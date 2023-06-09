Як і чому соцмережі видаляють докази воєнних злочинів в Україні та світі

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Play video, "Як і чому соцмережі видаляють докази воєнних злочинів в Україні та світі", Тривалість 16,02 16:02 Підпис до відео, ШІ, який соцмережі використовують для модерації, видаляє докази воєнних злочинів.

Як і чому соцмережі видаляють докази воєнних злочинів в Україні та світі

34 хвилин(и) тому

Штучний інтелект, який великі соцмережі використовують для модерації контенту, видаляє докази потенційних воєнних злочинів.

Компанії-власники соцмереж стверджують: відео із зон бойових дій можуть лишатись онлайн, якщо вони становлять суспільний інтерес.

Утім, розслідування BBC виявило, що це не так.