В усьому світі люди дедалі частіше хворіють на сифіліс. Чому та як захиститися

Автор фото, Getty Images

Author, Крупа Паді

Role, BBC Future

1 година тому

Сифіліс є однією з найдавніших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Ще нещодавно вважали, що ця хвороба зникає - однак тепер вона відроджується із загрозливою швидкістю.

З моменту першої згадки про сифіліс у 1490-х роках цю хворобу називали по-різному, і більшість назв були не дуже приємними – "французька хвороба", "неаполітанська хвороба", "польська хвороба".

Однак одна з них прижилася: "великий імітатор". Сифіліс є майстром імітації інших інфекцій, тому ранні симптоми легко не помітити. Якщо це захворювання не лікувати, наслідки можуть бути дуже серйозними.

Тушар, 33-річний керівник проєктів з Амстердама, двічі хворів на сифіліс. Він пам’ятає, як вперше отримав неприємну новину у WhatsApp від свого тодішнього сексуального партнера.

"Людина була дуже засмучена, - каже він. - Вона звинувачувала мене, хоча моя вина була неможливою через "період вікна" (період часу, коли вірус уже присутній в організмі людини, але тести його ще не показують. - Ред.). Мені було дивно, що мене звинувачували, і знадобився час, щоб знизити градус ситуації".

Того тижня Тушар пройшов обстеження та розпочав лікування.

"Люди помилково думають, що сифіліс - це щось невиліковне. Люди не розуміють, що означає досі мати антитіла до сифілісу, але вже не мати інфекції", - каже він.

У квітні США оприлюднили останні дані щодо інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Найбільше зросла кількість випадків сифілісу - на 32% з 2020 до 2021 рік - і цей показник став найвищим за 70 років. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили, що епідемія не демонструє ознак сповільнення. Це також вказує на тривожні нові тенденції, що спричинили цей раптовий сплеск захворювання.

Так само різко зросла кількість випадків вродженого сифілісу – коли мати передає інфекцію своїй дитині під час вагітності, часто після зараження від свого партнера. Хвороба може спричинити мертвонародження, смерть немовлят і проблеми зі здоров’ям на все життя.

Це збентежило багатьох експертів у сфері охорони здоров’я.

"П’ятнадцять-двадцять років тому ми думали, що наближаємося до ліквідації сифілісу, - каже Леандро Мена, директор відділу профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, у CDC. - Без сумніву, ми спостерігаємо зростання рівня захворюваності на сифіліс - темпами, яких ми не бачили протягом десь останніх 20 років".

І така картина спостерігається не лише у США. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2020 році у світі зареєстрували 7,1 млн нових випадків сифілісу. У 2022 році у Британії кількість випадків сифілісу досягла найвищого рівня з 1948 року.

З цим на практиці стикаються спеціалісти, що працюють у сфері сексуального здоров’я.

"Коли я почала працювати у галузі сексуального здоров’я у 2005 році, первинний сифіліс траплявся дуже рідко, - каже Джоді Кроссман, голова фонду STI у Британії, де рівень захворюваності на сифіліс підскочив на 8,4% з 2020 до 2021 року. - Тепер більшість міських клінік приймають щонайменше двох-трьох таких пацієнтів щодня".

Автор фото, Getty Images

Інфекцію викликає бактерія під назвою Treponema pallidum, а симптоми мають чотири стадії. Найбільш ранні - безболісні ранки або висип у місці контакту. Найбільш ефективним способом лікування інфекції є внутрішньом'язове введення пеніциліну. Однак якщо сифіліс не лікувати, він може призвести до тривалих неврологічних і серцево-судинних захворювань.

"Це тенденція, яка спостерігається в багатьох країнах світу, - коментує ситуацію у США Ісаак Богоч, лікар-інфекціоніст і дослідник з Університету Торонто в Канаді.

"Це непокоїть, тому що загалом сифіліс дуже легко лікувати, і лікування широко доступне - тож такі тенденції є відображенням збою в системі охорони здоров’я", - додає він.

У період з 2011 по 2019 рік у Канаді зафіксували зростання захворюваності на інфекційний сифіліс на 389% - це значно більше, ніж на інші ІПСШ.

В останні десятиліття більшість випадків сифілісу припадає на геїв, бісексуалів та загалом чоловіків, які мають секс з чоловіками. Однак у деяких частинах світу спостерігається зниження випадків сифілісу серед чоловіків. Наприклад, рівень інфекційного сифілісу в Канаді серед чоловіків знизився.

Але водночас відбулося зростання показників серед жінок - і не лише в Канаді, а й у всьому світі - що призвело до підвищення рівня вродженого сифілісу в багатьох частинах світу. У 2021 році в Америці загалом зареєстрували 30 000 випадків передачі сифілісу від матері до дитини, й представники охорони здоров’я називають цю цифру "неприпустимо високою".

Передача сифілісу під час вагітності ненародженій дитині може мати руйнівні наслідки, зокрема викидень, мертвонародження, передчасні пологи, низьку вагу при народженні та смерть дитини незабаром після народження.

У США рівень вродженого сифілісу стрімко зростає. Він був у 3,5 раза вищими у 2020 році порівняно з 2016 роком і знову зріс у 2021 році, що призвело до 220 мертвонароджених дітей і дитячих смертей.

Водночас загальнодержавні цифри не відображають усю серйозність ситуації в окремих частинах країни – наприклад, у штаті Міссісіпі повідомили про зростання випадків вродженого сифілісу на 900% за останні п’ять років.

Найвищі показники спостерігають серед темношкірих американок та латиноамериканок.

"Це свідчить про нерівність і расизм, які досі існують у нашій громадській охороні здоров’я та медичній інфраструктурі", - каже Марія Сундарам, наукова співробітниця Дослідницького інституту клініки Маршфілд у Вісконсині.

Найбільше страждають від цієї хвороби найуразливіші групи жінок - наприклад, ті, що втратили дім або зловживають наркотичними речовинами. І ця нерівність лише посилилася через пандемію Covid-19 у всьому світі.

"У сфері охорони здоров’я вважають, що зростання ІПСШ, зокрема сифілісу, ймовірно, пов’язане з браком ресурсів для профілактики ІПСШ під час пандемії", - говорить Сундарам.

Серед факторів, які можуть спричинити цю проблему - брак доступу до тестування на ІПСШ, постійна стигма щодо сифілісу та можливий мовний бар’єр. Дослідження, проведене в Бразилії, виявило зв’язок між темношкірими жінками з низьким рівнем шкільної освіти і вищим рівнем вродженого сифілісу. У багатьох випадках жінкам важко отримати відповідний допологовий догляд, який включає скринінг на сифіліс.

Інше дослідження в окрузі Керн, штат Каліфорнія - де у 2018 році зафіксували 17% усіх випадків вродженого сифілісу у цьому штаті, хоча населення округу становить лише 2,3% населення штату - продемонструвало роль імміграційного статусу, наявності медичного страхування та сексуального чи домашнього насильства серед вагітних жінок, які потребують допологового догляду. Половина опитаних вагітних жінок або тих, що народили, мали латиноамериканське або іспаномовне походження.

Підписуйтеся на нас у соцмережах Facebook

Telegram

Viber

Автор фото, Getty Images

Дослідження сифілісу в Австралії, проведене у 2020 році, показало, що у порівнянні з 2015 роком кількість випадків захворювання зросла майже на 90%. Близько 4000 випадків сифілісу виявили серед громад аборигенів і мешканців островів Торресової протоки, які складають лише 3,8% від загальної кількості населення Австралії.

І хоча для стабілізації епідемії створили національний план тестування та лікування, експерти кажуть, що зниження показників до рівня перед спалахом потребує значно кращого тестування. Знову ж таки, у деяких частинах країни майбутні матері мали проблеми з доступом до пренатального скринінгу на сифіліс.

Однак разом із тим, що криза вартості життя та пандемія спричинили проблеми з ресурсами у сфері охорони здоров’я, відбулися також зміни у поведінці та ставленні людей до ІПСШ.

"У середині 1990-х років із появою антиретровірусної терапії ВІЛ відбулися великі зміни, - каже Мена. - Тепер, завдяки прогресу в профілактиці та лікуванні ВІЛ-інфекції, ВІЛ вважають хронічним захворюванням. Ризик зараження ВІЛ більше не є стимулом для людей використовувати презервативи чи інші способи профілактики ІПСШ".

На зміни в сексуальних практиках звернули уваги дослідники в Японії - вони вивчають зв’язок між додатками для знайомств і випадками сифілісу. Вчені дійшли висновку, що використання додатків для знайомств "суттєво пов’язане із захворюваністю на сифіліс", зокрема тому, що використання додатків пов'язане з більшою частотою незахищених випадкових статевих зв’язків.

З цим також зіткнулася Сасакі Чівава, яка пише про японську молодіжну культуру та секс-бізнес. Чівава каже, що дедалі більше секс-працівників не використовують презервативи, а клієнти не зобов’язані проходити тестування на ІПСШ. Якщо працівники секс-бізнесу заражаються інфекцією, вони схильні списувати це на "невдачу", каже Чівава.

"Більшість із них зосереджуються на зароблянні грошей, і не зважають на ризики", - каже вона.

Для більшості працівників сфери охорони здоров’я шлях до боротьби з сифілісом ясний – пеніцилін залишається найкращим засобом лікування, попри дедалі більшу резистентність до антибіотиків. Розширення тестування, краща протидія стигматизації, пов’язаній з хворобою, а також більша обізнаність громадськості для заохочення безпечніших сексуальних практик – усе це відіграє найважливішу роль.

"Ми соціальні істоти, тому діагнозу ІПСШ треба соромитися не більше, ніж застуди, - каже Кроссман. - Ми намагаємося змінити фокус тестування на ІПСШ - з чогось страшного та осудливого на те, що є частиною сексуального добробуту, важливою частиною безпечного та приємного сексуального життя".

Але вченим поки що не вдалося дійти згоди щодо того, чому захворюваність на сифіліс зростає швидше, ніж на інші ІПСШ. Немає вагомих доказів того, що штами стали більш вірулентними, каже Мена. Стійкість до антибіотиків також не настільки поширена, щоб пояснити сплеск, каже Богоч.

Тим часом Тушар продовжує робити тести на сифіліс кожні три місяці.