Концерти Тейлор Свіфт викликали маленький землетрус у Сіетлі

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21 хвилин(и) тому

Два великі концерти американської поп-зірки Тейлор Свіфт у місті Сіетл викликали в районі їхнього проведення сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бали.

Місцева сейсмологиня Джекі Каплан-Ауербах зареєструвала ці дані під час аншлагових виступів Свіфт на стадіоні Lumen Field 22 та 23 липня. Ці концерти були частиною її гастрольного туру Eras Tour.

За словами дослідниці, джерелом мініземлетрусу могли бути або шанувальники Свіфт, які танцювали, або звукова система. Своїми спостереженнями Каплан Ауербах, професор геології Університету Західного Вашингтона, поділилася з CNN.

Протягом двох вечорів на цих концертах танцювали 144 тисяч фанатів.

Попередній подібний рекорд у Сіетлі встановили у 2011 році під час матчу з американського футболу. Він отримав назву Beast quake - "Звірячий землетрус".

Тоді винуватцями сейсмічної події стали вболівальники команди Seattle Seahawks. Вони не змогли стримати бурхливої радості, коли гравець Маршон Лінч вражаючим чином заробив тачдаун (6 очок) та забезпечив клубу перемогу у грі проти чинних чемпіонів New Orleans Saints.

За словами Каплан-Ауербах, різниця між грою НФЛ і нещодавніми концертами Свіфт склала лише 0,3 бали, але тряска була вдвічі сильнішою, що "абсолютно подвоїло ефект".

"Я отримала дані за обидва вечори концертів і відразу помітила, що [обидва дні] був один і той самий набір сигналів, - пояснила експертка. - Якщо я накладу їх один на одного, вони майже ідентичні".

Після багатотисячних концертів у Сіетлі Свіфт написала у себе в Instagram, що вихідні, на які вони припали, стали для неї "дійсно найулюбленішими в житті".

"Спасибі вам за все. За всі оплески, крики, стрибки, танці, співи на всю горлянку", - додала співачка.