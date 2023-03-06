Чому Росія боїться купувати в Ірану балістичні ракети та до чого тут ATACMS - FT

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іранські школярки на мітингу на тлі балістичної ракети та "Шахедів"

36 хвилин(и) тому

Росія не наважується купувати балістичні ракети в Ірану через побоювання, що західні союзники України у відповідь нададуть Києву ракети великої дальності. Про це пише Financial Times із посиланням на західних чиновників.

Іран уже відправив до Росії сотні безпілотників, які росіяни використовували для атак на українську критичну інфраструктуру. Тим часом Захід вважає, що Тегеран відкритий для подальшої військової співпраці з Москвою, пише FT.

Але, попри вичерпання власних запасів, Росія наразі утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, швидкість яких перевищує швидкість звуку та які можуть переносити більшу кількість вибухівки.

Одним з важливих факторів вагань Росії, згідно з оцінками країн НАТО, є загроза надання США Києву ракет ATACMS з дальністю дії 300 км.

Нещодавно США вкотре повторили застереження щодо поглиблення російсько-іранської військової співпраці, і європейські дипломати також висловили занепокоєння Тегерану. Джуліанна Сміт, посол США в НАТО, заявила, що західні союзники вважають ці відносини "надзвичайно тривожними".

"Ця ситуація, очевидно, дуже непокоїть усіх нас, – цитує її FT. - Цю тему обговорюють в альянсі. І ми продовжуватимемо надсилати Ірану сигнали про небезпеку підтримки Росії у війні проти України".

Водночас чиновники визнають, що Москва може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет, оскільки дефіцит її власних високоточних боєприпасів стає гострішим, а внутрішнє виробництво падає.

"Росіяни в жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", – цитує FT одного європейського чиновника.

Завдяки російським технологіям, поставленим у 1990-х роках, Іран створив найбільший флот балістичних ракет на Близькому Сході.

Іран послідовно заперечує, що постачає зброю Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Бригадний генерал Мохаммад Реза Гараї Аштіані, міністр оборони Ірану, заявив у понеділок, що Ісламська республіка має "право співпрацювати з іншими країнами для зміцнення своєї могутності". Але заяви про те, що Тегеран продав бойові безпілотники Росії для використання у війні з Україною, не були доведені, сказав він журналістам.

Іран твердив, що переда дрони до 24 лютого 2022 року.

Тим часом речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі минулого місяця попередив, що Москва може надати Ірану сучасні винищувачі та інше передове обладнання в обмін на артилерійські та танкові боєприпаси. Водночас у Пентагоні заявили, що Росія зацікавлена в іранських балістичних ракетах.

Тегеран і Москва розглядали можливість обміну сучасної російської зброї на балістичні ракети, але ці переговори, за словами західних чиновників і аналітиків, зайшли в глухий кут - частково через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

Іранські балістичні ракети Fateh-313 і Zulfiqar мають радіус дії 500 км і 700 км відповідно.

"Були дискусії [про балістичні ракети], але поки що вони цього не зробили, - цитує FT Алі Ваєза, директора іранського проєкту в аналітичному центрі Crisis Group. - Європейці [їм сказали], що наслідки будуть дуже серйозними. США також провели червону лінію".

Президент Росії Володимир Путін і його іранський колега Ебрагім Раїсі у понеділок провели телефонні переговори, водночас жодних подробиць щодо них не оприлюднили.

Тегеран відвідують також інші російські чиновники, що може говорити про вихід взаємин двох країн за межі виключно військової співпраці. Так, минулого тижня у Тегерані був виконавчий директор "Газпрому" Олексій Міллер, а найближчим часом відвідати Іран готується голова російського центрального банку Ельвіра Набіулліна.

За словами колишнього чиновника російського центробанку, візит Набіулліної, ймовірно, буде зосереджений на інтеграції банківських платіжних систем Росії та Ірану, які були закриті від світової економіки західними санкціями.

Чому не дають ATACMS

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Запуск ракети ATACMS

Тільки цього року США надали Україні озброєння на 10 мільярдів доларів, але Вашингтон послідовно відхиляв запити Києва щодо ATACMS.

Ці ракети мають майже вчетверо більший радіус дії, ніж вже надані США ракети до систем HIMARS, які Україна використовувала з руйнівним для російських військ ефектом.

Тим часом американське видання Politico у лютому писало, що адміністрація США не готова надати Україні ракети ATACMS не лише через побоювання спровокувати Москву на ескалацію конфлікту, а й через мізерність власних запасів такої зброї.

За даними видання, у Вашингтоні вважають, що передача Києву ракет ATACMS призведе до виснаження американських арсеналів і зменшить готовність США до можливих конфліктів у майбутньому.

Крім того, у Вашингтоні побоюються, що Україна може використовувати ракети далекого радіусу дії для ударів по цілях на території Росії, що може призвести до різкої ескалації конфлікту.

Однак при цьому Politico нагадало, що в минулому адміністрація Байдена говорила щось схоже і про озброєння, які Україна з часом почала отримувати: артилерію, системи ППО та основні бойові танки.

Джерела Politico зазначали, що Київ може попросити США схвалити закупку ATACMS в інших країнах, використовуючи американську фінансову допомогу. Серед держав, які мають їх на озброєнні, видання називає Польщу, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Катар та Бахрейн.

Україна наполягає, що їй потрібні засоби для ураження російських цілей на великій відстані. І при цьому нагадує, що армія РФ має велику кількість ракет, за допомогою яких вона періодично завдає ударів по українській критичній інфраструктурі.

Київ також наполягає, що не має наміру завдавати ударів по території Росії і використовуватиме західну зброю лише для звільнення окупованих частин країни.