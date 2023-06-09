Як і чому соцмережі видаляють докази воєнних злочинів в Україні та світі
Як і чому соцмережі видаляють докази воєнних злочинів в Україні та світі
Штучний інтелект, який великі соцмережі використовують для модерації контенту, видаляє докази потенційних воєнних злочинів.
Компанії-власники соцмереж стверджують: відео із зон бойових дій можуть лишатись онлайн, якщо вони становлять суспільний інтерес.
Утім, розслідування BBC виявило, що це не так.
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