсі, і в цій частині його [чоловіка] позиція була такою, що оскільки вони жодним євро, рублем чи доларом не підтримували російську військову машину, доки не виникли ці питання, вони не бачили у цьому нічого неправильного з погляду моралі", - додала вона.

Преса, щоправда, дізналася, що якийсь час тому Кая Каллас офіційно позичила чоловікові 350 тисяч євро. Але Арво Халлік та його партнери запевняють, що ці гроші пішли зовсім на інше підприємство, а не на російський бізнес.

Щодо санкцій, то поки КаПо ознак їхнього порушення не побачила. Щоправда, преса та опозиція заявляють, що метал для флаконів, який перевозила до Росії Stark Logistics, врешіт-решт потрапив під санкції Євросоюзу — і тоді фірма начебто почала перевозити напівфабрикат, оминаючи таким чином санкції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У квітні 2023 року Зеленський нагородив Каю Каллас орденом Ярослава Мудрого II ступеня

Чим відома Каллас

45-річна Кая Каллас – перша жінка на посаді прем'єр-міністра Естонії. Праволіберальну Партію реформ, яку започаткував її батько, вона очолила у квітні 2018 року, а в січні 2021 року очолила й уряд. До парламентських виборів у березні 202 року Каллас підняла рейтинг партії до рекордних висот - 31,2%.

Ще до російського вторгнення в Україну, коли світ лише обговорював концентрацію російських військ на українському кордоні, Естонія під її керівництвом вже розпочала постачання зброї Україні. З січня 2022 до кінця травня 2023 року Естонія була лідеркою за часткою ВВП, виділеною на військову допомогу українцям.

Опозиція та дві третини виборців – за відставку

Опозиція стверджує, що не вірить поясненням Каллас, її чоловіка та його партнерів.

"Кая Каллас через свою дволичність не підходить на посаду очільниці уряду Естонії. Керівник уряду, який не має морального капіталу, є і ризиком у сфері безпеки, і позбавляє нас переконливості у справі рішучої санкційної політики та додаткової підтримки України", - наголосив лідер партії Ісамаа ("Батьківщина") Урмас Рейнсалу, який нещодавно, до січня цього року, був міністром закордонних справ у попередньому уряді Каллас.

Не вірить Каллас і більшість виборців: останнє опитування показало, що 66% із них хочуть, щоб вона пішла у відставку. За прем'єр-міністра – лише 29%.

На початку літа довіряли Калласа 32% респондентів. Але й через тиждень після того, як спалахнув останній скандал, вона все ще була лідером в опитуванні на тему "кого б ви хотіли бачити прем'єр-міністром" - майже 24% прихильників. А на рейтинг Партії реформ скандал поки що не вплинув практично ніяк - вона залишається найпопулярнішою.

Ставлення електорату до лідера Партії реформ визначається не тільки й не стільки нинішнім скандалом: до Каллас та партії в їхніх опонентів є претензії і щодо підвищення податків після весняних виборів, і щодо економічного спаду (який Естонія переживає разом з усім Євросоюзом), і щодо інших реальних та уявних гріхів Партії реформ, яка з однією перервою править, у складі різних коаліцій, вже 20 років.

Але зараз багато нейтральних коментаторів, і навіть деякі прихильники Партії реформ кажуть, що, якою би справа не була фактично і юридично, з морально-політичного погляду вона для Каллас виглядає досить погано.

Сама Кая Каллас йти у відставку відмовляється, і партія її поки що не жене.

"Поки що моя партія мене як прем'єр-міністра підтримує. Але що позитивно – у нас довга лава запасних", – сказала Каллас цього тижня.

Лідери двох інших партій урядової коаліції, соціал-демократів та "Еесті 200" кажуть, що поки що не отримали вичерпних відповідей на свої питання щодо цього скандалу, але виходити з коаліції з Партією реформ не збираються.

Кого реформісти висунуть новим прем'єром, якщо все-таки вирішать змінити Каллас, - їхня внутрішня справа, а загалом коаліція трьох партій має 60 мандатів у парламенті зі 101, і шансів звалити уряд у опозиції поки немає.

Естонський політолог Тиніс Саартс припускає, що Партія реформ може почекати і замінити Каллас, наприклад наступної весни, після виборів до Європарламенту, відправити свою лідерку на якусь посаду в Єврокомісії.

"Але, враховуючи те, що скандал все-таки ще триває, повністю виключати несподівані варіанти ми не можемо, і це [заміна Каллас] може статися і раніше", - зауважив Саартс, коментуючи скандал для естонського громадського телебачення.

Навіть якщо Партія реформ вирішить все-таки прибрати свого лідера, Каллас, з прем'єрського крісла, але урядова коаліція при цьому збережеться — відповідно і зовнішня політика Естонії залишиться незмінною, у тому числі щодо найактивнішої підтримки України. Просто зміниться її обличчя.

Можливо, на перший план вийде, наприклад, міністр закордонних справ Маргус Цахкна і змусить півсвіту мучитися, вимовляючи його прізвище.