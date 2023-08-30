"З нас досить!" Як непроханий футбольний поцілунок змінює всю Іспанію

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1 година тому

Скандал з поцілунком у фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу сколихнув не лише громадськість Іспанії, а й дав новий імпульс боротьбі за рівні права у світовому жіночому футболі. З подачі іспанських гравців і вболівальників стартувала компанія #SeAcabó, яку вже назвали аналогом руху #metoo, що зародився кілька років тому в акторському середовищі.

#SeAcabó можна перекласти як "це кінець" або "кінець колишньому стану справ".

У футболках з такими написами вже кілька днів виходять на поле гравці різних команд. Нову символіку підхопили вболівальники, політики та просто небайдужі до проблем гендерної нерівності.

За словами тих, що приєдналися до #SeAcabó, останньою краплею у скандалі з поцілунком стала позиція іспанської федерації футболу, яка спочатку засудила дії свого президента Луїса Рубіалеса, що прилюдно поцілував у губи форварда збірної Іспанії Дженні Ермосо, але вже за добу звинуватила саму футболістку.

ФІФА на 90 днів усунула Рубіалеса з посади керівника іспанської федерації, але він за повної підтримки більшості спортивних чиновників країни має намір відстоювати свою правоту в суді.

За деякими даними, у відставку через незгоду з діями свого президента пішли лише сім членів федерації.

Також у суботу заяви про звільнення подав тренерський склад та технічний персонал жіночої збірної.

Понад 50 футболісток заявили, що не вийдуть на поле, поки Луїса Рубіалеса не знімуть з посади президента федерації футболу.

Їх підтримує низка іспанських політиків, які вважають, що тимчасове усунення Рубіалеса – це півкрок.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Багато футболістів клубів іспанської ЛаЛіги виходять на поле з гештегом #SeAcabó на одязі

Друга віцепрем'єрка уряду Іспанії Іоланда Діас одразу після інциденту заявила, що з мачизмом у країні має бути покінчено, і ніхто не повинен уникати відповідальності за дії, вчинені без згоди іншої сторони.

Дженні Ермосо наполягає, що не давала Рубіалесу згоди на поцілунок та фізичний контакт, він своєю чергою заявляє, що вона бреше. За його словами, обійми й поцілунок відбулися в ейфорії перемоги іспанок у фіналі ЧС та за взаємним бажанням.

Не лише футбольна перемога

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Дженні Ермосо, ми з тобою", - написано на футболках уболівальниць на стадіоні Мадрида. Сама Ермосо – у центрі

Коли минулої суботи Дженні Ермосо з'явилась на трибуні стадіону в Мадриді перед матчем жіночих команд "Атлетіко Мадрид" та "АС Мілан", її зустріли як героїню.

"Ми з тобою, Дженні Ермосо", - було написано на розгорнутих банерах, майках та тимчасових тату глядачів.

Гештег #SeAcabó активно шириться іспаномовним інтернетом, акції за рівноправність у жіночому футболі та проти безкарності чиновників відбулися у багатьох великих містах Іспанії.

У мережі множаться меми і замальовки у стилі "погляд з майбутнього". Одна з них зображує онучку, яка просить свою бабусю розповісти їй, як вона зі своєю командою у 2023 році виграла чемпіонат світу з футболу, на що бабуся відповідає: "Ми виграли не лише ЧС, ми виграли значно більше".

За словами прихильників #SeAcabó, необхідність перегляду гендерних ролей в іспанському суспільстві назріла давно, і епізод із поцілунком став ідеальним моментом для початку рішучих дій.

"За шість днів фемінізм змів Рубіалеса. За шість днів #SeAcabó прийшов на зміну поцілунку, на який Ермосо ніколи не погоджувалася", - написала журналістка найбільшого іспанського видання The El País Ізабель Валдес.

Сам Луїс Рубіалес назвав те, що відбувається, псевдофемінізмом, своїх критиків - ідіотами, а себе - жертвою "соціального вбивства" лише за поцілунок, що стався в ейфорії перемоги.

Не лише футбол

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акції з вимогами покарати Луїса Рубіалеса пройшли по всій Іспанії

Однак політичний істеблішмент Іспанії бачить ситуацію інакше, ніж Рубіалес.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Педро Санчес назвав поцілунок "неприйнятним", а виконувачка обов'язків міністра у справах рівності Ірен Монтеро порівняла його з "формою сексуального насильства, від якого жінки страждають щодня, але яке досі було непомітним".

Навіть іспанські консерватори, які неодноразово зазнавали критики з боку феміністок, підтримали Ермосо, заявивши, що дії Рубіалеса стали всесвітньою ганьбою Іспанії й відсунули на другий план неймовірну перемогу прекрасних жінок, які мали бути єдиними героїнями фіналу ЧС.

Іспанські журналісти тим часом нагадують, що ця проблема виходить далеко за межі футболу.

"[Звертаюся] до всіх хлопців, які приголомшені реакцією на вчинок Рубіалеса. Це відбувається тому, що щось подібне траплялося з кожною з нас, чи то з нашим босом, клієнтом, учителем, другом, незнайомцем – будь-ким з вас", - написала на своїй сторінці у соцмережі журналістка Іранза Варела.