Британія дає Україні ракети Storm Shadow. Що про них відомо і куди вони дістануть

Автор фото, mbda-systems.com Підпис до фото, Крилаті ракети Storm Shadow (дві прямокутні ракети на нижньому підвісі) раніше використовували тільки з європейських винищувачів, утім, їх планують встановити й на українські літаки радянського виробництва

49 хвилин(и) тому

Українська армія нарешті отримає ракети великої дальності, про які Київ просив західних союзників щонайменше з весни 2022 року.

Ними стануть крилаті ракети Storm Shadow, розроблені для пусків з літаків.

Передачу цих ракет Україні підтвердила Велика Британія.

Про це в Палаті громад заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Він сказав, що ракети "дозволять Україні відкинути російські сили, які базуються на українській суверенній території".

Він сказав, що ракети "йдуть" або вже перебувають в Україні, і назвав цей крок "вивіреним і пропорційним до ескалації з боку Росії".

Раніше у четвер телекомпанія CNN повідомила з посиланням на свої джерела, що Британія вже поставила Україні кілька ракет Storm Shadow.

За даними CNN, що посилається на неназваного західного посадовця, Лондон отримав від Києва гарантії того, що ЗСУ використовуватимуть цю ракету виключно по цілях на окупованих українських територіях, а не в глибині Росії.

Анексований Крим на Заході також вважають окупованим районом України - тобто російській військові об'єкти на півострові також можуть вважатися виправданими цілями для Storm Shadow.

Ці крилаті ракети з дальністю дії 250 км можуть стати серйозним посиленням для української армії у світлі її майбутнього наступу.

Storm Shadow

Автор фото, mbda-systems.com

Крилаті ракети Storm Shadow (відомі також як SCALP) були розроблені європейською мультинаціональною компанією MBDA у 1990-х роках та прийняті на озброєння британської, французької та інших армій на початку 2000-х років.

"Storm Shadow / SCALP - це повітряне озброєння дальньої дії, що має конвенційний характер та створене для глибоких ударів при заздалегідь спланованих атаках на значущі стаціонарні цілі", - йдеться в описі на сайті виробника.

"Оригінальна ракета, яка створена з активним використанням технології малопомітності, має дальність до 560 км. Загальна вага ракети SCALP складає 1300 кг з яких 450 кг припадає на бойову частину", - описує ракету українське видання Defense Express.

Однак Україна отримає експортний варіант Storm Shadow з дальністю дії близько 250 км.

Автор фото, mbda-systems.com

Це трохи менше дальності американських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" ATACMS, про які Україна давно просила для запусків з HIMARS. Однак Вашингтон відмовляв через, як вважається, острах ескалації внаслідок можливих ударів по Росії.

"Для прориву ППО ця ракета використовує класичний маловисотний політ на дозвуковій швидкості. За точність наведення відповідає весь набір сучасних систем - інерціальна та супутникова система навігації, режим порівняння еталонного зображення з наявним - DSMAC. Більше того, на термінальній ділянці ракета скидає носовий обтічник під яким є тепловізійна камера, зображення з якої обробляється самою ракетою для максимально точного ураження цілі", - розповідає її характеристики Defense Express.

Автор фото, mbda-systems.com

Storm Shadow мають досвід реального бойового застосування по цілях ІДІЛ в Іраку, а також під час бойових дій в Лівії у 2000-х роках.

Британське видання Think Defence зокрема описує успішне застосування кількох ракет по бункерах в Іраку, які використовували сили "Ісламської держави".

"Розвідка встановила, що ІДІЛ використовували великий бетонний бункер на заході Іраку як склад озброєнь. Через масивну конструкцію, побудовану за часів Саддама, було вирішено використовувати проти нього чотири ракети Storm Shadow, оскільки це озброєння має особливо сильний потенціал проти таких складних цілей. Ракети були запущені в неділю, 26 червня, двома "Торнадо", усі чотири Storm Shadow влучили у ціль та проникли глибоко всередину бункера", - цитує видання повідомлення британського міністерства оборони 2016 року.

Автор фото, thinkdefence.co.uk Підпис до фото, Наслідок "прильоту" по мосту

Також були опубліковані кілька фото, як заявляється, від наслідків влучання цих ракет у бетонні конструкції та міст, який був зруйнований.

Тож загалом крилаті ракети Storm Shadow призначені для враження великих будівель і комплексів, таких як портова інфраструктура, штаби, склади, бункери, ракетні майданчики, аеродроми і мости.

Куди з цими ракетами дістануть ЗСУ

Автор фото, mbda-systems.com

Хоча до цього ракети Storm Shadow використовувалися для підвісів європейських бойових літаків, таких як Tornado, Mirage чи Rafal, перед передачею їх українській армії вочевидь вивчалася можливість їхніх пусків з радянських літаків, які наразі використовують ЗСУ.

Кореспондент ВВС з військових питань Кріс Партрідж припускає, що Україна також отримає обладнання, яке дозволить встановлювати ці ракети на українські Су-24, Су-27 та Міг-29.

Наразі вже є успішний досвід такої адаптації протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM.

"Довга рука" для ЗСУ – тобто, далекобійна зброя – це те, чого не вистачало українській армії від початку повномасштабної війни.

Наразі українські військові можуть використовувати ракети до HIMARS та M270 MLRS дальністю близько 80 км, а також старі радянські тактичні комплекси "Точка-У" з дальністю дії до 120 км (щоправда, невідомо, скільки таких ракет залишилося у ЗСУ).

Автор фото, DeepState

З ракетами дальністю до 250 км українська армія зможе "діставати" до російських баз глибоко в тилу окупованої території, наприклад, до Бердянська і Маріуполя на узбережжі Азовського моря.

Водночас, дістати до Кримського мосту буде достатньо проблематично, адже відстань до нього від найближчих підконтрольних Україні районів становить понад 250 км.

Автор фото, DeepState

Крім того, робити пуски українським літакам доведеться зі ще більшої відстані, щоб не заходити у зону дії російських ППО – 30-50 км від лінії фронту.

Теоретично, також їх можна запускати над Чорним морем (наприклад, по базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі), утім це також ризиковано з врахуванням російського ППО і авіації.

У будь якому разі, ці ракети серйозно збільшать можливий радіус дії "довгої руки ЗСУ" і можуть стати серйозним фактором перед українським наступом, особливо з урахування кращої розвідки, яку Київ отримує, зокрема, і від супутників західних союзників.

Наразі невідомо, скільки цих крилатих ракет отримає українська армія, утім, на озброєнні Британії, за даними преси, може бути до 1 тис. Storm Shadow.