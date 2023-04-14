Нова російська ракета Х-50, якою Росія може почати бити по Україні. Чим вона особлива

Автор фото, MIL.RU Підпис до фото, Ту-95МС є основним інструментом РФ для ракетних ударів по Україні

Author, Сергій Морфінов

Role, Для BBC Україна

1 година тому

У Генштабі ЗСУ попередили про те, що Росія готується виробляти нові крилаті ракети Х-50, що дозволить росіянам активізувати обстріли України з осені.

І хоча точні характеристики ракети, як і плани РФ щодо обстрілів, невідомі, українські військові експерти припускають, що Х-50 справді може стати викликом для української ППО.

Нова ракета

Автор фото, Janes.com / bmpd.livejournal.com Підпис до фото, Як стверджують російські джерела, така конструкція ракети зменшує її радіолокаційну видимість

Про плани росіян щодо нової ракети заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов.

"У червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари", - попередив він.

Інформації про цю ракету у відкритих джерелах не так і багато. Перші згадки про неї можна знайти у медіа від 2017 року.

Російський військовий блогер BMPD описав її характеристики з посиланням на нині недоступну статтю на англомовному ресурсі Janes, автором якої також був, судячи з усього, виходець з Росії на ім'я Петро Бутковський.

У дописі йшлося, що "російські джерела на початку грудня 2017 року розкрили позначення Х-50 для нової російської авіаційної оперативно-тактичної (субстратегічної) крилатої ракети".

"Ракета Х-50, імовірно, є дозвуковою крилатою ракетою, що використовує систему наведення стратегічної крилатої ракети Х-101, але з меншим за розмірами малопомітним планером, подібним до американської ракети AGM-158 JASSM", - відзначав автор.

Визначення "субстратегічна" означає, що характеристики ракети є дещо меншими за класичні стратегічні озброєння, дальність дії яких тисячі кілометрів.

Тож дальність Х-50, як заявлялося, становитиме 1500 км, тоді як у Х-101 максимальний радіус дії – 5500 км.

Крейсерська швидкість нової ракети має бути 700 км/год, а максимальна – 950 км/год, що є співмірним з показниками тієї ж Х-101 (навіть трохи меншими).

Водночас заявлялося, що Х-50 має додаткові засоби протидії протиповітряній обороні: зменшені розміри та сплющену форму, що має робити її менш помітною для радарів, алгоритм польоту на малих висотах, а також власну невелику станцію активних електронних перешкод і пастки проти засобів ППО.

"Бойова частина ракети може бути двох типів: проникливої БС-715П для ураження захищених цілей, або касетної БС-715К для ураження аеродромів та інших площових цілей", - писав автор.

Оскільки Х-50 – повітряного базування (її мають запускати літаки), то її перспективними носіями називали стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160 – саме ті, з яких і відбуваються ракетні обстріли України.

Причому, через порівняно малі розміри (6 метрів у довжину), ці літаки в теорії можуть одночасно нести ледь не максимально можливу кількість таких ракет.

"На бомбардувальнику Ту-22М3М розміщуватимуться шість ракет Х-50 на внутрішній револьверній пусковій установці та дві ракети на зовнішній підвісці, тоді як стратегічний бомбардувальник Ту-95МСМ здатен нести до 14 ракет, включаючи шість на внутрішній підвісці. Літаки Ту-160M/М2 будуть здатні нести до 12 ракет на двох внутрішніх револьверних установках", - анонсував BMPD.

Реальний вигляд ракет Х-50 до останнього часу залишався невідомим.

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Автор фото, Iiss.org Підпис до фото, "Изделие 720", ймовірно, є майбутньою серійною ракетою Х-50

Однак український військовий аналітик компанії "Defense Express" Іван Киричевський пише, що у російських медіа вона нещодавно "засвітилася" під назвою "Изделие-720".

На фото з візиту заступника Радбезу РФ Дмитра Мєдвєдєва на конструкторське бюро "Радуга" в місті Дубна у лютому 2023 року справді видно трохи приплющену крилату ракету під таким індексом.

Небезпека від Х-50

Перший фактор, на який звертають увагу українські експерти при розгляді загроз від нових ракет, - обсяги, в яких Росія буде здатна їх виробляти.

"За заявленими параметрами та першими зображеннями випливало, що Х-50 задумується як така собі "спрощена" версія крилатої ракети повітряного базування Х-101 для більших обсягів виробництва з питомо меншою затратою ресурсів. Але в яких обсягах росіяни зможуть реально робити ракети Х-50 під час серійного виробництва – такі дані поки невідомі", - пише Іван Киричевський.

Ракети Х-101 належать до тих, які українська ППО може збивати і регулярно збиває під час російських обстрілів.

Тому тут вже слід розглядати ризики наступного рівня – наскільки Х-50 реально будуть здатні прориватися крізь українську протиракетну оборону.

"Неприємний момент для ППО – це наявність у Х-50 перешкод та пасток. З іншого боку, невідомо, наскільки ефективно вони відпрацьовуватимуть. У цьому випадку тільки на практиці можна буде дізнатися рівень ККД від цих елементів і наскільки ефективно їх можна буде оминати", - пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Не впевнений, що ці ракети стануть якимось невразливим wunderwaffe, хоча система постановки перешкод все ж таки викликає не стільки побоювання, скільки питання. Х-50 – це насамперед спроба заощадити на виробництві та робити при цьому більше", - додає він.

Водночас російським стратегічним бомбардувальникам доведеться пролітати довшу відстань з віддалених російських аеродромів, щоб Х-50 змогли дістати цілі в Україні, що вимагатиме більше витрат на пальне, а також означатиме більшу зношуваність і без того вже не нових літаків, відзначає Олександр Коваленко.

Загалом же, можливе серійне виробництво Х-50, разом із застосуванням нових крилатих авіабомб та постійним пошуком нових тактик повітряних атак на Україну, свідчить про те, що Росія не планує відмовлятися від повітряних обстрілів.