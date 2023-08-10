Перекладач Андруховича й "українізатор" Америки. Книга року BBC вітає нового члена журі

Автор фото, З особистого архіву Віталія Чернецького Підпис до фото, Віталій Чернецький на мітингу у підтримку України у Канзас-Сіті, жовтень 2022

42 хвилин(и) тому

До журі літературної премії BBC долучився професор Канзаського університету, літературознавець, критик і перекладач Віталій Чернецький. Він заступив на місце тележурналіста Вадима Карпʼяка, який цього року увійшов до Комітету Шевченківської премії.

Віталій Чернецький розповів BBC, що як літературознавець і перекладач, уважно слідкує за Книгою року BBC від самого початку її існування.

"Як незалежна премія, не обтяжена суперечливою спадщиною радянської доби, вона практично одразу стала чи не найвпливовішою літературною премією для українського красного письменства", - зазначив дослідник.

"Для мене велика честь і велика відповідальність приєднатись до її журі", - додав він.

Підпис до фото, Вадим Карп'як і Віталій Чепінога на церемонії оголошення переможців премії у 2021 році

Головна редакторка BBC Україна і голова журі конкурсу Марта Шокало подякувала Вадимові Карп'яку за його участь у журі. Вона сказала, що його присутність вивела Книгу року на новий рівень, але крім того, "з ним було дуже весело і цікаво разом".

"Приємно, що у Вадима тепер попереду важлива культурна місія у Шевченківській премії. А ми продовжимо розвивати Книгу року ВВС разом із Віталієм Чернецьким, який є знаним літературознавцем і перекладачем", - сказала вона.

"Мати таку людину у журі в часи, коли світ як ніколи цікавиться українською літературою, дуже цінно", - додала голова журі.

Щорічна літературна премія ВВС відзначає найкращі художні твори та есеї українською мовою у трьох номінаціях - Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС - Есеїстика. Переможець у кожній номінації отримує винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Найкращі твори визначає незалежне журі, до якого у різні роки входили відомі українські митці, журналісти та літературознавці.

Цього року, крім Марти Шокало, оцінювати книжки будуть професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога і новий член журі - Віталій Чернецький.

Що про нього відомо?

"Українізував з нуля"

Людина, яка відтепер обиратиме найкращі українські книжки року, повʼязана із сучасною літературою з усіх можливих ракурсів.

Він - теоретик літератури і водночас її практик - перекладач сучасної прози й поезії, критик і автор курсів з української літератури, кіно і культури, які він прочитав у найпрестижніших американських університетах. Він також зробив чимало для популяризації української культури в академічних і інтелектуальних колах Америки.

Автор фото, З особистого архіву Віталія Чернецького

Віталій Чернецький закінчив школу в Одесі у 1986 році, але через аварію на ЧАЕС замість Київського університету, як планував спочатку, вступив на філфак до Московського.

"Життя в імперській столиці та іншування, яке я зазнав, посилило і поглибило мою українську ідентичність (цілком за постколоніальною теорією)", - каже про себе дослідник.

Досвід українця в Москві наприкінці існування Союзу також надихнув його пізніше взятися за переклад "Московіади" Юрія Андруховича.

Він переклав англійською і деякі інші твори письменника. Незабаром у його перекладі англійською також вийде "Фелікс Австрія" Софії Андрухович та збірка поезій Остапа Сливинського (остання - спільно з Іриною Шуваловою).

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Ще під час навчання в МГУ Чернецький потрапив у Дюкський університет у Північній Кароліні, який тоді був світовим центром сучасної літературної теорії і культурології. Там він познайомився зі своїми майбутніми колегами, як-от Сара Даніус, яка потім була важливою фігурою у Нобелівському комітеті у Швеції.

Досліджуючи постмодернізм і постколоніальну культуру східної Європи, професор Чернецький у різні часи навчався і працював у трьох університетах Ліги плюща, найстаріших і найпрестижніших американських вишах, - Пенсільванському, Колумбійському і Гарвардському.

Він розповідає, що у Колумбійському університеті у другій половині 1990-х фактично з нуля створив програму викладання української літератури. А завʼязавши стосунки з письменниками Нью-Йорка, які тоді цікавилися переважно сучасною російською літературою, він згодом налагодив публікацію перекладів українських творів.

Автор фото, З особистого архіву Віталія Чернецького Підпис до фото, Чернецький на пікніку Українського клубу Канзас-Сіті у вересні 2021

За словами професора Чернецького, йому вдалося "українізувати" і ще один американський виш - університет Маямі в Огайо. Туди за його запрошенням приїхали багато українських письменників, серед яких - Юрій Андрухович, Андрій Курков та Андрій Бондар.

З 2013 року він викладає у Канзаському університеті, де разом із колегами створив українознавчу програму "на рівні однієї з найавторитетніших в Америці".

Віталій Чернецький також пише про українське поетичне кіно та сучасний кінематограф і працює зараз над англомовною історією українського національного кінематографа.

З 2009-го по 2018 рік Чернецький був президентом Американської асоціації україністів, а зараз він перший віцепрезидент Наукового товариства ім. Шевченка в Америці.

Автор фото, З особистого архіву Віталія Чернецького

Цього року він також очолив американську асоціацію славістів - ASEEES.

Вперше за понад 75 років її існування президентом обрали українця та фахівця з української культури, каже Чернецький. З 24 лютого 2022 дослідник виступає з публічними лекціями про українську культуру та про необхідність зміни наукових парадигм у славістиці.

Якою буде Книга року ВВС 2023

Конкурс Книга року ВВС стартує на початку вересня. Переможця оголосимо традиційно у грудні 2023.

Літературна премія Книга року ВВС, яка є однією з найвпливовіших і найочікуваніших в Україні, проводиться 19 років поспіль. Її не зупинила ані пандемія, ані повномасштабна війна.

Підпис до фото, Особисто своїх переможців Книга року BBC вітала у 2021-му, минулого року - нагородження пройшло онлайн

Як сказала торік голова журі конкурсу Марта Шокало, "попри війну книжки в Україні видаються. А люди їх читають. А отже, читатимемо і ми".

Так і сталося. Війна не завадила видавництвам подати на конкурс десятки книжок, багато з яких прийшло з Харкова, який весь час потерпав від обстрілів. А двоє з переможців Книги року 2022, Андрій Сем'янків та Павло Казарін, дізналися про те, що отримали головний приз, з фронту.

Ми не знаємо, де будуть наші переможці цього року і чи зможемо ми вручити їм нашу премію особисто на церемонії у Києві чи знову все буде онлайн.